Hřib (Piráti): Íránský režim dlouhodobě destabilizuje region

Americká vojenská operace vůči Íránu představuje zásadní moment pro bezpečnost Blízkého východu i globální stabilitu. Íránský režim dlouhodobě destabilizuje region, podporuje ozbrojené milice a usiluje o rozvoj jaderných kapacit, což je nepřijatelné. Zároveň však platí, že každý další krok směrem k otevřené válce nese obrovská rizika, od humanitárních dopadů přes možné uzavření Hormuzského průlivu až po otřesy světové ekonomiky.
Je nešťastné, že se Spojené státy uchýlily k vojenským krokům, které jsou v rozporu s mezinárodním právem a principy Charty OSN. V tuto chvíli je klíčové zabránit nekontrolované eskalaci a vrátit situaci k diplomatickému jednání, které jediné může přinést dlouhodobě udržitelné řešení.
Česká republika by měla postupovat v úzké koordinaci s EU a NATO, důsledně hájit mezinárodní právo a zároveň být připravena chránit bezpečnost svých občanů i ekonomické zájmy. Dále si také musíme uvědomovat, že Írán je významným partnerem Ruska, mimo jiné i ve válce proti Ukrajině, a proto budeme pečlivě sledovat i reakci Moskvy a širší geopolitické dopady tohoto vývoje. Celá situace je opravdu komplexní a neexistuje jednoduché řešení.
Hlavním cílem musí být co nejrychlejší ukončení bojů a stabilizace regionu.
