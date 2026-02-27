On chválil Putina! Lidé spílají českému festivalu, na kterém má hrát slavná kapela

Pozvánka na vystoupení kapely, která je spojená s podporou agrese proti Ukrajině a vychvalováním ruského prezidenta, neprošla bez odezvy.
„Je s podivem, že Rock for People stále plánuje uvést Limp Bizkit, jejichž frontman otevřeně podporuje Rusko v agresi proti Ukrajině. Postoje účinkujících jsou důležitým faktorem a zrcadlí hodnoty celé akce, kde působí. Chce skutečně RFP vyslat Ukrajině i světu signál, že je nám to jedno?“ zveřejnil na síti X účet NAFO CZ-SK, decentralizované sdružení dobrovolníků, kteří pomocí humoru, satiry a fact-checkingu bojují proti ruské propagandě a dezinformacím.
Postoje účinkujících jsou důležitým faktorem a zrcadlí hodnoty celé akce, kde působí.
Post sdílel také Michal Kubal, vedoucí redaktor zahraničního zpravodajství České televize.
Uvedenou informaci potvrzuje plakát akce na účtu Rock for People. Limp Bizkit podle něj mají být hlavní hvězdou programu ve čtvrtek 11. června.
Durst: Putin je skvělý chlap s jasnými morálními principy
Frontman kapely Fred Durst v minulosti otevřeně vyjadřoval sympatie k Rusku. V roce 2015 na pódiu držel transparent s nápisem „Krym = Rusko“ a Vladimira Putina označil za „skvělého chlapa s jasnými morálními principy“.
Durstovy výroky z roku 2015 vedly k tomu, že Limp Bizkit byli na Ukrajině zařazeni na černou listinu na pět let a loni v listopadu byl z podobných důvodů zrušen jejich plánovaný koncert v estonském Tallinnu.
Webové stránky festivalu Rock for People uvádějí: „Oblíbenci fanoušků Limp Bizkit se vracejí na pódium Rock for People 2026 poprvé od roku 2015!“
Přiložen je i medailonek kapely. Píše se v něm, že Limp Bizkit je jednou z nejslavnějších kapel éry nu-metalu.
„Kapela, založená na Floridě v roce 1994 frontmanem Fredem Durstem, se rychle proslavila díky své jedinečné směsi metalu, hip-hopu a alternativního rocku. Hity jako ‚Break Stuff‘ a jejich coververze ‚Behind Blue Eyes‘ se dostaly na vrchol hitparád a jejich energické koncerty nadchly fanoušky po celém světě,“ uvádí Rock for People.
Dále se fanoušci dočtou, že hudba Limp Bizkit se vyznačuje Durstovým rozzlobeným vokálním podáním a Borlandovým zvukovým experimentováním. „Borlandův propracovaný vizuální vzhled, který zahrnuje malování obličeje a těla, masky a uniformy, hraje také velkou roli v živých vystoupeních kapely, která byla třikrát nominována na cenu Grammy, prodala po celém světě 40 milionů desek a získala několik dalších ocenění. Navzdory období úpadku po roce 2005 se Limp Bizkit vrátili na scénu a nadále dokazují, že jejich mix energie, sarkasmu a tvrdého groove má stále své místo. Jejich nejnovější album Still Sucks (2021) ukázalo, že se dokážou brát s rezervou a s typickým humorem Bizkitů,“ lákají organizátoři.
Dbají prý na společenskou odpovědnost
Na stránce Rock for People s názvem „Společenská odpovědnost“ je uvedeno: „Snažíme se vytvořit udržitelnější, odpovědnější a ekologičtější festival: pro lidi, přírodu i planetu.“
Organizátoři vyzdvihují biodiverzitu, „odklon od fosilních zdrojů energie k obnovitelným a alternativním“ a zodpovědnost k životnímu prostředí. Na festivalu se třídí odpad, dbá se na „snižování uhlíkové stopy“ a recykluje se.
Rock for People je jedním z největších českých rockových hudebních festivalů. Jeho první ročník se odehrál už v roce 1995.
