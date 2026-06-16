Setkání Trumpa s Macronem nedopadlo nejlépe. Jde i o alkohol

Ve francouzském Évian-les-Bains, kde se sešli lídři zemí G7 – čili lídři Kanady, Francie, Německa, Itálie, Japonska, Velké Británie a Spojených států amerických. Agentura Reuters upozornila, že celý summit nezačal úplně šťastně.
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Anketa
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Navíc už před začátkem summitu Trump jasně řekl jednu věc. Prohlásil, že Francie neustoupí tlaku prezidenta Donalda Trumpa a nezruší svou digitální daň na americké technologické giganty. A stejně tak Trump před cestou do Paříže varoval, že USA „nebudou mít jinou možnost“ než uplatnit 100% cla na francouzské víno, pokud Paříž nezruší svou digitální daň.
Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
Anketa
Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
Trump listu New York Post sdělil, že varování doručil přímo Macronovi a požadoval, aby zrušil 3% daň pro americké technologické giganty, jinak bude čelit clům na americkém trhu. „Vše, co (Macron) musí udělat, je zbavit se daně z prodeje. Pak by takový tlak na něj nebyl vyvíjen,“ citovaly Trumpa noviny.
Francie uplatňuje od roku 2019 3% daň z příjmů z digitálních služeb, které generují společnosti s tržbami přesahujícími 25 milionů eur v zemi a 750 milionů eur na celém světě.
Macron francouzské televizní stanici TF1 odvětil, že „cla nikomu neprospívají, zejména cla mezi zeměmi G7“. Na otázku, zda hodlá Trumpovu požadavku vyhovět, odpověděl jasně. „Ne, protože takhle to nefunguje.“
„Takhle to nefunguje. Nedávno jsme uzavřeli dohodu mezi Evropou a Spojenými státy o clech. Po měsících jednání byla loni v létě finalizována. Nyní potřebujeme stabilitu. Prokážeme to, co ukazují i expertní zprávy: cla nikomu neprospívají, zejména cla mezi zeměmi G7. Neprospívají dotčeným hospodářským odvětvím v naší zemi, ale neprospívají ani Spojeným státům, protože vůbec neřeší jejich obchodní problémy a zvyšují určité ceny,“ uvedl Macron.
Myslíte si, že jsou ženy v České republice utlačované muži?
Anketa
Myslíte si, že jsou ženy v České republice utlačované muži?
Francouzský prezident také zdůraznil, že digitální daň byla zavedena v Evropě, zavedli ji např. Francouzi a jen Francouzi mohou rozhodnout o tom, zda ji zruší. Rozhodně o tom prý nenechají rozhodovat Američany.
„Nejsou to Spojené státy, které rozhodují o právu Evropanů nebo Francouzů. To je normální a nebude to jinak, alespoň ne, dokud tu budu já. Takže povedeme uctivou, ale principiální diskusi, která bude spočívat v tom, že řekneme, že takhle věci fungují,“ řekl Macron.
Francouzští vinaři volají po co nejrychlejším vyřešení sporu. Alkohol patří mezi nejvýznamnější vývozní položky z EU do USA. Jen v roce 2024 činil vývoz alkoholických produktů z EU do USA 9 miliard eur. V současné době je dovoz těchto produktů zatížen patnáctiprocentními cly a francouzští vinaři od zavedení tohoto Trumpova cla volají po jeho zrušení.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.