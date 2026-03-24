Armáda ČR: Mise v Iráku pokračuje v omezeném režimu

Nešlo o improvizaci ani reakci pod tlakem, ale o řízené rozhodnutí aliančního velení s cílem zachovat kontinuitu mise, udržet její schopnosti v omezeném režimu a současně minimalizovat rizika pro nasazený personál. Armáda České republiky postupovala na základě pokynů aliančních velitelství SHAPE a Joint Force Command Naples a v rámci koordinovaného přesunu zajistila i přepravu příslušníků ozbrojených sil Slovenska a Chorvatska.
„Postupovali jsme plně v souladu s pokyny z aliančních velitelství. Velitelství SHAPE v belgickém Monsu zajišťuje strategické řízení operací NATO, zatímco velitelství v Neapoli odpovídá za jejich přímé vedení v regionu,“ vysvětluje velitel Velitelství pro operace Armády České republiky generálporučík Václav Vlček. Dodává, že i samotná realizace stažení českého kontingentu proběhla v úzké koordinaci s aliančním velením v Neapoli. Repatriace byla zajištěna přes Turecko s následným evakuačním letem do České republiky. Celý proces podle něj proběhl v řádu několika dní, bez komplikací a bez narušení operační činnosti.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Anketa
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Fyzická přítomnost mise na území Iráku byla tímto krokem dočasně přerušena, činnost však pokračuje v omezeném režimu dál. Část personálu nadále plní poradenské a koordinační úkoly z italské Neapole.
Náčelník Generálního štábu Armády České republiky zdůrazňuje, že nešlo o úprk, ale o racionální a odpovědné rozhodnutí Aliance, které reflektovalo aktuální vývoj bezpečnostní situace v regionu. „V okamžiku, kdy rizika přesáhnou přijatelnou hranici, není prostor pro setrvačnost. Je nutné jednat tak, abychom byli schopni dál plnit operační úkoly a zároveň neohrozili naše vojáky,“ uvedl armádní generál Řehka.
Bezpečnost dnes není statická; je výsledkem schopnosti reagovat, přizpůsobit se a jednat společně. Právě v tom spočívá síla Aliance i jejích členských států a mise NATO Mission Iraq je toho dobrým příkladem. Nejde o izolovanou aktivitu, ale o součást širší strategie, která propojuje stabilitu regionu s bezpečností členských států NATO.
Dočasná relokace mise na tomto principu nic nemění – naopak potvrzuje schopnost Aliance flexibilně a odpovědně reagovat na vývoj bezpečnostního prostředí. Hrozby, kterým dnes čelíme, přitom nevznikají na našich hranicích, ale formují se v regionech, kde se kumuluje nestabilita, působí extremistické skupiny a vzniká prostor pro jejich další šíření směrem do Evropy.
Armáda České republiky v tomto kontextu prokazuje vysokou profesionalitu, schopnost rychlé adaptace i plnou interoperabilitu se spojenci a zůstává připravena plnit úkoly tam, kde je to potřeba.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.