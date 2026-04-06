Proti Trumpovi se ozval Červený kříž: Neomezená válka je protiprávní

Americký prezident Donald Trump v pondělí prohlásil, že termín, který stanovil Íránu na uzavření dohody, je konečný, a označil íránský mírový návrh za významný, ale nedostatečný. „Předložili návrh, a je to významný návrh. Je to významný krok. Ale nestačí to,“ řekl Trump novinářům během velikonoční akce pro děti v areálu Bílého domu.
Trump varoval, že pokud nebude jeho termín stanovený na úterý večer dodržen, americké síly zahájí rozsáhlé útoky na íránskou infrastrukturu. Írán Trumpův termín odmítl.
Trump naznačil, že konflikt by mohl skončit velmi rychle, pokud Írán přistoupí na požadované podmínky. „Válka by mohla skončit velmi rychle, pokud udělají to, co mají. Musí udělat určité kroky. Vědí to a podle mého názoru jednají v dobré víře,“ uvedl podle agentury Reuters.
Trumpovi nejbližší poradci s Teheránem nepřímo jednají prostřednictvím Pákistánu. Cílem je dosáhnout dohody, v níž by se Írán vzdal jaderných zbraní a znovu otevřel Hormuzský průliv, klíčovou trasu pro přepravu ropy.
Šéf Bílého domu prohlásil, že kdyby to bylo na něm, Spojené státy by převzaly kontrolu nad íránskou ropou, ale dodal, že americký lid by takový krok pravděpodobně nepochopil. Zároveň naznačil, že současné vedení Íránu vnímá jako méně radikální než jeho předchůdce, kteří zahynuli při leteckých úderech.
Írán odmítl návrh. Požaduje víc než příměří
Írán odmítl návrh na příměří, který mu byl předložen prostřednictvím Pákistánu, a zdůraznil, že trvá na trvalém ukončení konfliktu. Podle informací agentury Reuters Teherán předal deset vlastních podmínek, kterými souhlas s ukončením války podmiňuje.
Mezi požadavky patří mimo jiné ukončení všech konfliktů na Blízkém východě, zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem, zrušení sankcí vůči Íránu a obnova země.
Podle dostupných informací měl návrh počítat s okamžitým příměřím a otevřením Hormuzského průlivu, po němž by následovalo zhruba patnácti- až dvacetidenní období pro vyjednání širší dohody. Dokument podle agentury AP navrhoval až 45denní příměří, které by vytvořilo prostor pro další jednání.
K íránskému postoji se vyjádřil i mluvčí ministerstva zahraničí Esmáíl Bagháí, který zdůraznil, že Teherán své požadavky nepovažuje za kompromis. „Írán neváhá jasně vyjádřit to, co považuje za legitimní požadavky. Toto by nemělo být vykládáno jako známka kompromisu, ale spíše jako odraz důvěry v obranu íránských pozic,“ uvedl.
Hrozba ničivější odvety
Zároveň zaznělo i z íránské armády, že konflikt může pokračovat. Její mluvčí Mohammad Akramínía uvedl, že armáda může ve válce se Spojenými státy a Izraelem pokračovat. „Nepřítel toho musí rozhodně litovat, protože po této válce musíme dosáhnout bodu, kdy bude zajištěna bezpečnost a kdy nebudeme svědky další války,“ dodal.
Teherán pohrozil Spojeným státům a Izraeli výrazně tvrdší reakcí, pokud budou útoky pokračovat. Podle vyjádření íránské strany by další fáze konfliktu mohla být výrazně ničivější.
„Pokud budou útoky proti civilním cílům pokračovat, další fáze našich útočných a odvetných operací budou mnohem ničivější a rozsáhlejší a ztráty a škody budou desetinásobné,“ uvedl mluvčí íránského vojenského velení.
Zároveň zaznělo, že terčem by se mohla stát infrastruktura spojená se Spojenými státy, případně objekty, které podle Teheránu napomáhají jejich operacím v regionu.
Tusk varuje před zatažením do války
Kritika amerického postupu nezaznívá jen z tradičně skeptických směrů, ale objevuje se i uvnitř jednoho z nejbližších evropských spojenců Washingtonu.
Polský premiér Donald Tusk se do debaty o konfliktu na Blízkém východě zapojil i ostrou kritikou domácí politické scény. Ve svém příspěvku na síti X přímo zmínil opoziční stranu Právo a spravedlnost (PiS) i Karola Nawrockého, polského prezidenta spojeného s tímto politickým táborem.
Jejich postoje interpretoval jako nebezpečné směřování zahraniční politiky a nepřímo je spojil s tvrdší linií vůči Íránu, kterou dlouhodobě prosazují Spojené státy a jejich spojenci. „Chtějí zatáhnout Polsko do války na Blízkém východě. Nedovolím to. Hodil by se vám kýbl studené vody na hlavu – a to nejen dnes,“ uvedl.
Ludzie @pisorgpl i @NawrockiKn chcą wplątać Polskę w wojnę na Bliskim Wschodzie. Nie pozwolę na to. Przydałby się wam, nie tylko dziś, kubeł zimnej wody na głowę.— Donald Tusk (@donaldtusk) April 6, 2026
Mezinárodní výbor Červeného kříže ve svém stanovisku, které rozeslal formou tiskové zprávy, varuje před tím, že útoky na civilní infrastrukturu nesmí být považovány za běžnou součást konfliktů. „Úmyslné hrozby útoku na civilní infrastrukturu a jaderná zařízení, ať již rétorické nebo skutečné, se nesmí stát novou normou vedení války,“ uvedl.
Organizace zároveň zdůrazňuje, že současný způsob vedení bojů má zásadní dopady na civilní obyvatelstvo. „Každá neomezená válka je protiprávní. Je neobhajitelná, nelidská a je zničující pro veškeré obyvatelstvo,“ upozornila.
Z dostupných informací podle ní vyplývá, že ničení zasahuje klíčovou infrastrukturu napříč regionem. „Naše týmy zaznamenávají na celém Blízkém východě ničení infrastruktury nezbytné pro civilní život. Pod palbou jsou elektrárny, vodovodní systémy, nemocnice, silnice, mosty, domy, školy a univerzity,“ popsala situaci.
Zvláštní obavy pak vyvolávají možné dopady na jaderná zařízení. „Nejvíce alarmující pak jsou potenciální hrozby pro jaderná zařízení. Jakýkoli chybný odhad může mít nevratné dopady na budoucí generace,“ varovala.
Dále organizace apeluje na všechny strany konfliktu, aby dodržovaly mezinárodní právo. „Vyzývám naléhavě bojující strany, aby v každé vojenské operaci šetřily civilní objekty. Je to jejich povinnost podle mezinárodního humanitárního práva,“ uvedl Červený kříž.
Současně připomněl odpovědnost států jednat v souladu s těmito pravidly. „Státy jsou povinny respektovat pravidla pro vedení války a zajistit jejich respektování jak v tom, co říkají, tak v tom, co činí. Svět nemůže podlehnout politické kultuře, která upřednostňuje smrt před životem,“ uzavřel.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku