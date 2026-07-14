Festival Hrady CZ rozezní tento pátek a sobotu Kunětickou horu

14.07.2026 8:12 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Festival Hrady CZ po svém zahájení na Točníku rozezní tento pátek a sobotu 17. a 18. července Kunětickou horu u Pardubic.

Festival Hrady CZ rozezní tento pátek a sobotu Kunětickou horu
Foto: Hrady CZ
Popisek: Daniel Landa

Hudebně-kulturní akce, která návštěvníkům nabízí zážitek z hudby v kombinaci s unikátním prostředím historických památek, se dále vždy v pátek a sobotu představí na Švihově, letos zcela poprvé na Hluboké nad Vltavou, Veveří, Hradci nad Moravicí, Bouzově a své letošní 21. turné zakončí 29. a 30. srpna na Bezdězu.

V pátek na Kunětické hoře vystoupí kapely Rybičky 48 a Mig 21 či rapper Rytmus. V sobotu se mohou návštěvníci těšit na exkluzivní prodloužené sety kapely Mirai a Daniela Landy,Vypsanou Fixu, Lenny nebo Tomáše Kluse.

Festival Hrady CZ nabízí v ceně vstupenky možnost prohlídky hradu Kunětická hora zdarma během sobotního odpoledne, ta je samozřejmě limitovaná kapacitní možností památek.

INTERPRETI NA FESTIVALU HRADY CZ NA KUNĚTICKÉ HOŘE:
Adaline, Grey256, Mig 21, Rybičky 48, Rytmus, Trautenberk, Vega Elektra, Brixtn, Daniel Landa, Harlej, Krucipüsk, Lenny, Mirai, Tomáš Klus, Vypsaná fixa, Xindl X

Další termíny a místa:
24. - 25. 7. Švihov
31. 7. - 1. 8. Hluboká nad Vltavou
7. - 8. 8. Veveří
14. - 15. 8. Hradec nad Moravicí
21. - 22. 8. Bouzov
28. – 29. 8. Bezděz

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festival , hudba , kraj Pardubický , kultura , TZ , Hrady CZ

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Obrana a ekonomika

Cožpak se dobře šlapající obrana a ekonomika vylučují? Jak to, že třeba USA jsou v obou věcech na špici? A není zajištění obrany jedna z nejdůležitějších věcí? Protože když dojde na nejhorší, tak to ekonomiku zrujnuje nebo máte pocit, že za války se ekonomice daří? Já doufám, že žádná válka tu nebud...

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