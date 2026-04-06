63 procent Čechů proti vyzbrojování Ukrajiny, vytáhl Okamura

07.04.2026 10:22 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Předseda SPD Tomio Okamura upozorňuje na data z Eurobarometru, podle nichž většina Čechů nepodporuje financování zbraní pro Ukrajinu ani její vstup do Evropské unie. Hnutí zároveň varuje před zatažením do války, dopady na veřejné finance i bezpečnostními riziky.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura

Předseda hnutí Tomio Okamura na sociálních sítích poukázal na data z Eurobarometru, na která podle něj upozornil server Aktuálně.cz, a opřel o ně svůj kritický postoj.

Ve svém příspěvku zdůrazňuje, že česká veřejnost vojenskou pomoc Ukrajině ve většině nepodporuje. „Z pravidelného celoevropského průzkumu veřejného mínění Eurobarometr vyplývá, že pro financování nákupu a dodávek vojenského materiálu na Ukrajinu je pouze 34 procent českých občanů a 63 procent českých občanů je proti,“ uvádí.

Podobně vycházejí i postoje k případnému vstupu Ukrajiny do Evropské unie. „A pro udělení statusu kandidátské země Evropské unie je jen 27 procent občanů, zatímco 67 procent je proti,“ dodal.

Na uvedená čísla navazuje jasným politickým postojem svého hnutí. „SPD je proti financování zbraní Ukrajině i proti jejímu členství v EU. Jsme rádi, že z českého rozpočtu se zbraně pro Ukrajinu financovat nebudou,“ zmiňuje Tomio Okamura postoj, který zapadá do dlouhodobé linie SPD, která odmítá jak vojenskou pomoc, tak další integrační kroky směrem k Ukrajině.

Jeho vyjádření je zároveň i rámováno jako apel na ukončení konfliktu. „Podporujeme rychlé mírové řešení konfliktu, ne jeho prodlužování,“ zdůrazňuje a vymezuje se i vůči možnému členství Ukrajiny v širších mezinárodních strukturách. „SPD odmítá, aby se Ukrajina stala členem Evropské unie či NATO,“ dodává.

„Nechceme, aby naši občané museli z rozpočtu EU financovat rozvrácenou ekonomiku Ukrajiny,“ rozvádí své odmítání konkrétními argumenty, které podle něj představují rizika pro Českou republiku i Evropskou unii. A vedle toho upozorňuje i na problém korupce. „Navíc jde o velmi zkorumpovaný stát, takže spousta peněz by se tam rozkradla,“ dodal.

Další obavu spojuje s bezpečností. „Nechceme, aby ukrajinské mafie měly volný pohyb po Evropské unii,“ píše a dodává: „Také nechceme být vtaženi do války s Ruskem.“

Současně šéf vládní SPD připomíná ustanovení Lisabonské smlouvy. „Lisabonská smlouva posílila společnou bezpečnostní a obrannou politiku EU zavedením doložky o vzájemné obraně,“ podotýká s tím, že ta stanoví, že pokud je členský stát napaden, ostatní musí poskytnout pomoc všemi prostředky.

Kromě toho poukazuje i na důsledky případného členství Ukrajiny z hlediska volného pohybu osob. „Občané Ukrajiny by v naší zemi též mohli jako občané EU zůstat,“ upozorňuje Okamura a cituje informační portál pro cizince Ministerstva vnitra ČR: "Občané Evropské unie mohou svobodně pobývat v jakékoli zemi Evropské unie – volný pohyb osob je jednou ze základních svobod zaručenou občanům na základě unijního práva. Jako občané Evropské unie tak můžete v České republice žít, studovat nebo pracovat bez nutnosti povolení k pobytu nebo zaměstnání."

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

