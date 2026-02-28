Kordová Marvanová: Airbnb znovu v parlamentu

28.02.2026 14:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zákonu o registru e-turista

Kordová Marvanová: Airbnb znovu v parlamentu
Foto: Repro ČT24
Popisek: Hana Kordová Marvanová

Velmi dlouho usilujeme se spolkem Snesitelné bydlení v centru Prahy a Petrem Městeckým a dalšími odborníky na bydlení a ve spolupráci s radnicí Praha 1, aby se v rozporu se zákonem nevyužívaly byty trvale jen jako hotel pro turisty prostřednictvím platforem typu Airbnb. Ohrožuje to bydlení místních obyvatel, zvyšuje podstatně ceny bydlení a vede k vylidňování centra města.

Podařilo se nám prosadit tento názor i na pražském zastupitelstvu a shodit v parlamentu velmi špatný zákon o registru e-turista, který bohužel tlačil bývalý ministr MMR Ivan Bartoš, a poté ministr Petr Kulhánek. A teď se zákon, umožňující neregulované využívání bytů pro Airbnb, což tlačí podnikatelské svazy na úkor obyvatel města a dostupnosti bydlení, vrací zpátky. Skupina poslanců, bohužel ze STAN, TOP 09 a KDU-ČSL, bez jakékoli konzultace s odbornou veřejností a s pražskými komunálními politiky předložila zákon ve sněmovně znovu jako poslaneckou iniciativu.

Pokud by byl zákon o registru e-turista schválen v této podobě, naprosto to zmaří naše úsilí, aby byty sloužily bydlení a zlepšila se situace s nedostupností bydleni v ČR. Zákon obsahuje i další věci, které povedou k větší byrokracii, kterou po nás nepožaduje ani EU. Musíme udělat vše, aby tento zákon spadl pod stůl.

Držte nám palce.

JUDr. Hana Kordová Marvanová

  • BPP
  • senátorka
bydlení , cestovní ruch , legislativa , registr , Kordová Marvanová

