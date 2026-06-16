„Konec války na dohled.“ Přišel významný signál

16.06.2026 7:31 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Válka na Ukrajině pokračuje a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že plánoval setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na okraj summitu G7. Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko tvrdí, že konec ruské války na Ukrajině je na dohled. Ale bude to podle něj vyžadovat jednu důležitou věc. Zelenskému se omluvil.

„Konec války na dohled.“ Přišel významný signál
Foto: Hans Štembera
Popisek: Shromáždění Společně za Ukrajinu! Ke čtvrtému výročí vojenského vpádu Ruska na Ukrajinu

Rusové dál útočí na Ukrajinu. Ruská státní agentura TASS tvrdí, že ruská armáda dál bojuje v oblasti Donbasu a Ukrajinci v různých částech fronty za posledních 24 hodin ztratili 1 265 vojáků. 

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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve stejné době oznámil, že usiloval o setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

„Nabídli jsme Putinovi schůzku kdekoli, kde by mohla být učiněna skutečná rozhodnutí o ukončení války. On ji nechce,“ napsal Zelenskyj na sociální síti X po svém vystoupení na mezivládní konferenci EU.

Zelenskyj uvedl, že Kyjev s USA a Francií projednal možnost uspořádání schůzky s Ruskem v rámci G7 v Évian-les-Bains, „se zastoupením všech demokratických národů“. Řekl, že Putin si nepřál jednat v tomto formátu.

Ukrajinský prezident také prozradil, že pracoval s možností, že na jednání G7 by se sešli evropští lídři s prezidentem USA Donaldem Trumpem a s touto sestavou by možná byl Vladimir Putin ochoten mluvit. Teoreticky by se prý taková schůzka dala uspořádat třeba v USA. Pak by podle Zelenského bylo pro 47. prezidenta USA Trumpa „mnohem těžší odmítnout“ Putina.

„Uvidíme, co z toho bude. Pokud Rusko odmítne i tuto šanci, bude zapotřebí dalšího tlaku,“ řekl Zelenskyj ještě předtím, než Putin setkání odmítl. Na Zelenského slova upozornil server The Kyiv Post.

Zdá se však, že v jedné věci může Zelenskyj zůstat v klidu.

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko v rozhovoru pro televizi Al-Arabíja řekl, že Bělorusko nevstoupí do ruské války proti Ukrajině. Jako klíčové důvody uvedl vojenskou zranitelnost Běloruska, riziko možného vstupu Severoatlantické aliance do války a především rodinné vazby existující na bělorusko-ukrajinské hranici.

Lukašenko se také prezidentovi Volodymyru Zelenskému omluvil a přiznal, že v dřívější kritice „možná zašel příliš daleko“.

Lukašenkovi se zdá, že je možné dospět k míru, ale má-li se to stát, musí obě strany přistoupit na kompromisy.

„Dnes musíme podniknout jakékoli kroky k dosažení mírové dohody prostřednictvím kompromisů,“ řekl v rozhovoru, který převzala i běloruská tisková agentura BelTA. „Pokud si na obou stranách uvědomí... že nemůžete jít dál, jinak dojde k eskalaci a ještě horší situaci... Pokud se to dostane do myslí bojovníků a jejich podporovatelů, znamená to, že lze dosáhnout kompromisu.“

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://eng.belta.by

https://tass.com

https://www.kyivpost.com

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Putin , Rusko , Ukrajina , USA , zahraničí , Bělorusko , Lukašenko , G7 , Trump , TASS , Zelenskyj , The Kyiv Post , válka válka na Ukrajině , Al-Arabija

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