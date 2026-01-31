Turek a Macinka? Jako atentát na Klause. Ševčík připomněl roli Koláře

„Koalice půjde do střetu s Hradem kvůli návrhu deklarace k zahraniční politice. Obsah té deklarace je absolutně nepřijatelný pro celou naši koalici,“ uvedl Tomio Okamura. Na Hradě si podle něj nevšimli, že nová vláda má jiné vidění zahraniční politiky. Měl by prezident v této věci ustoupit do pozadí a nechat volné ruce předsedovi vlády?
Zahraniční politika je jasnou záležitostí výkonné moci a tedy vlády. Proto taky máme Ministerstvo zahraničních věcí. Prezident Petr Pavel má sice kontrasignační pravomoci k podepisování výjezdu velvyslanců, ale zahraniční politiku dělá vláda v čele s premiérem. Nemáme v ČR prezidentský systém a „vojenská junta” v čele s „prezidentčíkem a mužem po boku” zatím nevládne a doufám, že u nás nikdy vládnout nebude, i když zatím ovládá Senát a Ústavní soud.
Kdo je vinen současnou situací?
Kdo je vinen současnou situací?
Předchozí vláda Fialy se i na základě doporučení převlečeného Piráta za ODSáka Lipavského snažila prodloužit svůj zhoubný vliv i v zahraniční politice tím, že si nechala „prezidentčíkem” podepsat umístění co nejvíce lidí na české ambasády v zahraničí. Ještě před koncem jeho funkčního období, ale nestihli to zúřadovat. A tak je na současné vládě, jak připraví nové návrhy na obsazení míst velvyslanců. Pozor, jsou mezi nimi i výjimky, kariérní diplomaté, co mnohé umějí, a kteří vyjedou s největší pravděpodobností i za této vlády. Ale jsou tam i osoby, které vlastně s diplomacií neměli nikdy nic moc společného a byli pouze poskoky vlády Fialy. Nová vláda by si měla dát velký pozor v případech, kdy schvaluje zahraniční cesty „prezidentčíkovi”, kam ho pustí.
V žádném případě si nemyslím, že by bylo vhodné, aby nás prezident reprezentoval například na summitech NATO. Nedej bože, kdyby se toho summitu například zúčastnil i americký prezident. Tato situace už jednou nastala a „prezidentčík” se o ní vyjádřil v podcastu „Standa show” na konci roku 2022. „Donald Trump na mě působil na dálku i v osobním kontaktu jako odpudivá bytost”...... „tak jsem ani neměl chuť si s ním podávat ruku. A doufám, že tu příležitost ani mít nebudu.” Taky doufám, že tu příležitost nebude mít a nebude se vnucovat na další jednání vrcholných představitelů členských států NATO.
Nemyslím si, že by měl vůbec spolurozhodovat o zahraniční politice, protože stejně by tohle nedělal on, ale ponechal by to na civilistovi bez zodpovědnosti za jednání, na jeho loutkovodiči Petru Kolářovi. A Petr Kolář se už podílel na dvou zásadních akcích, jak na domácí půdě, tak v podstatě i na zahraniční půdě. Podílel se na Sarajevském atentátu tehdy proti Klausovi. A je v současné době součástí obdobného scénáře, který by chtěl zopakovat a přivést tuto vládu k pádu. Takže Petr Kolář je člověk, který jde proti výsledkům svobodných voleb, chová se nedemokraticky a vyvolává napětí ve společnosti svým podrazáckým, udavačským a estébáckým chováním.
Petr Pavel by taktéž neměl do zahraniční politiky hovořit právě z toho důvodu, že jsou známy jeho životopisné záležitosti, kde například sám uvádí, že si zaslouží nejvíce hrdosti: „iniciativa, zodpovědnost a pružnost Sovětského svazu a ostatních socialistických zemí, se kterou předkládají světu mírové návrhy všeho druhu, a co považuje za socialistický způsob života“.
To jsou citace z jeho životopisu. Takže se sám vyznával k sympatiím Sovětskému svazu, tedy tehdy jednoznačně komunistického režimu. Nejvíc dojmu na něm zanechala měsíční cesta po Sovětském svazu. Byla pro něho „otevřenou učebnicí a praxí a plně odpovídala jeho představám o budování komunismu”. Takhle bych mohl pokračovat s citací jeho životopisných údajů tehdy dospělého člověka. I proto by se Petr Pavel vůbec na zahraniční politice neměl podílet a měl by přenechat veškerou iniciativu, tak jak je dáno i Ústavou ČR, výkonné moci, to znamená současné vládě.
Zároveň bych byl velmi nerad, aby český prezident adoroval fašistické banderovské bojůvky, banderovský styl, aby se uctívaly památníky Stepana Bandery a Romana Šuchevyče. Byl bych velmi nerad, aby se český prezident zaplétal s nejvyššími představiteli Ukrajiny, kteří jsou jednoznačně spojeni s úplatkářskými aférami, které sahají až k prezidentovi Zelenskému. Vzpomeňme ještě jednou na útoky Zelenského v loňském roce na NABU (Národní protikorupční úřad) a SAPO (Specializovaná protikorupční prokuratura), kterou chtěl zrušit a na jeho propojení s korupční Timurovou (Mindič) partou.
Prezident Petr Pavel navrhl na veřejného ochránce práv bývalou vládní zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou a advokáta Vítězslava Dohnala. Jsou to vhodní kandidáti?
Praha se umístila jako nejdražší město pro život v bývalém východním bloku. Kombinovaný index databáze Numbeo srovnává ceny bydlení, potravin, služeb, dopravy, restaurací a energií. Nelichotivou první příčku vyneslo Praze nedostupné bydlení. Developer Dušan Kunovský popsal, že stát na DPH a kontribucích prodražuje každý byt v Praze asi o 2 miliony korun. Hrozí nám rozpad sociálního smíru?
Kdyby se Praha umístila na prvním místě v jiných žebříčcích, bylo by to určitě lepší. Je potřeba si uvědomit, že za „pražskou situaci” nesou odpovědnost v posledních letech především Piráti, ale i ODSka, kteří naprosto selhali téměř ve všech oblastech řízení města. Ať už se to týká dopravy a rozvoje dopravního systému, ať se to týká například možností stavět vysokokapacitní parkovací domy na okraji Prahy. Piráti například zamezili dostavbě parkovacího domu již naplánovaného, a dokonce radou města částečně schváleného v oblasti Zličína a Rozvadovské spojky. Z důvodů naprostého odborného a politického selhání se zkomplikovala situace při realizaci stavebního zákona a pirátské iniciativy spojené s digitalizací stavebního řízení, kdy náprava stojí miliardy korun, a to nejenom v Praze.
A musíme si uvědomit, že Praha staví stále málo bytů vzhledem k tomu, jaká je poptávka. To souvisí mimo jiné s tím, že nabídka není dostatečná a dochází ke zvyšování cen nájmů a pořízení bytů do vlastnictví. Dochází tak k nedostupnosti bydlení pro mladé. Ano, ceny bytů jsou nejvyšší ze zemí bývalého východního bloku, to znamená postsocialistických zemí. Vše je to naprosto politické selhání těch, kteří to měli v Praze v posledních letech na starosti, a to byli Piráti.
Ceny jsou podle mezinárodní databáze Numbeo na srovnatelné úrovní například s Itálii. Ale koupěschopná poptávka v Itálii je daleko vyšší, je vyšší o řadu procent, než je tomu například u nás, v Chorvatsku, v Bulharsku. Naše ceny bytů a nájmů se blíží i cenám, které jsou v zemích, kde jsou daleko vyšší výdělky. Nejlépe z tohoto srovnání vychází Lotyšsko, ale dobře je na tom i Maďarsko, ve srovnání s námi i Polsko a Rumunsko. Za námi v drahotě jsou i Slováci a Slovinci. Je co napravovat. A nebude to jednoduchá záležitost, protože víme, že tady to zpoždění je již několikaleté a rozvojové projekty budou stát čím dál více peněz. Částečně se na tom podílí i zvýšená poptávka ze strany migrantů, řadu bytů obsazují Ukrajinci, kteří zde v současné době pobývají a působí tak na zvyšování cen.
USA oznámily, že definitivně opouštějí Světovou zdravotnickou organizaci, kterou po 2. světové válce pomáhaly zakládat. WHO tak s konečnou platností ztratila svého největšího sponzora. Máme následovat USA?
Světovou zdravotnickou organizaci USA opustily na začátku letošního roku 2026. Mimo jiné to zdůvodnili i tím, jakým způsobem se chovala Světová zdravotnická organizace při pandemii covid, kdy nebyla schopna akceptovat to, že covid byl uměle vytvořen, že působil v podstatě jako biologická zbraň. A kdy podporovala tvorbu vakcín, které způsobují četné zdravotní potíže těm, kteří byly vakcínami mRNA očkováni. Celá tato pravda vyšla najevo již v díle, jehož spoluautorem byl současný ministr zdravotnictví Kennedy junior a vyšla i v českém jazyce pod názvem Pravda o covidu 19. Ukázalo se, že za celou farmaceutickou lobby stály i nejvyšší politické kruhy eurosajuzu, respektive Evropské unie a jejího politbyra v čele s von der Leyen.
Ukázalo se také, že Světová zdravotnická organizace (respektive někteří její reprezentanti) se podílela nebo přinejmenším věděla o uplácení autorů některých vědeckých článků, které byly sepisovány účelově, a kde na jejich autory v souvislosti s tím, aby jim byly uděleny další granty, působila tak, aby psali nepravdy. Velmi proslulý v tom byl například Fauci, který čelí i soudním žalobám.
Původně Světová zdravotnická organizace působila pozitivně, nicméně stojí za zvážení, zda v takové organizaci, která neplní svou roli, má Česká republika zůstávat a platit nemalé roční příspěvky na její činnost. Vůbec bych nebyl nerad, kdybychom následovali Spojené státy.
95letý investor Warren Buffett srovnal umělou inteligenci s hrozbou jaderných zbraní. Buffett se obává toho, že další vývoj AI neumí nikdo předvídat. Souhlasíte s ním?
Ano, umělá inteligence může být velmi nebezpečná a bude pravděpodobně i lehce zneužitelná. Přirovnávat ji k jaderným zbraním bych nechtěl. O použití jaderných zbraní mohou rozhodovat lidé. AI a sociální sítě používají lidé, ale rozhodují se o tom svobodně. Rozhodují se každý sám za sebe a nerozhoduje za ně někdo jiný, který si třeba přeje rozpoutat celosvětový válečný konflikt pomocí jaderných zbraní. Bohužel musím konstatovat, že dochází tak, jak o tom píše například neuropsychiatr doktor Stránský, ke stupidifikaci mladé generace, a to působením především sociálních sítí a bude to rozvíjet v negativním slova smyslu i umělá inteligence. Bude stačit, aby se na něco dotyčný zeptal a bude mu odpovězeno právě prostřednictvím umělé inteligence. A to nemůže nikdy nahradit souvislosti, nikdy to nemůže nahrazovat vzdělávání a vzdělání samotné. Lidé pak budou prohlubovat svou stupidifikaci, budou lehčeji ovladatelní a mohou být potom často i zneužitelní. Vidíme to i v současné době například při chování mnoha desítek tisíc lidí na sociálních sítích a na jejich diskusích. Ano, umělá inteligence nám přináší nové zbraně, možná i toho hromadného ničení, respektive sebezničení.
