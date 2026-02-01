Rajchl a Chaun: Ukrajina? Sedíme na sudu se střelným prachem. Zoufalá situace

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se v předposlední lednový den setkal režisér Igor Chaun s Jindřichem Rajchlem, předsedou strany PRO a poslancem za SPD. Měl pro Rajchla připravené otázky týkající se semináře o covidu, který se z jeho iniciativy konal v pondělí 26. ledna ve Sněmovně.
„My jsme začínali jako jedna parta a já jsem byl rád, když jsme dělali ten covidový seminář, že se tam ta parta zase skoro celá sešla. Je to důkaz toho, že není pravda, že volby a lidský hlas jsou na nic. Právě díky tomu jsme to sem společně dotáhli. Bojujeme za to, abychom mohli svobodně říkat svoje názory, a ne abychom žili v nějaké totalitě, kde každý, kdo se odchýlí od většinového názoru, bude hned kriminalizován nebo reputačně likvidován,“ řekl Rajchl.
Potom se svěřil, že práce v zákonodárném sboru mu přinesla i drsné vystřízlivění. Nemá už sebemenší iluze o efektivitě státní správy. Jako poslanec čelí extrémnímu tlaku a podle svých slov i sabotážím ze strany opozice.
„Je to náročné. Spoustu věcí, které řeším dnem i nocí, lidé nevidí. Jediné, co mě překvapilo, je ta míra neefektivity práce tady v Poslanecké sněmovně. Sleduješ, jak se tam střídá Michaela Šebelová, Vít Rakušan nebo Zdeněk Hřib, a než se někdo z nich vymáčkne, je půlka pracovního dne pryč. Opozice je schopná torpédovat klíčové zákony, jako je ten stavební. Než aby nám ho pomohli schválit, radši to budou sabotovat, přestože všichni vidíme, že se tady staví strašně pomalu,“ uvedl poslanec Rajchl s tím, že jeho hlavní aktivitou zůstává rozkrývání kauz, které mainstreamová média přehlížejí.
Pět mrtvých v kauze Dozimetr, a nic se neděje
Stěžejním tématem rozhovoru se stala kauza Dozimetr a snaha o zřízení parlamentní vyšetřovací komise. Rajchl v této souvislosti upozornil na alarmující zjištění investigativní novinářky Markéty Dobiášové a na nečinnost státních orgánů.
„Máme tady tři svědky, kteří řekli, že TOP 09 a STAN braly úplatky z kauzy Dozimetr, a neděje se nic. Nikdo to nevyšetřuje, novináři nepokračují, státní zastupitelství mlčí. Máme tady pět mrtvých za velmi podivných okolností. Je přece nepřípustné, aby ministr vnitra měl informace ze živého policejního spisu, to je zásadní narušení hlavního demokratického pilíře, a tím je rovnost před zákonem,“ zdůraznil Rajchl.
JUDr. Jindřich Rajchl
Ostře přitom kritizoval média za to, že se raději věnují „rozvratným plakátům“ nebo interní SMS komunikaci, zatímco skutečné zločiny zůstávají bez trestu. „Na co se neposvítí, to vlastně přestává být problém. My jsme ti extrémisté, protože chceme levnou elektřinu, mír a svobodu slova. Pokud je tohle krajní pravice, tak nevím,“ dodal Rajchl ironicky.
Krveprolití na Ukrajině
Diskuse se pak stočila k mezinárodní situaci a ke konfliktu na Ukrajině. Rajchl spatřuje zásadní milník v nástupu prezidenta USA Donalda Trumpa. A že teprve nyní se začíná mluvit o realistickém přístupu, který on sám prosazuje od začátku.
„Do nástupu Donalda Trumpa všichni říkali, že žádný mír nebude, že si s Putinem za stůl nesedneme. Nám nadávali do chcimírů. Teď najednou mír chtějí všichni, ale říkají tomu spravedlivý mír. Jenže představa, že Rusko opustí Donbas a Krym, je nesmyslná. Buď chceme zastavit krveprolití, nebo chceme území. Já se na to dívám českýma očima – my tady sedíme na sudu se střelným prachem a hrajeme si se sirkou. Každý boží den tam zemře až dva tisíce lidí. Představ si, že by každý den spadlo osm Boeingů plných lidí. To už není statistika, to je naprosto zoufalá situace,“ vysvětlil Rajchl nekompromisně svůj postoj k prioritě lidského života nad geopolitickými cíli.
„O válce nejplamenněji hovoří ti, kteří tam nemají svoje syny. Kdyby tam byly děti těch politiků, už je tam dávno mír. Hrdinně krvácet z cizího umí úplně každý,“ dodal Rajchl.
Část Čechů žije v Matrixu
Závěr setkání patřil úvahám o stavu společnosti a „kolektivní hypnóze“, která brání mnoha lidem vidět realitu. Rajchl použil příměru z kultovního filmu Matrix, aby vysvětlil sebeklam, v němž setrvává velká část populace.
„Je to o tom, jestli si vezmeš tu modrou pilulku, což je ta lež, ve které se ti bude žít dobře do chvíle, než tě systém dovysaje, nebo tu červenou, se kterou budeš bojovat za pravdu, ale budeš dostávat nafackováno každý den. Část lidí už není schopná pravdu pochopit, protože v tom Matrixu žijí příliš dlouho,“ shrnul Rajchl.
Lidé, kteří v Matrixu žijí 30 let, nejsou podle něj schopni přijmout důkazy, které rozvracejí jejich vidění světa. „Pokud jim někdo tvrdí, že EU je zárukou prosperity, přestože nás ekonomicky vykořisťuje a my zaostáváme za Asií i Amerikou, oni tu pravdu prostě nepřijmou, protože by se jim zhroutil svět. Naším úkolem je otvírat jim oči, i když to jde pomalu,“ míní politik.
I přes vážnost probíraných témat se rozloučil s optimismem a humorem, který považuje za klíčový pro udržení vnitřní síly. „Humor je důležitý, optimismus je absolutně nezbytný. Jsem tu jako vyslanec lidí, kteří mě sem svými hlasy dostali, a mým cílem je nezklamat je,“ dodal Jindřich Rajchl na závěr první části rozhovoru v Poslanecké sněmovně.
