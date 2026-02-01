Zaorálek (SOCDEM): To už není osobní spor, ale otázka fungování státu

Tisková konference prezidenta ukázala, že Petr Pavel už nevynechá žádnou příležitost ke konfrontaci s vládou. Spor o dodávku letadel na Ukrajinu se stal startem jeho volební kampaně a pokračoval v ní zveřejňováním soukromých SMS s ministrem zahraničí, tvrzením, že je mu vyhrožováno, a předáním celé věci právníkům.
Jenže soudy nevyřeší to, co mají dělat politici. Ti mají povinnost spolu mluvit, spolupracovat a spravovat zemi. Ne vést osobní spory prostřednictvím médií a právníků.
Prezident je součástí exekutivy. Pokud se rozhodne vést otevřený konflikt s vládou, může to mít vážné důsledky včetně jeho schopnosti reprezentovat Českou republiku na mezinárodních fórech. A to už není osobní spor, ale otázka fungování státu.
