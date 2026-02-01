„Psali mi voliči ODS.“ Nevěřili, dokud jim to ČT neukázala. Poslanec SPD o síle starých médií

U kulatého stolu se sešly tři výrazné postavy českého intelektuálního a politického disentu. V tradičním Trialogu, pořádaném spolkem Svatopluk, tři osobnosti zhodnotily důležité události uplynulého roku.
Moderování se ujal Tomáš Doležal (SPD), poslanec a ekonom. Michal Semín, vydavatel a publicista, a Petr Drulák, profesor mezinárodních vztahů a bývalý diplomat, se pokusili analyzovat stav české politiky několik měsíců po klíčových volbách do Poslanecké sněmovny. Hlavním tématem jejich debaty se stala nově ustavená vláda Andreje Babiše, v níž se kromě hnutí ANO angažují také SPD a Motoristé.
Petr Drulák otevřel diskusi kritickým pohledem na samotnou podstatu vládnutí Andreje Babiše. Podle něj se potvrzuje, že staronový premiér zůstává mistrem rovnováhy. Babišovy činy však málokdy odpovídají radikální rétorice. Profesor zdůraznil, že velkou postavou loňského roku je nepochybně Andrej Babiš, ale jeho politický styl ho nepřekvapuje.
„Je to člověk, který vyvažuje, je velmi opatrný. Je tam kontrast mezi tou příležitostnou rétorikou, která je někdy až nesmírně radikální, a pak reálnými činy v té vládě, které jsou velmi opatrné,“ soudí politolog a bývalý diplomat.
V zahraniční politice to vidí zcela zřetelně na přístupu k mezinárodním krizím. „Tam vlastně vidíme hlavní snahu – neudělat si tady v Evropě nějaké nepřátele,“ domnívá se profesor mezinárodních vztahů.
Ing. Andrej Babiš
Vyjádřil značnou skepsi k tomu, zda tato vláda vůbec přinese hlubokou změnu kurzu. „Tahle vláda, a možná to ani není od ní férové očekávat, nepřinese zahraničněpolitickou změnu. Bude to pokračování Fialy, akorát možná s trochou více zdravého rozumu,“ řekl Drulák.
Na ministerstvo školství se vrátil „architekt progresivistických reforem“
K personálnímu obsazení se vyjádřil Michal Semín, který se zaměřil na stav českého školství a otázku politické odpovědnosti. Semín neskrýval rozčarování z návratu Roberta Plagy do čela resortu. Vnímá Plagu jako architekta progresivistických reforem.
Ing. Robert Plaga, Ph.D.
„Nebyl jsem nadšen z toho výběru. Ministr Plaga za svého prvního působení v Babišově vládě tyto reformy zaváděl, takže jeho návrat nevnímám pozitivně,“ uvedl publicista.
Přesto zaznamenal první náznaky možné korekce. „Dočetl jsem se, že je ministr Plaga připraven pozastavit připravené revize rámcových vzdělávacích programů, což je věc nesmírně důležitá a my jsme jí ve Svatopluku věnovali semináře i knihu,“ uvedl Semín.
Naději vkládá do postavy Zdeňka Kettnera z SPD, který jako politický náměstek může ideově ovlivnit horší aspekty resortní politiky. „Uvidíme, jestli bude mít dostatečně silnou pozici na to, aby špatné aspekty korigoval,“ řekl vydavatel.
Mgr. Zdeněk Kettner
Motoristé jsou strana na jedno použití
Tomáš Doležal do diskuse vnesl pohled zevnitř parlamentní politiky a reflektoval změnu společenské atmosféry, která se projevila i v mediálním prostoru. Pokrokem je podle něj už jen to, že se hroutí dřívější informační blokáda.
Sdílel také osobní zkušenost z vystupování v České televizi: „Píší mi lidé, třeba bývalí voliči ODS, kteří mě viděli poprvé. Psali mi: ‚Samozřejmě vás nikdy volit nebudu, ale poprvé jsem viděl poslance SPD a šel jsem s klidem spát.'“
To podle něj potvrzuje, že se mění společenská nálada. „My žijeme v té naší bublině, ale lidé, kteří nejsou apriori fanatici, nás vidí poprvé a může to s nimi pohnout,“ domnívá se poslanec. Zároveň však varoval před přehnaným optimismem.
V otázce vnitřní dynamiky vlády byl Petr Drulák kritický zejména k menším koaličním partnerům. Motoristy přirovnal k dřívějším politickým projektům. „Vidím v nich osud Věcí veřejných. Je to taková strana na jedno použití,“ míní politolog.
Mgr. Petr Macinka
U SPD mu vadí sázka na nestranické odborníky v ministerských křeslech. „Když už je někdo opravdu u exekutivy, není moc důležité, co říká, ale co dělá,“ domnívá se Drulák.
Upozornil také na fenomén hnutí ANO jako „catch-all party“. „Vlastně nikdy nikdo nemůže Babiše přistihnout při nesplnění slibu, protože v tom programu mají všechno a vždy mohou říct, že to tam někde bylo,“ zmínil profesor.
Klíčové pro něj bude řešení Green Dealu a migrace. „Tam všechny tři strany slibovaly radikální obrat, ne že to chtějí jen trochu načechrat,“ upozornil Drulák.
Hlavní opoziční sílu představuje prezident
Významným bodem debaty byla role prezidenta Petra Pavla, kterého Michal Semín označil za hlavní opoziční sílu. „Opozicí je prezident a lidi, kteří tvoří jeho tým. Ti si nepřáli vládu v tomto složení a budou jí klást klacky pod nohy,“ varuje Semín.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Předpovídá, že konflikt bude gradovat. „Petr Pavel bude opět kandidovat, takže to jeho tým vezme jako začátek volební kampaně, což ho povede k tomu, aby ten kritický vztah k vládě ještě více šponoval,“ obává se publicista.
Petr Drulák však v tomto bodě nabídl jinou perspektivu a odhadl, že Andrej Babiš se spíše pokusí o pragmatické soužití s Hradem. „Premiér Babiš je poměrně zdatný vyjednavač a není chycen na hlubokých principech, takže dokáže vyjednat leccos. Spíš bych čekal nějakou koexistenci než konfrontaci, i když by vláda teoreticky mohla prezidenta přitlačit ke zdi třeba seškrtáním rozpočtu,“ předpovídá politolog.
Závěrečná část se věnovala budoucnosti opozice a hrozbám, kterým nová vláda čelí. Petr Drulák vyslovil pochybnost, zda je tato vláda vůbec připravena rozkrýt minulé kauzy. „Kladu si otázku, do jaké míry je tato vláda připravena rozkrýt to zločinné společenství, které se skrývá za STAN?“ vyslovil profesor.
Michal Semín uzavřel debatu konstatováním, že fialovský režim definitivně ztratil podporu většiny. „Fakticky v té většinové společnosti ten Fialův režim podporu nemá a podle mého názoru ji už nikdy nezíská zpět,“ řekl publicista.
Budoucnost české politiky tak bude podle účastníků Trialogu definována schopností nové vlády přejít od rétoriky k činům, přičemž první měsíce naznačují spíše opatrné manévrování než revoluční zlom.
