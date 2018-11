Autodrom Most zve v premiéře na mototuristický zážitek Winter Trial

Vedle běžeckých amatérských závodů je to nyní nově i Winter Trial, mototuristická jízda pro milovníky automobilů a řízení. Premiéru bude mít 27. ledna 2019. Po startu na polygonu se dvoučlenné posádky vozů vydají na silnice v Krušných horách, po stanovené trase je čekají zastávky u architektonických či historických zajímavostí s návštěvou některé z nich.

„Chtěli jsme se zaměřit také na skupinu našich příznivců, kteří jsou vášnivými motoristy, ale už si nepotřebují nabudit adrenalin jízdou po závodním okruhu ve vysoké rychlosti. Míříme na kategorii lidí středního a vyššího věku. Na ty, kteří rádi řídí nebo se vozí autem, nikam však nespěchají a baví je poznávat nové lokality a v nich zajímavé scenérie, stavby či přírodní úkazy,“ vysvětil obchodní manažer pro sport společnosti AUTODROM MOST Jakub Krafek.

Poznávací jízda po horských silnicích při dodržování dopravních předpisů podle připraveného itineráře odstartuje v areálu polygonu mosteckého autodromu v 09:00 hodin. Trasa vede do Mostu a poté přes Klíny, Moldavu, Krupku, Chabařovice a Bílinu zpět do Mostu a na polygon.

„Hned po startu ještě před opuštěním areálu si zájemci mohou vyzkoušet na malém závodním okruhu na polygonu pár ostrých kol. Trasa měří zhruba 150 kilometrů a posádky by ji měly zvládnout do pěti hodin. Zpestřením je jednak exkurze do prostor, kam se návštěvník běžně jen tak nepodívá, a také jízda pravidelnosti,“ upřesnil Krafek.

Dvoučlenné posádky se mohou zaregistrovat na e-mailové adrese krafek@autodrom-most.cz, více informací o jízdě Winter Trial najdou ZDE. Kromě zajímavých mototuristických zážitků si odvezou i fotografie z akce, věcné ceny a upomínkové předměty.

autor: Tisková zpráva