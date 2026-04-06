ČČK: Nerozlišující způsob válčení je neobhajitelný a neslučitelný s právem

Úmyslné hrozby útoku na civilní infrastrukturu a jaderná zařízení, ať již rétorické nebo skutečné, se nesmí stát novou normou vedení války.
Každá neomezená válka je protiprávní. Je neobhajitelná, nelidská a je zničující pro veškeré obyvatelstvo.
Naše týmy zaznamenávají na celém Blízkém východě ničení infrastruktury, nezbytné pro civilní život. Pod palbou jsou elektrárny, vodovodní systémy, nemocnice, silnice, mosty, domy, školy a univerzity.
Nejvíce alarmujcí pak jsou potenciální hrozby pro jaderná zařízení. Jakýkoli chybný odhad může mít nevratné dopady na budoucí generace.
Vyzývám naléhavě bojující strany, aby v každé vojenské operaci šetřily civilní objekty. Je to jejich povinnost podle mezinárodního humanitárního (válečného) práva.
Státy jsou povinny respektovat pravidla pro vedení války a zajistit jejich respektování jak v tom, co říkají, tak v tom, co činí. Svět nemůže podlehnout politické kultuře, která upřednostňuje smrt před životem.
