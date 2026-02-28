Dostál a Zdechovský se pohádali kvůli Íránu

USA a Izrael dnes ráno zahájily koordinované vojenské útoky na Írán, exploze byly hlášeny mj. ve městech jako Teherán či Isfahán. Írán oznámil protiútok balistickými raketami. Vzdušný prostor v regionu byl uzavřen a obě strany vyhlásily bezpečnostní opatření kvůli bojovým operacím.
Teherán už v odvetě vypálil balistické rakety. Sirény se rozezněly napříč Izraelem včetně Jeruzaléma a Tel Avivu. Terčem íránské odvety byly také americké cíle v Kataru či v Bahrajnu.
Vojenské údery spustily Izrael a USA společně jako „preventivní akci“ vůči Íránu. Oficiálním zdůvodněním, jak píše Reuters, je to, že tyto země „chtěly neutralizovat existenciální hrozbu“, kterou Írán podle nich představuje – zejména jeho jaderný a balistický raketový program, který podle Izraele a Washingtonu může ohrozit jejich bezpečnost a stabilitu v regionu. Součástí vysvětlení je, že diplomacie selhala a že sankce a jednání nepřinesly řešení, uvedla agentura Reuters.
Eskalace konfliktu mezi Izraelem a Íránem vyvolala okamžité politické reakce i v Česku, na sociální sítí X se rozhořely ostré slovní přestřelky.
Europoslanec Ondřej Dostál (Stačilo!) k tomu napsal: „Válečná agrese Netanjahuova režimu je nepřijatelná a záminky průhledné,“ a že tento útok přinese regionu i Evropě vážné důsledky: „Regionu i Izraeli přinese smrt a neštěstí, Evropě a světu hospodářské škody,“ dodal Dostál. A vyzval k vyvození mezinárodní odpovědnosti izraelského premiéra: „Netanjahu by měl stát před ICJ za palestinskou genocidu, ne vést zemi.“ (Zkratka ICJ označuje Mezinárodní soudní dvůr se sídlem v Haagu, který řeší spory mezi státy a otázky mezinárodního práva.) Dostál položil otázku, „zda EU dokáže útok odsoudit“.
Na Dostálovu interpretaci konfliktu si lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský posvítil po svém a nenechal ji bez poznámky. „Ondřej opět na té špatné straně,“ odmítl jeho postoj. Podle Zdechovského by neměl být kritizován Izrael, obrátil proto pozornost k íránskému režimu: „Co odsoudit hnusný a krutý režim ajatolláhů?“
Ondřej opět na té špatné straně. Co odsoudit hnusný a krutý režim ájatolláhů?— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) February 28, 2026
Dostál si nenechal jeho výtky líbit a připomněl, na koho je útočeno: „Tomáši, je dobré přečíst si aspoň v novinách, který svrchovaný stát je bombardován a který bombarduje,“ zpochybnil legitimitu izraelského a amerického zásahu. „Izrael ani USA nemají žádné právo útočit na cizí státy pod křivými záminkami ani jim provádět změny režimu,“ konstatoval Dostál. V širším kontextu zahraniční politiky USA přidal srovnání současné situace například s Venezuelou.
Tomáši, je dobré přečíst si aspoň v novinách, který svrchovaný stát je bombardován, a který bombarduje. Izrael ani USA nemají ŽÁDNÉ právo útočit na cizí státy pod křivými záminkami. Ani jim provádět změny režimů. U Íránu shodně jako u Venezuely. Nebo, jak vyhrožují, v u Kuby.— Ondřej Dostál (@dostalondrej) February 28, 2026
Do rozbouřené debaty o eskalaci na Blízkém východě vstoupil i další hlas z české politické scény. Europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS) situaci nahlédla prizmatem naděje na pád íránského režimu: „Írán má konečně naději na svobodu!“ uvedla na sociální síti X s tím, že americko-izraelské údery označila za možnou cestu k ukončení současné vlády v Teheránu. „Americké a izraelské údery by mohly konečně zničit prohnilou islámskou teokracii, která vraždí Íránky a Íránce a je jedním z nejhorších režimů na planetě,“ napsala.
Írán má konečně naději na svobodu! Americké a izraelské údery by mohly konečně zničit prohnilou islámskou teokracii, která vraždí Íranky a Íránce a je jedním z nejhorších režimu na planetě. Bylo by skvělé, kdyby režim padl.— Veronika Vrecionová (@vrecionova) February 28, 2026
FREEDOM TO IRAN!
Cestovatel Dan Přibáň zvolil výrazně sarkastický tón v narážce na to, že vojenské údery bývají prezentovány jako obranné kroky. Svou ironii otevřel slovy: „Máme tady další kolo z oblíbeného pořadu ‚Izrael se brání‘.“ Načež odkazem na to, že i „Rusko se brání“ naznačil paralelu s ruským ospravedlňováním invaze na Ukrajinu a ironickou poznámkou o „mezinárodním právu plačícím v koutě“ připomněl, že principy mezinárodního práva jsou zcela přehlíženy.
Máme tady další kolo z oblíbeného pořadu "Izrael se brání".— Dan Priban (@DanPriban) February 28, 2026
Na koho zaútočil tentokrát? Je to jedna ze zemí, kterou napadl v poslední době?
Je to Sýrie? Je to Libanon? Je to Jemen? Je to Kuvajt? A vítězem je? Opět Írán!
A nyní přepojujeme do studia, do pořadu "Rusko se brání".
Předseda Pirátské strany Zdeněk Hřib sleduje eskalaci konfliktu na Blízkém východě s obavami. Uznal legitimitu cíle omezit íránský jaderný program, avšak kritizuje způsob, jakým k zásahu došlo: „Cíl v podobě zastavení íránského jaderného programu je správný, ale je nešťastné, že Spojené státy již podruhé v tomto roce sáhly k řešení v rozporu s mezinárodním právem.“ Za klíčový označil širší bezpečnostní rámec a stabilitu regionu. „Hlavní priorita musí být stabilizace celého regionu,“ zdůraznil.
Ve svém dalším vyjádření Hřib upozornil: „Íránský režim dlouhodobě destabilizuje region, podporuje ozbrojené milice a usiluje o rozvoj jaderných kapacit, což je nepřijatelné.“ Zároveň varuje před dalším vyostřením situace a před riziky otevřené války, která by podle něj mohla mít humanitární i ekonomické dopady včetně možného uzavření Hormuzského průlivu. „V tuto chvíli je klíčové zabránit nekontrolované eskalaci a vrátit situaci k diplomatickému jednání,“ zdůraznil s tím, že Česká republika by měla postupovat v koordinaci s EU a s NATO a důsledně hájit mezinárodní právo.
Íránský režim dlouhodobě destabilizuje region, podporuje ozbrojené milice a usiluje o rozvoj jaderných kapacit, což je nepřijatelné. Zároveň však platí, že každý další krok směrem k otevřené válce nese obrovská rizika, od humanitárních dopadů přes možné uzavření Hormuzského…— Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) February 28, 2026
Ostrý odsudek zazněl od europoslankyně Kateřiny Konečné (KSČM), která útok na Írán označila za porušení mezinárodního práva a jednoznačně jej odmítla. „Odsuzuji americký a izraelský agresivní útok na Írán,“ uvedla s tím, že podle ní USA a Izrael opakovaně ukazují, že „mezinárodní právo je pro ně jen cárem papíru“. Tvrdí, že právě tyto státy představují hlavní ohrožení míru na Blízkém východě a připomněla předchozí konflikty v regionu včetně Libanonu, Sýrie či Jemenu. Evropské státy podle ní nesmí zůstat u „prázdných slov“ a měly by nejnovější krok USA a Izraele „jasně odsoudit“ a „v žádném případě se na něm nepodílet“.
Konečná vyzvala k uvalení zbrojního embarga na Izrael, k ukončení nákupu letounů F-35 z USA a k návratu k mírovému řešení konfliktu „v zájmu ochrany lidských životů i mezinárodního práva“.
Odsuzuji americký a izraelský agresivní útok na Írán. USA a Izrael opět ukázaly, že mezinárodní právo je pro ně jen cárem papíru a že hlavním nebezpečím pro mír na Blízkém východě jsou právě tyto dva státy. Byl to Izrael, který se poslední roky dopouštěl genocidy Palestinců,…— Kateřina Konečná (@Konecna_K) February 28, 2026
