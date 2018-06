Arnika: V červenci se rozhodne o budoucnosti Prahy

Pak už na jejich připomínky nebude brán zřetel. O Metropolitním plánu se bude veřejně jednat 27. června na pražském Výstavišti. S nejzávažnějšími výtkami vůči němu se lidé mohli podrobněji seznámit například v reportáži pořadu Nedej se!, který včera odvysílala Česká televize.

„Jde o zásadní dokument, který významně ovlivní kvalitu života v metropoli na dlouhou dobu. Změny budou mít dalekosáhlejší důsledky než je doba trvání plánu. Obyvatelé Prahy by měli využít jedinečné příležitosti a dokument komentovat. Metropolitní plán totiž čelí přísné kritice expertů v celé řadě ohledů. Je složitý, nepřehledný, ohrožuje parky, školy, neřeší znečištění ovzduší, hluk, ani to, že Prahu sužují vedra a sucha,“ říká Martin Skalský ze sdružení Arnika, které již dlouho upozorňuje na významné nedostatky klíčového dokumentu.

Společné jednání je pro Metropolitní plán rozhodující. Právě na něm se sejde nejen Institut plánování a rozvoje s magistrátem, ale dorazí i všichni představitelé klíčových úřadů – lidé z ministerstva, památkové péče nebo hygienické stanice. Chybět nebudou ani všechny městské části, přijít by mohli i lidé ze středočeských obcí.

„Zajímat by je mimo jiné mělo, jestli vůbec a případně jak Metropolitní plán splňuje požadavky zákonů. Dá se očekávat dlouhá a náročná debata. Třeba ze zásadních připomínek mnoha městských částí je už dnes zřejmé, že se s návrhem Metropolitního plánu nehodlají smířit,“ dodává Skalský.

Lidé by neměli sepsání a odeslání připomínek podcenit. Podobnou příležitost ovlivnit místo, kde žijí, už nemusí řadu let dostat. Po novele stavebního zákona, která sebrala lidem možnost zapojit se do rozhodování, je navíc právě územní plánování jediným momentem, kdy mohou úřadům říct, co si myslí a co chtějí.

„Očekáváme, že středeční debata bude vzrušená a bude se narážet na spoustu hlubokých problémů, které Praha musí konečně začít řešit. Poprvé totiž nebude na vůli zpracovatele, jestli se k dotazům vyjádří nebo ne. Je pravděpodobné, že devět hodin, které chce institut lidem a úřadům věnovat, určitě stačit nebude,“ obává se Vendula Zahumenská, právnička Arniky.

