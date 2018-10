Autodrom Most: Autoshow ukončí už v sobotu závodní sezonu na autodromu

Tradiční rozloučení se závodní sezonou The Most AUTOSHOW #8 potrvá od 09:00 do 17:00 hodin, vedle řady dalších lákadel a zajímavostí nabídne fanouškům motorismu právě i oblíbené volné jízdy po dráze za pouhých 150 korun za desetiminutové svezení. Využití dráhy v dalším období limituje plánovaná obnova jejího asfaltového povrchu.

„Od 16. listopadu okruh uzavřeme kvůli odstranění už nevyhovující asfaltové vrstvy a pokládce nové. Termín ukončení prací je závislý na počasí. Nelze jej předem odhadnout. Nevíme proto, kdy se podaří okruh znovu zprovoznit. Kdo se tedy chce ještě letos u nás svézt, ať v sobotu dorazí,“ upozornila eventová manažerka společnosti AUTODROM MOST Michaela Rosenkranzová.