Nacher (ANO): Rozhodl jsem se uvolnit prostor pro našeho lídra do voleb

16.06.2026 7:07 | Monitoring
autor: PV

Patrik Nacher se vzdal funkce předsedy klubu ANO, vedení přebírá Ondřej Prokop.

Nacher (ANO): Rozhodl jsem se uvolnit prostor pro našeho lídra do voleb
Foto: Hans Štembera
Popisek: Patrik Nacher

Patrik Nacher se vzdal funkce předsedy klubu ANO v Zastupitelstvu hlavního města Prahy. Oznámil to dnes na zasedání zastupitelského klubu. Klub následně novým předsedou zvolil Ondřeje Prokopa, předsedu pražské organizace hnutí ANO a kandidáta na primátora pro podzimní komunální volby.

„Rozhodl jsem se uvolnit prostor pro našeho lídra do voleb v Praze - máme před sebou dvě poslední řádná jednání pražského zastupitelstva. Proto je více než žádoucí, aby právě volební lídr byl předsedou zastupitelského klubu, který udává tempo a má přednostní právo. Ondra tuto roli zvládne dobře a já mu budu jako pražský poslanec a místopředseda Poslanecké sněmovny vřele pomáhat,“ uvedl Patrik Nacher.

Patrik Nacher bude nadále členem zastupitelského klubu ANO a bude se podílet na jeho další práci.

„Patrikovi chci poděkovat za skvělou práci, kterou pro Prahu v čele klubu ANO odvedl. Díky jeho vedení jsme nejaktivnější opoziční stranou na pražském magistrátu,” uvedl Ondřej Prokop.

Podle Prokopa bude klub ANO pokračovat v aktivní opoziční práci a zároveň se připravovat na komunální volby.

„Chci, abychom se dál soustředili na témata, která v Praze dlouhodobě rozhodují o kvalitě života - od dostupného bydlení, zlepšení dopravy, navýšení kapacit škol, až po udržování základního pořádku a bezpečnosti ve městě. Na práci, kterou jsme odváděli v opozici, chceme navázat konkrétním programem pro volby a týmem, který je připravený začít Prahu ihned řídit. Jsem rád, že nám Patrik pomohl tuto silnou pozici vybudovat,“ doplnil Prokop. 

Ing. Patrik Nacher

  • ANO 2011
  • 1. místopředseda PS PČR
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Ing. Ondřej Prokop

  • ANO 2011
  • územní plánování
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Praha , volby , Nacher , ANO , Prokop

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