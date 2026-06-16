„Konec války na dohled.“ Přišel významný signál

Rusové dál útočí na Ukrajinu. Ruská státní agentura TASS tvrdí, že ruská armáda dál bojuje v oblasti Donbasu a Ukrajinci v různých částech fronty za posledních 24 hodin ztratili 1 265 vojáků.
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„Nabídli jsme Putinovi schůzku kdekoli, kde by mohla být učiněna skutečná rozhodnutí o ukončení války. On ji nechce,“ napsal Zelenskyj na sociální síti X po svém vystoupení na mezivládní konferenci EU.
Zelenskyj uvedl, že Kyjev s USA a Francií projednal možnost uspořádání schůzky s Ruskem v rámci G7 v Évian-les-Bains, „se zastoupením všech demokratických národů“. Řekl, že Putin si nepřál jednat v tomto formátu.
Ukrajinský prezident také prozradil, že pracoval s možností, že na jednání G7 by se sešli evropští lídři s prezidentem USA Donaldem Trumpem a s touto sestavou by možná byl Vladimir Putin ochoten mluvit. Teoreticky by se prý taková schůzka dala uspořádat třeba v USA. Pak by podle Zelenského bylo pro 47. prezidenta USA Trumpa „mnohem těžší odmítnout“ Putina.
„Uvidíme, co z toho bude. Pokud Rusko odmítne i tuto šanci, bude zapotřebí dalšího tlaku,“ řekl Zelenskyj ještě předtím, než Putin setkání odmítl. Na Zelenského slova upozornil server The Kyiv Post.
Zdá se však, že v jedné věci může Zelenskyj zůstat v klidu.
Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko v rozhovoru pro televizi Al-Arabíja řekl, že Bělorusko nevstoupí do ruské války proti Ukrajině. Jako klíčové důvody uvedl vojenskou zranitelnost Běloruska, riziko možného vstupu Severoatlantické aliance do války a především rodinné vazby existující na bělorusko-ukrajinské hranici.
Lukašenko se také prezidentovi Volodymyru Zelenskému omluvil a přiznal, že v dřívější kritice „možná zašel příliš daleko“.
Lukašenkovi se zdá, že je možné dospět k míru, ale má-li se to stát, musí obě strany přistoupit na kompromisy.
„Dnes musíme podniknout jakékoli kroky k dosažení mírové dohody prostřednictvím kompromisů,“ řekl v rozhovoru, který převzala i běloruská tisková agentura BelTA. „Pokud si na obou stranách uvědomí... že nemůžete jít dál, jinak dojde k eskalaci a ještě horší situaci... Pokud se to dostane do myslí bojovníků a jejich podporovatelů, znamená to, že lze dosáhnout kompromisu.“
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