ČEZ ESCO posiluje v oblasti elektromontáží a lokálních distribučních soustav

„Jsme rádi, že v našem týmu můžeme přivítat více než dvě desítky nových odborníků, kteří přinesou bohaté zkušenosti zejména z oblasti provozu lokálních distribučních soustav, služeb pro distribuční soustavy a elektromontáží. Tato akvizice nám přinese další know-how a zkušenosti v této oblasti, které chceme uplatnit při modernizaci energetiky u našich průmyslových klientů. S rozvojem obnovitelných zdrojů navíc potřeba moderních elektroinstalací a efektivního hospodaření s energiemi rychle poroste,“ uvádí Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO.
ELPRO-DELICIA mimo jiné zajišťuje provoz a údržbu vlastních distribučních lokalit a poskytuje služby externím partnerům, zejména ČEZ Distribuci. V květnu 2025 také získala licenci na poskytování služeb výkonové rovnováhy pro ČEPS, které od 1. 10. přebírá společnosti ČEZ Energo.
„To, že se stáváme součástí ČEZ ESCO, vnímám jako významný milník pro naši firmu a završení dlouhodobé práce. Věřím, že se díky spolupráci s lídrem trhu dostaneme k dalším velkým projektům. S rozvojem energetické infrastruktury budou hrát lokální distribuční soustavy výraznou roli. Dlouhodobě si zakládáme na vysoké profesionalitě a spolehlivosti, což máme s novým investorem společné,“ říká předseda představenstva ELPRO-DELICIA František Loskot.
V roce 2026 bude probíhat postupná integrace společnosti ELPRO-DELICIA do ČEZ ESL, která vyvrcholí fúzí k 1. 1. 2027. Tento krok umožní ještě těsnější propojení odborných kapacit a rozšíření nabídky služeb v oblasti průmyslové energetiky.
ELPRO je českou soukromou společností, založenou v roce 1995, specializující se na lokální distribuční soustavy. Kromě distribučních služeb nabízela společnost ELPRO svým zákazníkům rovněž dodávku silové elektřiny, kterou od 1. 9. 2025 přezvalo ČEZ ESCO. Portfolio služeb Společnosti doplňují realizace v oblasti elektromontáží (částečně pro vlastní potřebu, částečně pro externí zákazníky). ELPRO vlastní a provozuje dvě lokální distribuční soustavy, ve Stráží pod Ralskem a Hořovicích. Společnost má aktuálně 25 zaměstnanců a celkové roční tržby společnosti se v posledních letech pohybovaly kolem 100 mil. Kč. Více ZDE.
ČEZ ESCO (Energy Service Company) je dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren. ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Zajišťuje i dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis. Má 2 200 zaměstnanců. Mezi jeho dceřiné společnosti patří AirPlus, AZ KLIMA, ČEZ Energo, ENESA, EP Rožnov, HORMEN nebo KART. Více ZDE.
ČEZ ESL byla založena v roce 2007 jako firma pro komplexní zajištění služeb v oblasti provozování energetických hospodářství, veřejného osvětlení, dodávek plynů, pitné vody, odpadní vody a provozování čistíren odpadních vod. Realizuje a zabezpečuje systematickou i poruchovou údržbu a opravy provozovaných zařízení. Společnost disponuje týmem zkušených zaměstnanců a spolupracovníků, kteří mají vynikající odborné znalosti prověřené testem praktických zkušeností při provozování energetických zařízení a systémů veřejných osvětlení. Více ZDE.
autor: Tisková zpráva