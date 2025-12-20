Miloš Zeman v dobrém rozmaru: Kolovrátek Fiala, nemá nic nového

V pořadu Napřímo byl hostem bývalý prezident Miloš Zeman. V rozhovoru mluvil o fungování nové vlády, vyjádřil se k možné roli Filipa Turka ve vládě i k podpoře Ukrajiny. Ptala se ho Michaela Indráková.
V úvodu Zeman krátce pohovořil o svém zdraví. „Měl jsem dvě operace, které jsem díky dobrým lékařům a dobrým sestřičkám ve zdraví přežil, a teď u mě platí to, co mi kdysi říkal Miroslav Grégr, bývalý ministr průmyslu. Ten mi říkal: ‚Miloši v lidském životě jsou tři fáze: mládí, dospělost a vypadáte dobře.‘ A všichni lidi mi říkají, že vypadám dobře, tak jsem alespoň pochopil, že jsem opravdu starý,“ okomentoval se svým pověstným nadhledem.
Moderátorka pak předestřela první téma rozhovoru. „Členské země Evropské unie se shodly na společné půjčce pro Ukrajinu, celkově to má být 90 miliard eur, ale Česko se podobně jako Maďarsko nebo Slovensko nepřipojí ke garancím. Co vy na tohle říkáte?“ zeptala se exprezidenta.
„Já si myslím, že je to rozumné. Garance jsou poněkud riskantní podnik a Belgie, která je depozitářem těch zmrazených ruských aktiv, tak ta se celkem velmi jasně vyslovila proti tomu, že by se využila tato zmrazená aktiva. Ta velká půjčka Evropské unie je samozřejmě také otázka, takže já nemám důvod nesouhlasit s postojem nové české vlády a jsem také rád, že Maďarsko a Slovensko mají obdobný názor,“ řekl Zeman.
Moderátorka připomněla, že rozhodnutí Andreje Babiše nepřipojit se ke garancím už kritizoval na sociálních sítích bývalý premiér Petr Fiala. „Konkrétně napsal, že nový premiér nastavuje nový směr zahraniční politiky, kurz, ve kterém Česko ztratí důstojnost, respekt a nakonec i peníze a bohužel míří směrem na východ. Co na tahle slova říkáte?“ chtěla vědět Indráková.
„Ale to je omšelá propaganda z předvolební kampaně. A pokud Petr Fiala nemá nic nového, tak bude jako kolovrátek, který bude hrát jenom jednu jedinou melodii. Nová vláda jasně řekla, že bude podporovat jak Evropskou unii, tak NATO. To je v naprostém pořádku. A na druhé straně, pokud hájí ekonomické zájmy své země, což je spojeno právě s ručením za tu půjčku, tak vláda dělá jen dobře,“ zdůraznil bývalý prezident ČR.
Ing. Miloš Zeman
Moderátorka reagovala, že na stole je také varianta využít pro Ukrajinu zmrazená ruská aktiva. „To je tedy možná ještě otázka budoucnosti. Jak byste se na tuhle variantu díval?“ položila otázku.
„Mně by to nevadilo, protože Rusko je agresorem a agresor by měl zaplatit za svoji agresi. Na druhé straně jsou obavy, že kdyby se zmrazená aktiva použila k financování této akce, tak by to vyvolalo celou řadu právních sporů. Já nejsem právník, ale kdybych byl u moci, tak bych to docela riskl,“ míní Zeman.
Indráková uvedla, že máme nového ministra obrany. „Je jím generál Jaromír Zůna a ten představil vizi pro svůj rezort. Pokud jde o muniční iniciativu, tak řekl, že ji v zásadě nikdo nezpochybňuje, ale že o jejím pokračování rozhodne vláda jako celek. Jak vy se díváte na muniční iniciativu a její význam, měla by podle vás pokračovat?“ dotázala se moderátorka.
Exprezident odpověděl, že muniční iniciativa jako princip je v naprostém pořádku. „Říká se, že ďábel je skryt v detailu. Tím detailem byly některé podivné platební operace. Jedná se konkrétně o to, že se to spojovalo s nějakou korupcí. Vy jistě víte, že na Ukrajině je teď velký korupční skandál a mimo jiné je spojen se zbrojními dodávkami. Další námitky, pokud jsem byl schopen to sledovat, byly technické. To znamená, že se týkaly kvality té munice. Ale pokud říkáme, že Ukrajině je třeba pomáhat, tak jí máme pomáhat nejenom slovy, ale i činy. A munice je zatraceně pádný čin,“ soudí Zeman.
Moderátorka pak chtěla vědět, nakolik vážně exprezident bere varování různých zpravodajských služeb, že Rusko se chystá i na válku proti Evropě.
Zeman říká, že Rusko zaútočí na toho, kdo je relativně slabý, a tam, kde má naději na výhru. „I když si myslím, že to nebezpečí není možné, tak zcela vyloučit ho nelze,“ domnívá se někdejší hlava státu. A zmínil baltské státy, kde je silná ruská menšina a tu by Rusko mohlo použít jako záminku pro další agresi. Střet se Severoatlantickou aliancí je však krajně nepravděpodobný, protože to by Rusko zřetelně prohrálo.
Miloš Zeman by hlasoval proti vystoupení z EU i z NATO
Indráková zmínila téma, že bychom jako Evropa měli více zbrojit a investovat do výdajů na obranu. „Zbrojit ano, ale zbrojit efektivně. A uvědomte si, že se zbrojními zakázkami v případě Ukrajiny je spojená i korupce. Některé případy jsou i v českém prostředí. Vy znáte případ dodávky polních kuchyní. Takže vynakládat ty peníze s péčí řádného hospodáře, jak se hezky říká, a vynakládat je opravdu efektivně,“ zdůraznil Zeman.
„Jak se díváte na vyhlídky na ukončení války na Ukrajině? Teď o víkendu mají opět američtí a ruští vyjednavači jednat v Miami o míru a Donald Trump se po tom posledním setkání těch vyjednavačů nechal slyšet, že dohoda o ukončení rusko-ukrajinské války nikdy nebyla tak blízko,“ předestřela moderátorka.
„Kéž by tomu tak bylo, protože na obou stranách se zabíjejí lidé. A ti, kdo tomu fandí, kdo to podporují, protože to vyhovuje jejich zájmům, třeba tím, že se zviditelňují, tak ti škodí pověsti své země, protože toto zabíjení by mělo v každém případě přestat. Já ten Trumpův plán, zejména po úpravách, ke kterým došlo, pokládám za realistický. A podle mého názoru Trump je jediný, kdo dokáže tento plán prosadit. A taky doufám, že bude další summit v Budapešti,“ poznamenal někdejší pán Hradu.
Moderátorka poukázala, že Sergej Lavrov, ministr zahraničí Ruska, tento týden opět potvrdil požadavky z roku 2021, podle kterých by do sféry ruského vlivu v Evropě patřilo i Česko. Chtěl by návrat k hranicím NATO z roku 1997. Česko do aliance vstoupilo až v roce 1999. „Co to pro nás zaznamená? Nakolik to máme brát vážně?“ zeptala se moderátorka.
„Já bych to nebral vážně. Ozbrojený útok by z ruské strany hrozil na pobaltské země. Ovšem hrozba, která nemusí mít zrovna podobu ozbrojeného útoku, ale může mít jiné formy, ta tady je. Vzpomeňte si na 21. srpen 1968. Tehdy Rusové – dobře, byl to Sovětský svaz, ale můžeme klidně říci i Rusové – nás v noci přepadli. Přepadli malou zemi, která se nebránila. Dobře, já sdílím názor, že fyzicky obrana asi nebyla možná. Ukrajina se brání. Je jich 40 milionů. A už při vzpomínce na sovětskou okupaci z roku 1968 bychom měli Ukrajinu podporovat,“ zdůraznil exprezident.
Moderátorka se dotázala, zda jsme v hybridní válce s Ruskem už teď. Zeman odpověděl, že to je hra se slovy. „Válka buď je, nebo není. A pokud někdo pouští drony nebo narušuje nějaké komunikační struktury, tak je to samozřejmě nebezpečné, ale říkat tomu válka je přehánění,“ reagoval bývalý prezident.
„Vy jste sám zmínil řadu vašich příznivců, kteří stojí na straně Ruska. Jak si to vysvětlujete?“ chtěla vědět moderátorka.
„Tady byla tradiční rusofilie, ta byla více než 100 let stará. Přečtěte si Karla Havlíčka Borovského. Když se vrátil z Ruska, tak před touto rusofilií varoval,“ poučil diváky Zeman.
Připomněl vděčnost za osvobození v roce 1945. „U některých lidí prostě tyto panslavistické instinkty zůstaly. To vůbec nekritizuji. Já bych si přál demokratické evropské Rusko. Fandil jsem Gorbačovovi, který k tomu do jisté míry směřoval. Ale dneska se Rusko opět vzdaluje Evropě, vzdaluje se i Spojeným státům. Chtělo by to nějakého nového reformátora, jako byl nejen Gorbačov, ale kdysi dávno Pjotr Stolypin, někoho, kdo by reformoval Rusko a přivedl by ho k pluralitní demokracii,“ zdůraznil exprezident.
„Už jste zmínil, že vítáte, že nová vláda ČR chce být členem Evropské unie i NATO, přitom jeden z koaličních partnerů – SPD – během kampaně před volbami lákal své voliče na to, že budou prosazovat referendum o možnosti vystoupit z těchto dvou institucí. Už jsme dnes mluvili o ministrovi obrany, který je odborníkem za SPD. Máte pocit, že SPD při dojednávání programového prohlášení musela hodně ustoupit?“ zajímalo moderátorku.
„V demokracii máme různost názorů, to je krásné a mně se to líbí a já si toho vážím. Takže pokud jde o SPD, tak jsem jim říkal, že stejně tak jako oni jsem stoupencem přijetí zákona o obecném referendu. Ten je předpokládán už v Ústavě ČR, v Listině práv a svobod. Minulí politici se báli svých voličů, báli se občanů své vlastní země, tak tento zákon nikdy nebyl naplněn. Nyní je obsažen v programovém prohlášení nové vlády. Na druhé straně jsem říkal, že kdyby bylo referendum o vystoupení ať už z Evropské unie, nebo z NATO, tak budiž, já bych v obou případech hlasoval jako občan Miloš Zeman proti, mimo jiné proto, že moje vláda přivedla Českou republiku do Severoatlantické aliance,“ zdůraznil někdejší prezident.
Ukrajinské vlajky exprezidentovi nevadí, ale není třeba „zaplevelovat“ státní budovy
Indráková pak připomněla, že je znám svým bonmotem o stupňování slova nepřítel. Že třetí stupeň je koaliční partner. „Tak pozor, já se nechci chlubit cizím peřím. To byl bonmont Vladimíra Mečiara, ale jeden můj přítel k tomu stupňování přičinil další stupeň a ten se mi velice líbil. Takže první stupeň je nepřítel, druhý stupeň je úhlavní nepřítel, třetí stupeň je koaliční partner a čtvrtý stupeň je člen vlastní politické strany,“ usmíval se Zeman.
„Máte pocit, že tak, jak tato vládní koalice funguje, je dostatečně dobrý předpoklad pro to, aby dovládla celé funkční období?“ zajímala se moderátorka.
Exprezident odpověděl, že vypadá velmi stabilně. „Programové rozdíly jsou minimální. Myslím si, že dovládne do konce. A dokonce, že dovládne úspěšně,“ řekl Zeman.
„Když jsme u těch jednotlivých členů vlády, teď na sebe upozornil ministr vnitra Lubomír Metnar, který nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy ministerstva vnitra. Připomínám, že Tomio Okamura, který je předsedou Poslanecké sněmovny, to také udělal poté, co se stal předsedou. Jak se na tohle díváte?“ chtěla vědět moderátorka.
Zeman podotkl, že má dojem, že i Karel Havlíček říkal něco podobného. „Nevím, jestli to udělal na budově ministerstva průmyslu. Vlajka Ukrajiny měla vlát jako symbol naší podpory Ukrajině v době, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Pokládám za poněkud nadbytečné ji tam nechávat celou dobu, ale nějak zásadně mi to nevadí, stejně jako mi nevadí, když ji pan Metnar nebo pan Okamura sundají. Podotýkám, že jsem svého času vyvěsil na Pražském hradě vlajku Evropské unie, ale to také bylo v souvislosti s naším vstupem do Evropské unie. Pokud by ty vlajkoslávy trvaly nekonečně dlouhou dobu, tak bychom všechny oficiální státní budovy v České republice měli zaplevelené nejrůznějšími druhy vlajek,“ vyjádřil se Zeman.
Moderátorka se ho zeptala, jaké jsou teď jeho osobní vztahy s Andrejem Babišem. „Při našem posledním rozhovoru jste ho poměrně kritizoval,“ připomněla Indráková.
„Ale já kritizuji, kudy chodím, a říkám mu to dokonce do očí. Říkal jsem mu kdysi už dost dávno: ‚Měl bys mluvit pomalu, jako když kape vodovod.‘ Ale on si nedá poradit. On mluví pořád rychle, chrlí to ze sebe. Já to respektuji. Každý z nás má své zvyky a těch zvyků se někdy nechce vzdát, ale pomohlo by mu, kdyby mluvil pomalu, jako když kape vodovod,“ poradil zkušený matador české politické scény.
Ing. Andrej Babiš
„A pokud jde o ty vaše osobní vztahy, vy jste úkorně vnímal, že on zrušil to vaše pozvání na jeden z předvolebních mítinků,“ nadhodila moderátorka.
„Ano. A odpověděl jsem mu tím, že jsem volil hnutí Stačilo!. Myslím si, že to byla dostatečně pádná odpověď. A pokládám to za vyrovnání skóre,“ řekl Zeman s úsměvem.
Jak dostat Turka na ministerstvo
Řeč se pak stočila na Filipa Turka a na otázku, jestli bude příštím ministrem životního prostředí. „Jak si v téhle věci vede, podle vašeho názoru, prezident Petr Pavel?“ chtěla vědět Indráková.
Pavlův předchůdce na Hradě sdělil, že nemůže současné hlavě státu vyčítat, že odmítá jmenovat jakéhokoli ministra. „Sám jsem to také dělal. A proč bych to tedy vyčítal druhým. Řeknu ne prognózu, ale odhad, což je méně než prognóza, jak by se to dalo vyřešit. Už je precedens v případě Petra Hladíka, kterého jsem odmítl jmenovat ministrem životního prostředí. A Marian Jurečka, který zastával tuto funkci jako náhradník, ho pak jmenoval prvním náměstkem, ale fakticky mu svěřil celé ministerstvo. Není nic jednoduššího, než jmenovat Filipa Turka prvním náměstkem a svěřit mu velení nad celým ministerstvem. Jmenování náměstků není v pravomoci prezidenta republiky,“ poradil Miloš Zeman.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Moderátorka pak zmínila, že on sám míval k některým navrhovaným ministrům výhrady, na základě jejich zkušeností nebo vzdělání. „Měl byste osobně výhrady k Filipu Turkovi coby ministrovi životního prostředí?“ zeptala se hosta.
Zeman řekl, že s Turkem jednou mluvil a přečetl si o něm knihu s názvem Hranatá legenda. „Zdá se, že obstál v europarlamentu, kde pracoval ve výboru pro životní prostředí, takže z těchto důvodů nemám nic proti jeho jmenování. Pokud jde o ten údaj Deníku N o nějakých statusech na sociálních sítích, tak já mám dlouhodobou zkušenost s Deníkem N a mohu vám říci, že já ten deník pokládám za velmi, velmi neseriózní médium, takže mu nevěřím. Samozřejmě, kdyby ty statusy byly autentické, byl by to přinejmenším důvod k zamyšlení, ale pokud je prezentuje neseriózní médium, a pokud víte, že každý ajťák dokáže vyrobit falešný printscreen, tak se zamyslíte a říkáte si, že teď bylo podáno trestní oznámení právě na Deník N. Bude tedy zřejmě nějaký soud, bude nějaké vyšetřování. No, ať tedy Deník N prokáže, že ty printscreeny jsou autentické. Když to dokáže, všechna čest. Když to nedokáže, bude se muset omluvit a bude platit pokutu,“ domnívá se někdejší prezident Miloš Zeman.
