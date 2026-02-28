Topolánek si vzpomněl na pr*el. Kvůli slovům Leyenové

Očekávaná reakce Bruselu na napětí kolem Íránu se nese především v diplomatickém tónu – důraz na stabilitu, bezpečnost regionu, jadernou bezpečnost a pokračování sankční politiky.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na sociální síti X zveřejnila oficiální stanovisko, v němž situaci označila za vážnou. „Vývoj v Íránu je velmi znepokojivý. Zůstáváme v úzkém kontaktu s našimi partnery v regionu,“ uvedla.
Šéfka Evropské komise zároveň ujistila, že Evropská unie trvá na ochraně regionální bezpečnosti: „Opětovně potvrzujeme naše pevné odhodlání chránit regionální bezpečnost a stabilitu,“ zdůraznila.
Podle jejího vyjádření Evropská komise klade zásadní důraz na nešíření jaderných zbraní a zabránění další eskalaci. „Zajištění jaderné bezpečnosti a zabránění jakýmkoli krokům, které by mohly dále eskalovat napětí nebo podkopat globální režim nešíření jaderných zbraní, má zásadní význam,“ uvedla předsedkyně Komise.
Následně připomněla, že Evropská unie již přijala rozsáhlé sankce v reakci na jednání vražedného íránského režimu a revolučních gard a důsledně podporuje diplomatické úsilí zaměřené na řešení jaderného a balistického programu prostřednictvím vyjednaného řešení.
Závěrem ujistila, že Unie podnikne potřebné kroky k ochraně svých občanů. „V úzké spolupráci s členskými státy EU podnikneme všechny nezbytné kroky, abychom zajistili, že občané EU v regionu se mohou spolehnout na naši plnou podporu,“ dodala Ursula von der Leyenová.
Zatímco předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová zvolila diplomatický tón a zdůraznila stabilitu a mezinárodní právo, bývalý premiér Mirek Topolánek reagoval výrazně ostřeji.
Jeho kritika míří na evropské metropole i další zahraniční představitele, včetně vedení EU, Francie, Německa, Norska či Ruska. „Reakce Kremlu, Berlína, Norska, Macrona, Costy i Ursuly von der Leyenové je předvídatelná. Nefunkčnost, účelovost a podjatost těchto panáků je už nesnesitelná,“ napsal Mirek Topolánek.
A zpochybnil argumentaci mezinárodním právem, která v evropských reakcích zaznívá. „O jakém mezinárodním právu mluví? Dělají si prdel?“ dodal Topolánek.
Současná eskalace začala dnes ráno, kdy společná vojenská akce Spojených států a Izraele zasáhla cíle v Íránu, zejména vojenské a strategické objekty v Teheránu a dalších městech. Nad íránskými městy byly hlášeny exploze a sirény, zatímco izraelská armáda zavedla poplachové varování a uzavření vzdušného prostoru. Podle americké i izraelské administrativy jde o reakci na dlouhodobé hrozby spojené s íránským jaderným programem a regionálními aktivitami Teheránu.
Na tyto události okamžitě zareagovalo i Rusko, které útoky označilo za „nevyprovokovanou ozbrojenou agresi“ a varovalo, že tento krok může vyvolat hlubokou humanitární a regionální krizi s dopady daleko přesahujícími samotný Blízký východ.
