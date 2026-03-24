Armáda ČR: Mise v Iráku pokračuje v omezeném režimu

24.03.2026 16:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V reakci na prudkou eskalaci bezpečnostní situace na Blízkém východě došlo k dočasnému pozastavení činnosti a relokaci alianční mise NATO Mission Iraq mimo území Iráku.

Armáda ČR: Mise v Iráku pokračuje v omezeném režimu
Foto: Armáda ČR
Popisek: Armáda ČR, logo.

Nešlo o improvizaci ani reakci pod tlakem, ale o řízené rozhodnutí aliančního velení s cílem zachovat kontinuitu mise, udržet její schopnosti v omezeném režimu a současně minimalizovat rizika pro nasazený personál. Armáda České republiky postupovala na základě pokynů aliančních velitelství SHAPE a Joint Force Command Naples a v rámci koordinovaného přesunu zajistila i přepravu příslušníků ozbrojených sil Slovenska a Chorvatska.

„Postupovali jsme plně v souladu s pokyny z aliančních velitelství. Velitelství SHAPE v belgickém Monsu zajišťuje strategické řízení operací NATO, zatímco velitelství v Neapoli odpovídá za jejich přímé vedení v regionu,“ vysvětluje velitel Velitelství pro operace Armády České republiky generálporučík Václav Vlček. Dodává, že i samotná realizace stažení českého kontingentu proběhla v úzké koordinaci s aliančním velením v Neapoli. Repatriace byla zajištěna přes Turecko s následným evakuačním letem do České republiky. Celý proces podle něj proběhl v řádu několika dní, bez komplikací a bez narušení operační činnosti.

Anketa

Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?

0%
100%
0%
hlasovalo: 1 lidí

Fyzická přítomnost mise na území Iráku byla tímto krokem dočasně přerušena, činnost však pokračuje v omezeném režimu dál. Část personálu nadále plní poradenské a koordinační úkoly z italské Neapole.

Náčelník Generálního štábu Armády České republiky zdůrazňuje, že nešlo o úprk, ale o racionální a odpovědné rozhodnutí Aliance, které reflektovalo aktuální vývoj bezpečnostní situace v regionu. „V okamžiku, kdy rizika přesáhnou přijatelnou hranici, není prostor pro setrvačnost. Je nutné jednat tak, abychom byli schopni dál plnit operační úkoly a zároveň neohrozili naše vojáky,“ uvedl armádní generál Řehka.

Bezpečnost dnes není statická; je výsledkem schopnosti reagovat, přizpůsobit se a jednat společně. Právě v tom spočívá síla Aliance i jejích členských států a mise NATO Mission Iraq je toho dobrým příkladem. Nejde o izolovanou aktivitu, ale o součást širší strategie, která propojuje stabilitu regionu s bezpečností členských států NATO.

Dočasná relokace mise na tomto principu nic nemění – naopak potvrzuje schopnost Aliance flexibilně a odpovědně reagovat na vývoj bezpečnostního prostředí. Hrozby, kterým dnes čelíme, přitom nevznikají na našich hranicích, ale formují se v regionech, kde se kumuluje nestabilita, působí extremistické skupiny a vzniká prostor pro jejich další šíření směrem do Evropy.

Armáda České republiky v tomto kontextu prokazuje vysokou profesionalitu, schopnost rychlé adaptace i plnou interoperabilitu se spojenci a zůstává připravena plnit úkoly tam, kde je to potřeba.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

mise , Armáda ČR , Irák , TZ

Mgr. Štěpán Slovák byl položen dotaz

Jak to myslíte s tím socialismem ve zdravotnictví?

Co přesně navrhujete? Podle mě máme dobré zdravotnictví, ale bohužel dost nedostupné – myslím v tom sehnat nějakého odborníka, když ho potřebujete. To hodláte řešit jak? V minulé vládě se vám to teda nepovedlo

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

