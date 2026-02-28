Červenka (Trikolora): Nalijme si čistého vína

28.02.2026 12:06 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k akcím, připomínajícím výročí války na Ukrajině

Červenka (Trikolora): Nalijme si čistého vína
Foto: Miroslav Červenka
Popisek: Miroslav Červenka

Úterní UKRAJINOVÁNÍ nebylo výlučně o podpoře Ukrajiny a Ukrajinců, nikoli druhořadým leitmotivem připomínání si oficiálního výročí začátku války byla demonstrace loajality s globální oligarchií nikoli nepodobná obdobně koncipovaným akcím na podporu říše nebo shromážděním, třeba i velitelským, na výraz podpory Sovětského svazu.

Ti, kteří v úterý tak uctívali ukrajinské fangle, se nijak extra ve své podstatě neliší od těch, kteří v době protektorátu zvedali pravice u vlajek s hákovými kříži, nebo v 70. a 80. letech stáli v haptáku před vlajkou se srpem a kladivem, v případě našeho současného prezidenta tipuji, že jde dokonce o jednu a tutéž osobu. Někteří to znovu dělají z vypočítavosti, někteří z hlouposti, někteří ze strachu.

Smutnou podívanou jsou pak veřejnoprávní a mnohá další masmédia, která jsou v době nesrovnatelně vyšší míry svobody a demokracie v zemi téměř úplně stejná jako v oněch temných dobách, o kterých jsme si mysleli, že se již nikdy nevrátí.

Mgr. Miroslav Červenka

  • Trikolora
  • předseda Trikolora Ústecký kraj
  • mimo zastupitelskou funkci
