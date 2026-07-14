Sviták (STAN): Koalice předvádí ukázkové marketingové pokrytectví

Vážený pane ministře, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové,
vládní návrh na zmrazení cen dálničních známek, o kterém tady teď budu hovořit, by se dal v učebnicích politologie vyučovat v kapitole s názvem Krátkozraký populismus v praxi. Koalice tady předvádí ukázkové marketingové pokrytectví, protože cenu, kterou ještě před pár lety v opozici označovala za nehoráznou zlodějinu, nyní natrvalo zafixovala a vydává ji za splněný slib a dárek řidičům.
V roce 2023 byla podle hnutí ANO cena 2 300 korun za dálniční známku již zmiňovaná zlodějina a nehoráznost. A v roce 2026 je ta samá, respektive ještě vyšší cena najednou v naprostém pořádku. Ve skutečnosti to znamená, že vláda tímto jistě líbivým gestem doslova vysekne do Státního fondu dopravní infrastruktury sekyru přes 1,2 miliardy korun během pouhých dvou let.
Vláda nám předkládá zákon, jehož jediným účelem je splnit slib o takzvaném zmrazení ceny dálniční známky na 2 570 korun. Lidem se pak snaží namluvit, že jde o obrovskou úlevu pro jejich peněženky, ale ve skutečnosti se jen natrvalo fixuje přesně to navýšení, které bylo dříve tak ostře kritizováno.
To, co je důležité, je, že koalice tímto zákonem zcela ruší stávající automatický mechanismus valorizace, který dával naprostý ekonomický smysl. Dosavadní model byl totiž maximálně spravedlivý a předvídatelný. Řidiči si připlatili pouze v závislosti na inflaci a především na tom, o kolik nových kilometrů dálnic ten rok ta síť vzrostla. To znamená, že čím více nových dálnic a obchvatů se řidičům odevzdalo do užívání, tím větší byla hodnota známky. Vláda však tento transparentní a rozpočtově odpovědný systém ničí jen proto, aby si koupila krátkodobý potlesk svých voličů.
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Vláda také záměrně zamlčuje reálné účetní dopady tohoto líbivého gesta. Přímo z vládních materiálů a odhadů vyplývá, že zmrazení příjmů připraví Státní fond dopravní infrastruktury v roce 2027 o bezmála půl miliardy korun a v roce 2028 to bude dokonce zhruba 740 milionů korun. Dohromady se tedy z rozpočtu na naše silnice a dálnice během dvou let prostě vypaří více než 1 miliarda a 200 milionů korun. Tedy částka, která sice není astronomická, ale dala by se například smysluplně využít jako příspěvek státu na rekonstrukce krajských silnic a mostů, na které letos v rozpočtu nezbyly peníze.
Vláda tak řidičům nabízí větší síť s vyššími náklady na údržbu, ale příjmy na ni budou zmrazeny. Zopakuje se tak chyba z let 2012 až 2024, kdy dvanáctileté zmrazení cen vedlo k masivnímu vnitřnímu dluhu na našich silnicích. A tady se přímo nabízí otázka, kde tyto chybějící peníze současná vláda vezme. Omezí se běžná zimní údržba, zastaví se nutné opravy zchátralých mostů, zpomalí se už tak hodně pomalá výstavba nových dálnic nebo tento propad bude, tak jak teď bohužel bývá dobrým zvykem, zalepen tím, že se zvětší státní dluh případně se schová tato částka za únikovou doložku.
Za poslanecký klub hnutí STAN říkám jasné ne a tento populistický návrh nepodpoříme a budeme hlasovat proti. Důvod je jasný. Dlouhodobě prosazujeme rozpočtovou odpovědnost a udržitelné financování naší strategické infrastruktury. Nechceme dělat politiku, u které sice ten krátkodobý potlesk pro vládu nakonec v plné výši zaplatí naši občané, a to buď v horší kvalitě a bezpečnosti našich silnic, anebo v obřím státním dluhu.
Na závěr bych chtěl zdůraznit, že naše dopravní infrastruktura potřebuje stabilní a předvídatelné peníze na rozvoj našich regionů a nikoliv prázdná marketingová gesta.
Děkuji za pozornost.
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