ČEZ ESCO v Třineckých železárnách postaví paroplynový zdroj

Dceřiná společnost Třineckých železáren činí zásadní krok v modernizaci svých energetických zdrojů, které znamenají odklon od spalování uhlí na jedné z tepláren. Ve veřejném výběrovém řízení uspělo sdružení firem ČEZ ESL, dceřiné společnosti ČEZ ESCO, a INVELT servis. Paroplynový zdroj elektřiny a tepla o výkonu 62 MWe založený na kombinovaném cyklu s plynovou turbínou a spalinovým kotlem umožní mimo jiné také vytápět město Český Těšín. Dokončení zakázky v hodnotě přesahující 4 miliardy korun je naplánováno na rok 2030, kontrakt už společnosti podepsaly.
Transformace výroby energie je jednou ze součástí rozsáhlého projektu dekarbonizace a modernizace výroby oceli Třineckých železáren. Společnost dlouhodobě pracuje na snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší, ochraně vod, ekologickém nakládání s odpady a snižování emisí CO2. Přechod na ekologičtější zdroj vedle toho také povede ke snížení nákladů na nákup emisních povolenek.
„V rámci našeho plánu snižování emisí také postupně přecházíme na nové zdroje výroby energie. Nová paroplynová elektrárna je důkazem, že Třinecké železárny počítají s dlouhodobou a ekologičtější výrobou oceli i v dalších letech,“ říká generální ředitel Třineckých železáren Roman Heide.
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Nový paroplynový zdroj v Třineckých železárnách nahradí uhelný fluidní kotel K11 na Teplárně E3. Je složen z kompaktní plynové turbíny, která je určena pro spalování zemního plynu s možností spoluspalování vodíku. Za turbínou je pak umístěn spalinový kotel pro výrobu vysokotlaké páry a následnou výrobu elektřiny a tepla na turbosoustrojích teplárny. Díky využití odpadního tepla bude možné nově vytápět i město Český Těšín. Stavba horkovodu se připravuje. Už nyní firma zajišťuje vytápění zhruba 9 tisíc domácností, škol a nemocnic prostřednictvím centralizovaného zásobování teplem v Třinci a blízkém okolí.
„Naše partnerství s Třineckými železárnami je dlouhodobé a strategické. Největší ocelárně v zemi dodáváme čistou elektřinu z jaderných a obnovitelných zdrojů, včetně přímého kontraktu na zelenou elektřinu z naší fotovoltaické elektrárny ve Vrskmani. ČEZ ESCO se jako lídr v moderní energetice podílí i na dalších projektech týkající se dekarbonizace největších českých oceláren, z nichž výstavba paroplynového zdroje v Třinci bude jedním z nejvýznamnějších. Jde o velký projekt podporující konkurenceschopnost českého průmyslu, který může být pro ostatní inspirací,“ uvádí Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO.
„Je to cesta k diverzifikaci naší palivové základny, umožní nám lépe reagovat na cenové turbulence paliv na trhu. S ohledem na roční spotřebu elektřiny směřujeme díky investici k soběstačnosti ve výrobě elektrické energie v lokální distribuční soustavě,“ dodává ředitel firmy Energetika Třinec Petr Matuszek.
Hned po podpisu smlouvy začaly přípravné práce včetně projektování a zasmluvnění hlavních dodavatelů. S uvedením do provozu se počítá ve druhé polovině roku 2030. Výstavba paroplynového zdroje je technicky i organizačně vysoce náročná. Na projektu se budou v průběhu realizace podílet stovky pracovníků z oblastí inženýringu, nákupu, montáže a uvádění do provozu. Vedle samotné turbíny a spalinového kotle obsahuje zakázka také například dodávku řídicích systémů nebo výstavbu nového technologického objektu.
ČEZ ESCO pro Třinecké železárny v minulosti realizovalo řadu modernizací. Společnost se podílela mimo jiné na zefektivnění dodávek stlačeného vzduchu, nové pískové filtraci pro vodárnu v areálu firmy nebo modernizaci potrubí a tzv. krokové pece pro zpracování hutních materiálů.
Třinecké železárny byly jako obchodní společnost založeny v roce 1839. Po více než 180 let svého trvání jsou nositelem dlouholeté tradice hutní výroby v Těšínském Slezsku. Jediným akcionářem Třineckých železáren je obchodní společnost MORAVIA STEEL a.s. Třinecké železárny jsou největší českou hutí s domácím kapitálem, která má od roku 2009 největší podíl na tuzemské produkci oceli. Firemní mise „Společně pro příští generace“ jasně dokumentuje dlouhodobý vztah Třineckých železáren k okolnímu regionu, spoluzodpovědnost za trvalé zlepšování stavu životního prostředí ve svém okolí a snahu o zlepšování kvality života jeho obyvatel. Více ZDE.
ČEZ ESCO (Energy Service Company) je dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby v oblasti moderní energetiky, dekarbonizace a snižování klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren. ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Zajišťuje i dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis. Má 2 200 zaměstnanců. Mezi jeho dceřiné společnosti patří AirPlus, AZ KLIMA, ČEZ Energo, ČEZ Teplárenská, ENESA, ESL, EP Rožnov, HORMEN nebo KART. Více informací najdete ZDE.
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