ÚZSVM získal územní rozhodnutí k rekonstrukci bývalé věznice v Uherském Hradišti

Městský úřad v Uherském Hradišti vydal dne 24. února 2026 územní rozhodnutí k rekonstrukci areálu, které nabylo právní moci 13. března 2026. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který rekonstrukci připravuje, následně vyzval zhotovitele projektové dokumentace, společnost ov architekti, k zahájení prací na dokumentaci pro vydání stavebního povolení.
Dokumentace bude ÚZSVM doručena nejpozději v druhé polovině srpna 2026. V souladu se stanoveným harmonogramem budou po vydání stavebního povolení následovat další nezbytné kroky před samotnou rekonstrukcí, a to zpracování dokumentace pro provádění stavby a posléze otevřená veřejná zakázka na výběr dodavatele stavby.
ÚZSVM rovněž uzavřel se společností ov architekti dodatek ke smlouvě na vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru. Uzavření dodatku, který je zveřejněn v registru smluv, souvisí se změnou stavebního zákona, který upravuje obsah a rozsah projektové dokumentace.
Zásadním cílem ÚZSVM je najít a zajistit po šedesáti letech chátrání areálu komplexní, efektivní a účelné řešení rekonstrukce v široké shodě zúčastněných subjektů a využití prostor areálu s ohledem na jeho regionální i nadregionální charakter a význam.
Moravské zemské muzeum vybuduje ve zrekonstruovaných prostorách Národní památník Věznice Uherské Hradiště jakožto připomenutí pohnuté historie věznice. ÚZSVM dále do areálu plánuje umístit okresní soud, okresní státní zastupitelství a Probační a mediační službu.
Více informací o historii této významné kulturní památky s pohnutou minulostí a plánované rekonstrukci naleznete na webových stránkách ZDE.
