ČEZ Jizerská 50 klepe na dveře, nebude chybět ani Energy Fest a Oranžové kolo

Na tomto bezesporu nejprestižnějším evropském závodu v běžeckém lyžování vůbec každoročně pomyslně „zkříží“ své hůlky v souboji o bílou stopu nejen domácí elita s tou světovou, ale i amatérští běžci. Tím je celý závod jedinečný, neboť každý může porovnat své síly s profesionálními běžci a možná i některého z nich předběhnout…
Závod je ovšem jedinečný i tím, že každý z profíků i hobby běžců, kteří se postaví na trať, mění svým pohybem vydanou energii na finanční podporu konkrétního projektu. Jimi ujeté kilometry pak Nadace ČEZ promění na faktické koruny, přičemž celková částka bude určena na údržbu a úpravu Jizerské magistrály, kterou zajišťuje Jizerská o.p.s.
Aby toho nebylo málo, v ČEZ Energy zóně na místě startu v Bedřichově, bude i Oranžové kolo Nadace ČEZ, tentokráte ovšem v podobě běžkařského trenažéru. Návštěvníci „padesátky“ tak budou moci podpořit stejně jako závodníci na trati Jizerskou o.p.s. Velký svátek bílé stopy dozajista zpestří den předtím i tradiční ČEZ Energy Fest. V Jablonci nad Nisou tak 30. ledna vystoupí od 20 hodin česká popová skupina z Vysočiny Poetika. Debutovala albem Trinity v září 2017, kdy také patřila mezi hudební objevy roku, které již o dva roky později získalo Zlatou desku za prodej.
Další účastníky ČEZ Energy Festu, tentokráte v sobotu 31. ledna v Liberci, není snad ani třeba blíže představovat. Jsou jimi Anna K a kapela Olympic. Koncert Anny K proběhne od 17 hodin na tamním náměstí, kde pak od 18.15 vystoupí i Petr Janda se svým Olympicem. Jeho součástí bude i předávání color bibs vedoucím závodníkům Ski Classics. Na všechny tři koncerty je vstup zdarma.
V rámci 59. ČEZ Jizerská 50 bude také do mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem speciálně nasazen projekt Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody s názvem Zvýšení druhové rozmanitosti lesů na Liberecku. Jeho cílem je vysadit desítky tisíc sazenic převážně buků, dubů a jedlí tak, aby byly lesy druhově i věkově rozmanitější. Tím jsou i přirozenější, odolnější a dlouhodobě stabilnější. Zároveň mnohem lépe zadržují vodu v krajině, brání před povodněmi a pomáhají v době sucha. Pomoci získat pro něj 147 000 potřebných bodů mohou nejen ti, kteří si během ČEZ Jizerské 50 zapnou ve svých mobilních telefonech aplikaci EPP-Pomáhej pohybem, ale prakticky všichni, co se budou od 29.1. a v další dny někde pohybovat, a to nejen na Liberecku.
„Jizerská 50 není pouze o bílé stopě, skvělých výkonech, zdolávání časových limitů a překonávání osobních rekordů. Je také o setkávání, společenské a celkově přátelské atmosféře a pomoci druhým. Všichni její účastníci, běžci i návštěvníci tak mohou každoročně přispět svým pohybem a předat energii tam, kde je potřeba a zároveň se dobře pobavit na některém z koncertů Energy Festu,“ dodává Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.
V rámci loňské 58. ČEZ Jizerská 50 přispěli svým pohybem závodníci na trati a návštěvníci na běžkařském trenažeru Oranžového kola Nadace ČEZ na realizaci nového workoutové hřiště pro děti a mládež v Bedřichově. Celkem se přitom na trati i mimo ni vysportovalo 277 638 korun. Závod vynesl 207 100 a oranžový trenažér pak 70 538 korun. Nasazeným projektem byla „Terapeutická intervence v Dětském domově Dubá – Deštná 6“ s cílovou finanční částkou 120 000 korun. Odborná terapeutické intervence pomáhá dětem umístěným v dětském domově ve věku od 2 do 18 let zvládat různé těžkosti, kterými procházejí či si jimi v minulosti prošly.
