Fico: Ukrajina proti nám může použít sílu

Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?
Anketa
Ať už půjde jen o ekonomický úpadek jednotlivých států a EU jako celku, o zvýšení cen nebo nedostatek pohonných hmot. Nebo půjde o víc. O náš život v míru. O naše životy a bezpečnost. A možná i o naše postavení v rozvráceném světovém pořádku,“ zahájil svou promluvu Fico.
Oznámil, že si tento týden půjde připomenout osvobození Bratislavy Rudou armádou, a i při této příležitosti prý hodlá promluvit o míru.
„Když se rozhlédneme kolem sebe a vidíme, jak rakety létají křížem krážem po celém světě, jak nikdo nic nerespektuje, jak se bezpečnostní systém reprezentovaný OSN a její Radou bezpečnosti stal pro světové aktéry jen hadrem na utírání bot… Slovo mír získává zvláštní hodnotu. Tak velkou, že si zaslouží speciální ochranu,“ zdůraznil Fico.
Položil si otázku, co by se mělo udělat s lidmi, kteří otevřeně podporují pokračování války a pošlapávají lidská práva. Uvažoval, zda by v tomto smyslu mělo smysl přijmout speciální zákon na ochranu míru. Možná dokonce ústavní zákon.
Ale bez ohledu na to, zda bude přijat nebo ne, si chce mír a všechny ty, kteří bojovali za mír, připomínat teď na nejbližší akci v Bratislavě, i 9. května v Moskvě na tradiční vojenské přehlídce ruské armády, i 6. června v Normandii, kde si svět připomíná otevření druhé fronty ve Francii za druhé světové války. Fico prozradil, že pojede i do bývalého koncentračního tábora v Dachau, aby se poklonil obětem nacistických zvěrstev.
WHAT DIDN’T MAKE IT INTO THE PRESS CONFERENCE (Part LII).— Robert Fico ???? (@RobertFicoSVK) April 6, 2026
The collapse of the world order, a massive oil crisis, wars on every corner. This should be leading to the unification of national and sovereign forces in Slovakia to coming together in defense of Slovak national… pic.twitter.com/CusBnDleOT
Poté se vrátil k ekonomické situaci a konstatoval, že ve spolupráci s maďarským premiérem Viktorem Orbánem dělá všechno pro to, aby navzdory válce v Íránu zůstaly ceny pohonných hmot na Slovensku co nejnižší. Fico v této souvislosti znovu zmínil i obnovení dodávek ruské ropy ropovodem Družba přes ukrajinské území.
A tady nešetřil ostrými slovy ani vůči EU, ani vůči Ukrajině.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Anketa
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
A hned pokračoval.
„A to už musí být situace velice vážná, když jsem dnes zachytil pláč předsedy Evropské rady Antónia Costy na adresu Ukrajiny. Místo toho, aby Evropská unie a Evropská komise bouchly do stolu, tolerují stále více ukrajinských útoků na energetickou infrastrukturu, což je v současné krizi prohloubené válkou v Íránu energetickou sebevraždou. Nerozumím, proč teď, právě teď, Evropská unie neodmítne poskytnout Ukrajině válečnou půjčku ve výši 90 miliard, když vidí skutečné škodlivé kroky ukrajinského politického vedení,“ kroutil hlavou Fico, který také zdůraznil, že Slovensko se na této půjčce nepodílí. „Ale ukrajinský výsměch Evropě je do nebe volající!“ trval na svém názoru Fico.
„Velcí hráči v Evropské unii nyní mohou živě vidět, jak se Ukrajina bude chovat, pokud se stane členem Evropské unie. Aby se nestalo, že by nám vyhrožovali svými vojenskými zkušenostmi, pokud nedostanou, co chtějí,“ nechal se také slyšet Fico.
Upozorňoval, že Ukrajina vyhodila do vzduchu plynovod Nord Stream, teď nenechává téct ruskou ropu na Slovensko a do Maďarska a útočí na ropnou a plynovou infrastrukturu, čímž podle Fica ohrožuje energetickou bezpečnost Evropy.
„A jako reakce přichází vyznamenání Zelenského v Evropském parlamentu. Devadesátimiliardová půjčka, kterou Ukrajina nikdy nesplatí. A dobře, že nepřišla okamžitá pozvánka Ukrajiny do EU. Tohle zdravý rozum nepobírá,“ pravil Fico.
Konstatoval také, že ze škodlivých kroků, které, viděno jeho očima, provádí Ukrajina, a z války Spojených států v Íránu dnes nejvíc těží Rusko. Díky rostoucím cenám plynu a ropy na světových trzích.
„A vůbec, v souvislosti s Ruskem sledujeme v EU tolik pokrytectví, že by na to nestačily ani prázdné evropské ropné a plynové zásobníky,“ prohlásil slovenský předseda vlády.
Stačí se podle něj podívat, jak mezi březnem 2025 a březnem 2026 vzrostl dovoz ruského zkapalněného zemního plynu do západní Evropy.
„Už odmítám poslouchat jakékoli moralizování na naši adresu!“ uvedl také Fico, který má za to, že si západní státy EU chrání své energetické zájmy, ale Slovákům kážou o morálce, a to si prý nechce nechat líbit. „I my si budeme hájit slovenské národní zájmy. Ale s hrdostí. A ne pokrytecky. Slovensko musí nadále udržovat schopnost sebevědomě vyjadřovat své názory a nebýt poslušným evropským oslem, kterým se stane okamžitě poté, co se na Slovensku chopí moci děti z opozice.“
Současná slovenská opozice vede podle Fica proti jeho vládě skrytou občanskou válku a otevřeně jí škodí. A příští parlamentní volby budou podle něj o tom, zda bude Slovensko i nadále hájit své národní zájmy, nebo se stane mopslíkem EU a bude hájit spíše zájmy Ukrajiny. Tak to vidí Robert Fico.
„A představte si, že do toho všeho by se ještě americký prezident rozhodl rozpustit NATO,“ upozornil své spoluobčany Fico. Slovenská opozice by podle premiéra v takovém případě nevěděla, co dělat. Ale Fico slíbil Slovákům, že je za všech okolností bude hájit a chránit.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.