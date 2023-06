BESIP: Dopravní soutěž mladých cyklistů 2023 zná své vítěze

27.06.2023 16:03 | Tisková zpráva

Družstvo základní školy Medlov z Olomouckého kraje zvítězilo v letošním ročníku Dopravní soutěže mladých cyklistů v kategorii do 12 let. Spolu s družstvem základní školy Černošín z Plzeňského kraje, které skončilo na druhém místě, tak postupují do evropského finále dopravní cyklistické soutěže. Ve starší kategorii do 16 let vyhrálo družstvo základní školy Libčany z Královéhradeckého kraje, druhé místo obsadilo družstvo opět ze základní školy Černošín z Plzeňského kraje.