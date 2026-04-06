David (SPD): Potíže loutkového prezidenta

Vážení přátelé, neúspěšný herec a nyní pisálek na portálu iRozhlas zplodil článek „Sofiina volba prezidenta Pavla“. Prý prezidentu Pavlovi premiér Babiš vyhlásil válku, premiér si dělá, co chce, a prezident Pavel nebude moci splnit to, co prý občanům slíbil. Problém je ovšem v tom, že slušný člověk neslibuje to, co nebude moci slíbit.
Slíbit může jen vlastní snahu dosáhnout toho, co mu jeho postavení neumožňuje. Prezident je totiž podle Ústavy ze své funkce neodpovědný. Odpovědná je vláda. A vláda rozhodla, že prezident na summit NATO nepojede lobbovat za co největší vojenské výdaje.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Anketa
Podle pisálka Vávry se "prezident dosud snažil dát jasně najevo, že chce být ochránce ústavnosti, dodržování zákonů a prozápadního směřování země včetně odpovědného přístupu k obraně státu.“ Jenže vidíme stále jasněji, kam Západ směřuje, a můžeme mít pochybnosti, jak mají obraně státu sloužit nosiče jaderných zbraní, které vzlétnou jen se souhlasem USA.
Volba prezidenta Pavla byla úspěchem řízené demokracie. Česká televize ho představila jako hlavního kandidáta vedle Danuše Nerudové, která mu dala vyniknout tím, jak se sama ztrapňovala. Prezident Pavel pak úspěšně brzdil sestavení vlády a v rozporu s ústavou nejmenoval navrženého kandidáta na ministra, což ovšem byla jeho taktická chyba, ale žádná škoda pro Českou republiku.
Na Ukrajině pak nabízel letadla, ačkoli k tomu nemá zmocnění, nyní lobbuje za větší vojenské výdaje, čímž plní zadání svého řídícího orgánu Petra Koláře, navázaného na zbrojní průmysl. Petr Kolář označil Petra Pavla za svůj výtvor, když ho objevil a vybrousil jako diamant.
Petr Pavel projevil ochotu sloužit cizí moci a jejím zájmům, když nabízel dohodu lichtensteinskému rodu, bojujícímu za majetek zabavený po válce v České republice. Už nás nepřekvapí, k čemu všemu je ochotný, komu a čemu je Petr Pavel ještě ochoten sloužit.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku