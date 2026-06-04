Nadace ČEZ: Dobrovolníci z dukovanské elektrárny uklízeli Dalešickou přehradu

„Dobrovolnického dne na Dalešické přehradě jsem se zúčastnil už potřetí. Pozoruji, že kovového odpadu je každý rok méně, ale plastového je bohužel pořád hodně. Jsem rád, že můžeme udělat něco pro přírodu v okolí elektrárny,“ uvedl Lukáš Svoboda z útvaru péče o zařízení dukovanské elektrárny. Kromě PET lahví, plechovek či mikrotenových sáčků našli pracovníci u břehu přehrady třeba patník od silnice nebo dřevěné palety.
Dobrovolnické dny se konají každoročně převážně v jarních a letních měsících. Kromě tradiční úklidové akce u Dalešické přehrady při nich zaměstnanci elektrárny pomáhají v domech sociálních služeb, pracují v zoologických zahradách v Jihlavě a Brně či například hrabou trávu na Mohelenské hadcové stepi.
„Dobrovolnické aktivity, jako je úklid okolí Dalešické přehrady, ukazují, jak naši zaměstnanci konkrétními kroky přispívají k ochraně přírody. Tato akce se stala tradiční součástí dobrovolnických dnů, do kterých se zaměstnanci elektrárny Dukovany opakovaně zapojují,“ říká Lenka Jindráková z útvaru diverzita a inkluze Skupiny ČEZ.
Aplikace EPP – Pomáhej pohybem od Nadace ČEZ letos slaví 11 let od spuštění, dosud si ji stáhlo více než 860 000 uživatelů. Zájemci mohou vybírat z 27 sportovních a pohybových aktivit, mezi nimiž nechybí chůze s kočárkem, běh, lyžování nebo právě plogging – což je kombinace běhu a sbírání odpadků.
V aplikaci si lidé vyberou konkrétní charitativní, ekologický nebo sociální projekt, pro který chtějí svým pohybem získávat body. Aplikace zaznamenává trasu, čas i spálené kalorie a převádí je na body. V loňském roce bylo prostřednictvím aplikace podpořeno rekordních 562 projektů částkou 53,7 milionu Kč. V roce 2025 strávili uživatelé s aplikací EPP celkem 1 008 428 hodin pohybu a urazili vzdálenost 6,5 milionu kilometrů.
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