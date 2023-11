Besip: Nezapomínejte na snižující se viditelnost

reklama

Řidiči by proto měli pozorně sledovat pohyb chodců a cyklistů v silničním provozu a snížit rychlost v případě mokré vozovky či zhoršené viditelnosti. Chodci a cyklisté si zase musí uvědomit, že jejich cesty do práce či školy a zpátky domů se velmi často odehrávají za tmy a šera. Musí proto dbát na to, aby byli pro své okolí dostatečně viditelní.

„Všichni jsme si během léta navykli na luxus dlouhých dnů plných světla. Mnoho lidí si pak na podzim neuvědomuje, že do práce či do školy a zpět domů se už nepohybují za úplné viditelnosti, ale naopak za tmy či šera. Pro řidiče není nic horšího, než když neosvětleného chodce či cyklistu zahlédne na poslední chvíli, v takových případech to může samozřejmě skončit i fatálně. Povinností řidiče na druhé straně je zpomalit při zhoršené viditelnosti a na mokru,“ připomíná Tomáš Neřold, vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy.

Reflexní prvky by měly být samozřejmostí, pro cyklisty platí povinnost mít světlo

Ze zákona platí pro chodce povinnost být vybaven reflexními prvky v případě, že se pohybují mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo okraji vozovky tam, kde není veřejné osvětlení. Je však rozhodně žádoucí být těmito prvky vybaven i například v případě, že jdete brzy ráno do práce po spoře osvětlené silnici směrem na zastávku, zkrátka kdykoliv, kdy váš řidič nemusí vidět tak dobře, jako za bílého dne.

Pro cyklisty potom platí povinnost, mít za snížené viditelnosti, tedy nejen za tmy, ale i za šera či deště, bílé světlo vpředu a červené světlo vzadu. „V podzimním období se starší děti vrací ze sportovních aktivit a kroužků za tmy. Při jízdě na kole či koloběžce přitom často nejsou vůbec osvětleny zadním a předním světlem. Rodiče by měli zkontrolovat, že děti mají funkční světla a naučit je, že v tomto období je nejlepší světla zapínat vždy, a chránit se tak před srážkou s autem. Platí to pro koloběžku, stejně jako pro kolo. Jezdec na koloběžce není dle silničních pravidel chodec, ale cyklista, se všemi povinnostmi, které k tomu patří,“ zdůraznil Neřold.

Loni došlo k 4800 nehodám za svítání či soumraku

Velkou měrou ke vzniku dopravních nehod za snížené viditelnosti přispívají samotní řidiči, kteří nepřizpůsobí svou jízdu zhoršené viditelnosti.

Jenom za minulý rok došlo na našich silnicích k 4 800 nehodám v době za svítání či za soumraku. Při nich zemřelo 8 lidí, 73 jich bylo těžce zraněno a dalších 823 lidí bylo zraněno lehce. Nejčastěji zemřelými při takových typech nehod jsou právě chodci či cyklisté, tedy ti nejzranitelnější účastníci silničního provozu.

Typickým příkladem takové nehody je situace, ke které došlo v září loňského roku v Ústeckém kraji právě ve večerních hodinách, za soumraku. Tam řidič narazil zezadu do cyklisty, který následkem srážky zemřel. Dalším tragickým příkladem je dopravní nehoda, ke které došlo v říjnu loňského roku v brzkých ranních hodinách, kdy se čelně srazili řidič automobilu s řidičem mopedu, který na následky tohoto střetu také bohužel zemřel.

