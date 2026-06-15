Hejtman Kuba: Naším cílem je ochránit mládežnickou akademii

16.06.2026 8:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k situaci kolem fotbalového Dynama.

Hejtman Kuba: Naším cílem je ochránit mládežnickou akademii
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jihočeský hejtman Martin Kuba

Milí Jihočeši,

dnes mám pro vás aktuální informace k situaci kolem fotbalového Dynama. Víte, že se snažím to téma příliš nekomentovat a nezapojovat se do veřejných „dohad“ a reagovat na komentáře všech možných politiků, kteří jsou najednou největší podporovatelé sportu nebo přímo otevřeně hájí jen zájmy majitelky klubu, ale tohle považuji za důležité.

Chci vás informovat, že jako Jihočeský kraj jsme vstoupili do jednání o možném nákupu akcií společnosti SK Dynamo České Budějovice a.s. od současné majitelky, která nám zaslala nabídku na nákup klubu.

Za prvé chci říct, že naším cílem rozhodně není, a dokud budu hejtmanem ani nikdy nebude, být vlastníkem a provozovatelem profesionálního fotbalového klubu. Jsem přesvědčen, že municipalita nemá takovou roli hrát. Důvod, proč do jednání vstupujeme je to, o čem mluvím od začátku a co naopak podle mě má být úkolem municipality. Ochránit mládežnickou akademii. Akademii, ve které hrají mladí fotbalisté z celého kraje a která, byť placená z veřejných peněz je bohužel historicky ovládaná majiteli akcii Dynama a.s. Nákup klubu by nám umožnil, aby v ní rozhodující vliv získal Jihočeský kraj a statutární město České Budějovice a jednou pro vždy zajistit, aby práce s mládeží byla stabilní a dlouhodobě chráněná, bez ohledu na budoucí vlastnické změny v profesionálním klubu. Prostě aby se už nikdy neopakovalo to, že trenéři nemají zaplacené výplaty nebo nemají podepsané smlouvy a neví co s nimi bude.

To také vysvětluje, proč do jednání vstupuje kraj a ne město. V akademii totiž hrají mladí fotbalisté z celého kraje nejen z Českých Budějovic. Nám se navíc jako kraji podařilo v minulosti získat areál Složiště, do kterého jsme investovali desítky milionů korun a jsme připraveni ho dál rozvíjet. O to víc chci mít stoprocentní jistotu, že stovky mladých fotbalistů u nás v kraji nepřijdou o možnost hrát fotbal na špičkové úrovni. A znovu opakuji naším cílem není klub dlouhodobě vlastnit, ale v krátké době najít strategického partnera.

Jaký teď bude postup? V tuto chvíli je naprosto předčasné mluvit o jakékoliv kupní ceně nebo finálních podmínkách. My jako veřejná instituce musíme postupovat s péčí řádného hospodáře a nemůžeme se opírat pouze o představu prodávající strany. Potřebujeme přesně vědět, co případně kupujeme, jaká jsou s tím spojena rizika a jaká je reálná hodnota klubu. Proto teď spouštíme nezávislý forenzní audit a detailní právní prověrky, které nám ukážou objektivní hodnotu klubu a rozkryjí všechny jeho závazky, aby zastupitelé měli relevantní podklady pro případné rozhodnutí.

Vím, že to téma svádí ke komentářům a debatám, jak to celé bude a co by bylo nejlepší, ale prosím chvíli teď vydržme. Rozhodně není nic jasné a uvidíme, jak celé jednání dopadne. Já za sebe a za celý náš tým mohu slíbit, že uděláme maximum především s ohledem na mládežnickou akademii.

MUDr. Martin Kuba

  • hejtman
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České Budějovice , kraj Jihočeský , Kuba , Naše Česko

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k situaci kolem fotbalového Dynama.