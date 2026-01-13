ČEZ Distribuce loni připojila 17 967 fotovoltaických elektráren s výkonem 491,6 MW

13.01.2026 11:46 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Společnost ČEZ Distribuce připojila v roce 2025 k distribuční síti 17 967 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 491,6 MW.

Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Jde o investice vyvolané požadavky českých zákazníků a více než 74 % byly výrobny do 10 kW na hladině nízkého napětí. Téměř 88 % instalací je vybaveno bateriovým uložištěm. Celkem je do sítě ČEZ Distribuce aktuálně připojeno 157 725 fotovoltaických elektráren s instalovaný výkonem 3 039 MW. ČEZ Distribuce investovala v roce 2025 do nutných úprav distribuční soustavy vyvolaných požadavky zákazníků o připojení včetně obnovitelných zdrojů cca 8,6 miliard korun.

„Průběžně realizujeme investiční akce na rozvoj, obnovu a posílení distribuční soustavy, tak abychom byli schopni připojovat požadavky našich zákazníků. Celkový objem investic pro loňský rok byl 19,2 miliard korun, z toho 8, 6 miliard korun šlo do nutných úprav pro posílení sítí z důvodu zvýšeného počtu žádostí na připojení výroben,“ říká Martin Zmelík, generální ředitel ČEZ Distribuce.

Pro srovnání za rok 2024 pak energetici z ČEZ Distribuce připojili do sítě 28 853 FVE s instalovaným výkonem 630,7 MW a za rok 2023 pak 52 109 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 605,5 MW.

Největší zájem o FVE je stále ve středních Čechách

Z pohledu krajského rozdělení, energetici za loňský rok 2025 připojili nejvíce solárních elektráren ve Středočeském kraji, celkem 4 901ks s instalovaným výkonem 102,3 MW. Na druhé příčce pomyslného solárního žebříku se umístil kraj Moravskoslezský s počtem 2 650 ks fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 58,4 MW. Bronzové místo pak obsadil kraj Ústecký, kde energetici připojili do sítě 1831 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 71 MW. Další kraje viz tabulka.

tab

VTE, tepelná čerpadla a kogenerační jednotky

Za loňský rok energetici připojili do sítě ČEZ Distribuce 5 větrných elektráren o instalovaném elektrickém výkonu 13 235 kWe. Co se týká tepelných čerpadel, tak i o ně byl zájem. ČEZ Distribuce připojila v roce 2025 do sítě 11 884 tepelných čerpadel o tepelném výkonu 185 MWt a elektrickém výkonu 62 MWe. Kogeneračních jednotek pak energetici v loňském roce připojili do distribuční sítě 17 s elektrickým výkonem 22,7 MWe.

Akumulace

V souvislosti s naplněním zákona LEX OZE III byl ke dni 19.9.2025 v 8 hod. zahájen příjem žádostí o samostatně stojící bateriová úložiště.

Do konce roku 2025 ČEZ Distribuce přijala 6 384 ks žádostí o připojení s celkovou kapacitou baterií ve výši 351 GWh a celkovým výkonem baterií 170 GW. V 59 % případů jsou žádosti směřovány do hladiny vysokého napětí a 38 % do hladiny velmi vysokého napětí.

V roce 2026 plánuje ČEZ Distribuce investovat 18,5 miliardy korun do obnovy, rozvoje, posílení, automatizace a digitalizace distribuční sítě.

Kapacita pro připojení se v čase mění

V rámci vyhodnocování volné kapacity pro připojování výroben, odběrů a nově i akumulace jsou zpracovány přehledové mapy oblastí s přehledem o dostupné kapacitě a možnostech připojování na všech napěťových hladinách. Aktuální stav je možné sledovat na našich webových stránkách ZDE, ZDE a ZDE.

Na hladině nízkého napětí je možné ověřit volnou kapacitu pro připojování výrobního zdroje také v aplikaci PROUD (ZDE).

ČEZ Distribuce, a. s., ze Skupiny ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 175 939 km s 3,8 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky zákazníků. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech. Více informací najdete ZDE.

