ČČK: Nerozlišující způsob válčení je neobhajitelný a neslučitelný s právem

07.04.2026 10:17 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Stanovisko prezidentky MVČK Spoljaric Egger k válečnému konfliktu na Blízkén východě

Foto: ČČK
Popisek: Český červený kříž - logo

Úmyslné hrozby útoku na civilní infrastrukturu a jaderná zařízení, ať již rétorické nebo skutečné, se nesmí stát novou normou vedení války.

Každá neomezená válka je protiprávní. Je neobhajitelná, nelidská a je zničující pro veškeré obyvatelstvo.

Naše týmy zaznamenávají na celém Blízkém východě ničení infrastruktury, nezbytné pro civilní život. Pod palbou jsou elektrárny, vodovodní systémy, nemocnice, silnice, mosty, domy, školy a univerzity.

Nejvíce alarmujcí pak jsou potenciální hrozby pro jaderná zařízení. Jakýkoli chybný odhad může mít nevratné dopady na budoucí generace.

Vyzývám naléhavě bojující strany, aby v každé vojenské operaci šetřily civilní objekty. Je to jejich povinnost podle mezinárodního humanitárního (válečného) práva.

Státy jsou povinny respektovat pravidla pro vedení války a zajistit jejich respektování jak v tom, co říkají, tak v tom, co činí. Svět nemůže podlehnout politické kultuře, která upřednostňuje smrt před životem.

