ČEZ: Druhý temelínský blok opět vyrábí elektřinu. V provozu bude šestnáct měsíců

Ještě před třemi lety byl standardní provoz obou temelínských bloků mezi odstávkami přibližně deset měsíců. Nově ho energetici prodlužují na šestnáct měsíců, po kterých bude následovat dvouměsíční odstávka. „Na druhém bloku jsme v cílovém stavu. Přechod nebyl nárazový, ale postupný ve třech krocích od roku 2023, přičemž každý krok znamenal prodloužení provozu mezi odstávkami o dva měsíce,“ upřesnil Petr Měšťan, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.
Díky delším palivovým kampaním vyrobí české jaderné elektrárny víc elektřiny
Delší palivové kampaně jsou důležitou součástí programu „Bezpečně 32 Tera“, který má za cíl nejen zvýšit bezpečnost a efektivitu provozu, ale také připravit podmínky pro dlouhodobý provoz jaderných bloků v Česku. „Prodlužování palivových kampaní je celosvětový trend. Dukovany na delší palivový cyklus přešly a stejný proces letos dokončujeme i v Temelíně. Méně časté odstávky znamenají nižší zátěž pro zařízení a současně tím vytváříme předpoklady pro zvýšení roční výroby,“ doplnil Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderné energetiky.
Energetiky ještě čekají zkoušky
Nyní energetiky čeká závěrečná část zkoušek, které ověří rovnoměrné rozložení výkonu reaktoru. Technici budou sledovat také turbínu, kde při provozu rozhodují setiny milimetrů.
Celkově během dvou měsíců energetici zvládli přes 20 tisíc prací a kontrol. Technici zkontrolovali bezpečností systémy, turbínu nebo generátor. Přibližně třetinu zařízení převedli na řízení novým systémem. I s dodavateli se do prací zapojilo více než tisíc lidí.
Jaderné elektrárny Skupiny ČEZ v uplynulých letech postupně přešly na prodloužené palivové kampaně. V Dukovanech je od roku 2024 standardem šestnáctiměsíční palivová kampaň, kdy provoz bloků mezi odstávkami trvá čtrnáct měsíců a následuje více než měsíční odstávka. Přechod na delší, konkrétně osmnáctiměsíční palivovou kampaň, letos dokončí i Temelín. V jeho případě to znamená šestnáct měsíců provozu a přibližně dva měsíce odstávky. Druhý blok temelínské elektrárny v tomto režimu už pracuje, první blok do cílového stavu delší palivové kampaně přejde na podzim letošního roku. Cílem těchto změn je zvýšení celkové výroby elektřiny a nižší zatížení technologie díky stabilitě provozních parametrů.
Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 3,8 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.
