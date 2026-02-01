Zaorálek (SOCDEM): To už není osobní spor, ale otázka fungování státu

01.02.2026 12:06 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na mimořádnou tiskovou konferenci prezidenta Pavla

Zaorálek (SOCDEM): To už není osobní spor, ale otázka fungování státu
Foto: Youtube
Popisek: Lubomír Zaorálek

Tisková konference prezidenta ukázala, že Petr Pavel už nevynechá žádnou příležitost ke konfrontaci s vládou. Spor o dodávku letadel na Ukrajinu se stal startem jeho volební kampaně a pokračoval v ní zveřejňováním soukromých SMS s ministrem zahraničí, tvrzením, že je mu vyhrožováno, a předáním celé věci právníkům.

Jenže soudy nevyřeší to, co mají dělat politici. Ti mají povinnost spolu mluvit, spolupracovat a spravovat zemi. Ne vést osobní spory prostřednictvím médií a právníků.

Prezident je součástí exekutivy. Pokud se rozhodne vést otevřený konflikt s vládou, může to mít vážné důsledky včetně jeho schopnosti reprezentovat Českou republiku na mezinárodních fórech. A to už není osobní spor, ale otázka fungování státu.

PhDr. Lubomír Zaorálek

  • SOCDEM
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Zaorálek (SOCDEM): Přihlížíme, odsunutí někam na vedlejší kolej
Zaorálek (SOCDEM): Americký útok na Venezuelu dává zelenou Rusku i Číně
Zaorálek (SOCDEM): Ministr obrany Zůna ochlazuje válečnou hysterii
Zaorálek (SOCDEM): Začátek konce transatlantické vazby. USA už by Evropě nepomohly

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Pavel , Zaorálek , SOCDEM

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Může mít otevřený konflikt prezidenta Petra Pavla s Babišovou vládou vážné důsledky?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Nezávislá média

Já nerozumím jedné věci, proč platit povinně nějaká vybraná média? Vždyť vedle ČT jsou tu i jiné televize, které také vysílají zpravodajství a na svůj provoz si vydělávají sami. A jsou snad podle vás méně nezávislá? Podle mě mnohdy i víc. V případě ČT je naopak za mě zpravodajství její nejslabší čás...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zaorálek (SOCDEM): To už není osobní spor, ale otázka fungování státu

12:06 Zaorálek (SOCDEM): To už není osobní spor, ale otázka fungování státu

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na mimořádnou tiskovou konferenci prezidenta Pavla