David (SPD): Potíže loutkového prezidenta

07.04.2026 9:15 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k působení prezidenta Petra Pavla ve funkci

Foto: Archiv Ivana Davida
Popisek: Ivan David

Vážení přátelé, neúspěšný herec a nyní pisálek na portálu iRozhlas zplodil článek „Sofiina volba prezidenta Pavla“. Prý prezidentu Pavlovi premiér Babiš vyhlásil válku, premiér si dělá, co chce, a prezident Pavel nebude moci splnit to, co prý občanům slíbil. Problém je ovšem v tom, že slušný člověk neslibuje to, co nebude moci slíbit.

Slíbit může jen vlastní snahu dosáhnout toho, co mu jeho postavení neumožňuje. Prezident je totiž podle Ústavy ze své funkce neodpovědný. Odpovědná je vláda. A vláda rozhodla, že prezident na summit NATO nepojede lobbovat za co největší vojenské výdaje.

Anketa

Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?

3%
95%
2%
hlasovalo: 3121 lidí

Podle pisálka Vávry se "prezident dosud snažil dát jasně najevo, že chce být ochránce ústavnosti, dodržování zákonů a prozápadního směřování země včetně odpovědného přístupu k obraně státu.“ Jenže vidíme stále jasněji, kam Západ směřuje, a můžeme mít pochybnosti, jak mají obraně státu sloužit nosiče jaderných zbraní, které vzlétnou jen se souhlasem USA.

Volba prezidenta Pavla byla úspěchem řízené demokracie. Česká televize ho představila jako hlavního kandidáta vedle Danuše Nerudové, která mu dala vyniknout tím, jak se sama ztrapňovala. Prezident Pavel pak úspěšně brzdil sestavení vlády a v rozporu s ústavou nejmenoval navrženého kandidáta na ministra, což ovšem byla jeho taktická chyba, ale žádná škoda pro Českou republiku.

Na Ukrajině pak nabízel letadla, ačkoli k tomu nemá zmocnění, nyní lobbuje za větší vojenské výdaje, čímž plní zadání svého řídícího orgánu Petra Koláře, navázaného na zbrojní průmysl. Petr Kolář označil Petra Pavla za svůj výtvor, když ho objevil a vybrousil jako diamant.

Petr Pavel projevil ochotu sloužit cizí moci a jejím zájmům, když nabízel dohodu lichtensteinskému rodu, bojujícímu za majetek zabavený po válce v České republice. Už nás nepřekvapí, k čemu všemu je ochotný, komu a čemu je Petr Pavel ještě ochoten sloužit.

MUDr. Ivan David, CSc.

  • SPD
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

David (SPD): Rusko prodává s přirážkou. Budou nyní zrušeny sankce?
David (SPD): Cíl zničit íránský jaderný program jsou báchorky
David (SPD): Nepřetekl pohár trpělivosti?
David (SPD): Odpusťte umělcům jejich politickou angažovanost

Článek obsahuje štítky

David , Pavel , SPD

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je prezident Petr Pavel ochotný sloužit cizí moci a jejím zájmům?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Covid

Proč by podle vás kdokoliv uměle vyvinul virus a šířil ho, jako třeba covid? Co a kdo tím něco získal? Co vím, tak postihl snad všechny. Napadá mě, že prospěch by z toho mohli mít jen nějaké očkovací lobby.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vitaminové doplňky stravy mohou zkracovat délku životaVitaminové doplňky stravy mohou zkracovat délku života Nedostatek vitaminu D dává tělo velmi hlasitě najevoNedostatek vitaminu D dává tělo velmi hlasitě najevo

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Rozpad NATO - problém aliance, nebo selhání EU?

10:21 Vích (SPD): Rozpad NATO - problém aliance, nebo selhání EU?

Debata o budoucnosti NATO se dnes často vede, jako by šlo především o krizi aliance. Ve skutečnosti …