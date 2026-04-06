Hogenová: Zlo vyhrává. Babiš musí prosadit spravedlnost. Milion chvilek? Každý to viděl

06.04.2026 9:20 | Rozhovor
autor: Jaroslav Polanský

Akce Milionu chvilek na Letné nebyla spontánní, tvrdí v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz profesorka Anna Hogenová. Ta si přeje, aby Babišova vláda prosadila „spravedlnost v médiích“, zákon FARA a zrušení emisních povolenek. „Zlo vyhrává a otrlí lidé to dopouštějí svým tichem, v němž to připouštějí a částečně i potvrzují,“ soudí profesorka o globální situaci.

Popisek: profesorka Anna Hogenová

Paní profesorko, během Velikonoc k nám doléhá válka v Perském zálivu a ekonomické problémy, současně je vláda ostřelována opozicí. Atmosféra smíření a radosti asi nikde není. Jak to cítíte?

Po pravdě řečeno, cítím to jako prohraný život. Je to stále stejné, zlo vyhrává a otrlí lidé to dopouštějí svým tichem, v němž to připouštějí a částečně i potvrzují, anebo Zimbardo a Milgram jsou ve svých psychologických testech lidského charakteru opravdu dobře falsifikováni a oba potvrzují, že jsme jen zvířata, která rozum používají jen k lstivosti. Není tu Dobro, jen fallere a skryté rozkazy.

Otázka míru a války už se netýká jen Ukrajiny. Vidíme tady stále spoluobčany, kteří jsou pro vyzbrojování a „tvrdou politiku“ vůči Rusku, stejně tak se někteří radují z Trumpova útoku na Írán. Kde se bere „radost z války“ a výzvy k vyzbrojování?

Dobrý a poctivý člověk nemůže mít radost ze zabíjení. To, co se děje v Íránu a na Ukrajině, je zločin, jen nechápu, že lidé na Ukrajině neprozřeli, za jaké zájmy umírají.

V únoru jste řekla, že příznivci Milionu chvilek pro demokracii vidí jen jednotlivosti a nedokážou si je spojit. Jenže oni si – a potvrdilo se to – opravdu myslí, že Babiš, Okamura, Motoristé, Orbán, Putin a bůhvíkdo ještě jim chtějí vzít jejich životy. Takže chodí demonstrovat se záminkou „boje za Českou televizi“, boje proti „ruskému zákonu o neziskovkách“. Asi se jim to, co vidí, spojuje do nějakého jednotného obrazu, byť všelijakého?

Tato demonstrace je důkazem, jak lidé vůbec nic nechápou, jak jsou slepí, povrchní a placatí. Demonstrace, postrádající spontánnost vlny společného odporu proti nespravedlnosti, jsou typické svou proorganizovaností, viz budky WC postavené vedle sebe v řadě, promítací plátna atd., což představuje velkou finanční náročnost, a ta představuje dlouhodobé plánování akce atp. Opozice dosud nepochopila, že prohrála volby, chybí jí stud smíření, s prohrou, jako by byla řízena z center mimo naši republiku. Demonstrace neměla v sobě jednoduchou a naprostou průhlednou intenci, kterou by všichni cítili shodně; byla to suplovaná demonstrace za někoho jiného, cizího.

Hnutí Andreje Babiše si udržuje podporu na úrovni voleb. Evidentně v něj jeho příznivci mají důvěru. Není vám jako filozofce a duchovně zaměřenému člověku protivné, že Babiš jako ekonomicky myslící člověk řeší zejména materiální a ekonomické otázky? Nebo je to to, co má přední činitel dělat?

Samozřejmě, že premiér má řešit především problémy celkové, celospolečenské, proto tvrdil Masaryk, že etické problémy – lidské problémy jsou nejdůležitější; hospodářství, ekonomie je až na druhém místě, protože je jen prostředkem, nikoli cílem, pokud ale vláda prosadí zákon FARA a prosadí spravedlnost v médiích, kde zjevně naprosto chybí u většiny politických pořadů, pokud prosadí zrušení povolenek na zdánlivé „snižování CO2“, pak to bude dobré; zdá se, že je to na pomalejší cestě, však jde se k cíli a to je důležité. Uvidíme, jestli v této cestě vydrží a prosadí to.

Opozice a jí naklonění myslitelé, jako Tomáš Halík, nám říkají, že musíme přijmout nějaký „velký úkol“, typu podpora Ukrajiny či bytí součástí Evropy. Případně Green Deal. Proč nám „myslitelé“ ordinují úkoly, které se většinovému běžnému občanovi ekonomicky nevyplácejí?

Ordinace úkolů je přesnou realizací toho, co si přeje zdroj moci, který není v naší zemi; je jinde a sleduje své vlastní cíle prostřednictvím koupených našich lidí. Není to nic jiného než to, na co přišli filozofové již dávno, projev imperiálního fallere. Jsou to rozkazy – imperativy, oblečené do objektivních a vědeckých podob lstivosti – fallere. To je náš dnešek. Milan Kundera měl pravdu, tvrdil-li, že obyvatelé bývalého Československa netvoří dějiny, jen je podstupují.

Je tu jedna bolestivá věc, a to zapojení mladých českých studentů do útoku na výrobní halu pro výrobu dronů v Pardubicích. Hrozí jim drakonické tresty. Co se to děje?

Je těžké vyznat se v naší době v tom, co je spravedlivé a nespravedlivé. Mladí se hledají a tápou; nenacházejí jednoznačnost, ale pak se navzájem přesvědčí o nutnosti násilí, jsou krutě mladí, i my jsme takovými bývali. Chybou bylo, a to od počátku roku 1989, že média dávala zelenou jen mladým, totéž bylo v hospodářství, mladí dostávali rozhodovací posty, na které ani zdaleka neměli schopnosti, staří se zatlačovali do bezdomoví, teď tato politika nese své plody. Protože nevědí, že „nevědí“, troufají si moc a dělají děsivé chyby, za které se budou v budoucnosti stydět. Opakuji ono heideggerovské: „Mladí nejsou tak staří, aby byli mladí!

Máme zde „propalestinské hnutí“, které oslovuje studenty. Máme tu také hnutí na podporu Green Dealu, klimatické hnutí. Až se celý Green Deal zhroutí a „zelené cíle“ budou opuštěny, co tito mladí dvacetiletí lidé, kteří se nechali přesvědčit, že boj za to je jejich životním cílem? Vezmou také do ruky zbraně a výbušniny?

Nedivme se, že jim není jedno, že se Palestinci vyvražďují opravdu v genocidě, a není jim jedno, že svět se na to dívá a mlčí. To zviklá a znejistí i starého a zkušeného člověka. A co se týká Green Dealu? Tam jde o nepochopení toho, co je opravdu podstatné. Mladí nepochopili, že stačí jeden „Hormuzský průplav“ a celá stavba Green Dealu se zhroutí a zlikviduje. Ten, kdo přišel na to, že klíčem ke všem problémům planety je „Hormuzský průplav“, je génius, který přesto nebude mít nárok na Nobelovu cenu.

Co mají udělat vysokoškolští pedagogové pro to, aby mládež nebyla skupinou s rozvráceným duševním zdravím, bez životního cíle a se sklony k opravdu vážnému radikalismu?

Je to jednoduché, probouzet je k jejich nejvlastnějšímu prameni, z něhož „tečou jejich pravdivé životy“, pak se budou hledat v tom, co my staří již známe. Budou se hledat v pochybnostech i v bolestech, protože pravdivý život se jinak nepozná. Tázání je zbožností myšlení. Musejí žít v napětí bytostných otázek - to je úkol opravdových pedagogů. Není to jednoduchá cesta, kde jde jen o to, užít si…

Profesorka Hogenová ke svým odpovědím pro ParlamentníListy.cz dodává:

A teď pár úryvků z Patočkovy „Charty 1977“, které dnes téměř nikdo nezná, i když byly nadějí pro oba naše národy v jednotném Československu, takový je náš dnešek: „Bez mravního základu, bez přesvědčení, které není věcí oportunity, okolností a očekávaných výhod, žádná sebelépe technicky vybavená společnost nemůže fungovat. Morálka však zde není k tomu, aby společnost fungovala, nýbrž prostě k tomu, aby člověk byl člověkem. Člověk ji nedefinuje podle své libovůle a přání, nýbrž ona je to, co vymezuje člověka. Pojem lidských práv není nic jiného než přesvědčení, že i státy a celá společnost se staví pod svrchovanost mravního cítění, že uznávají něco nepodmíněného nad sebou, co i pro ně je závazné posvátné (nedotknutelné), a že svými silami, jimiž tvoří a zajišťují právní normy, míní přispět k cíli. 
 
    Totéž přesvědčení žije i v jednotlivcích a je základem pro plnění jejich povinností v životě soukromém, pracovním i veřejném. Jedině v souladu s ním existuje skutečná záruka toho, že lidé nejednají jen pro výhody, nebo ze strachu, nýbrž svobodně, ochotně a zodpovědně. 
 
    Již před sto osmdesáti léty bylo přesným pojmovým rozborem zdůrazněno, že všechny mravní povinnosti spočívají na tom, co lze nazvat povinností člověka k sobě, která zahrnuje mimo jiné povinnost, bránit se proti jakémukoli na sobě páchaném bezpráví. Tito lidé nechtějí být žádnou mravní autoritou nebo „svědomím společnosti“, nad nikoho se nepovyšují a nikoho nesoudí; jejich úsilím je jedině očistit a posílit vědomí, že existuje vyšší autorita, které jsou zavázáni jednotlivě ve svém svědomí, a státy svým podpisem na důležitých mezinárodních dohodách, že jsou vázáni nejen oportunně podle pravidel politické vhodnosti a nevhodnosti, nýbrž že jejich podpis znamená závazek, že politika podléhá právu a nikoli právo politice. Že k povinnosti bránit se proti bezpráví náleží možnost informovat kohokoli o křivdě, která se jednotlivci děje.  Proto žádný jednotlivec, který je skutečně utlačen, právem se nemá cítit izolován a vydán přemoci okolností na milost a nemilost, je-li sám odhodlán nerezignovat na povinnost zastávat sám sebe, která je též povinností k společnosti, jíž je fakticky členem.“ 
 
Literatura 
1. Patočkova charta 1977 její ideový obsah, smysl, filosofie občanství. 
2. Jan Patočka, Česká vzdělanost v Evropě. Praha :Václav Petr 1939.  
 
Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

Anna Hogenová, roz. Tomanová, (* 23. října 1946 Fláje) je česká kinantropoložka, filosofka a profesorka působící na českých vysokých školách.

Narodila se v obci Fláje v Krušnohoří, dětství však prožila u svých prarodičů v Příbrami. Absolvovala gymnázium v Žatci, kde mezi její učitele patřili Zdeněk Svěrák či Karel Hlad. Právě Svěrákova výuka ji přiměla ke studiu českého jazyka (více na Wikipedii).Studovala český jazyk a tělesnou výchovu na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK , doktorské studium již absolvovala na Filozofické fakultě UK. V roce 1979 obhájila rigorózní práci na téma „Hodnota a skutečnost,“ roku 1985 obhájila kandidátskou disertaci „K teoretickým a ideologickým důsledkům podstatného ve fenomenologii E. Husserla a R. Carnapa“.

V roce 1992 se habilitovala s prací „Poznání a fenomenologie.“ Na Univerzitě Palackého v Olomouci byla roku 2006 jmenována profesorkou kinantropologie.Přednášela na FTVS UK, Pedagogické fakultě UK a na Technické univerzitě v Liberci. Aktuálně působí na Husitské teologické fakultě UK, kde je i vedoucí katedry filosofie; též přednáší na Pražské vysoké škole psychosociálních studií

V roce 1975 vstoupila do KSČ, což považuje za chybu; od roku 1989 není členkou žádné politické strany. Do roku 1989 přednášela na fakultě tělesné výchovy moderní filozofii a také předmět marxismus-leninismus, na podzim 1989 byla ovšem studenty zvolena do revolučního výboru během sametové revoluce.

Zabývá se zejména fenomenologií Martina Heideggera a Jana Patočky, etikou, pravdou (aletheia); dále tématy jako pohyb, tělo a tělesnost a filosofie sportu.

Též pravidelně publikuje na webu Radia Universum.

 

