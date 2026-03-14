Nebudete nám diktovat. Orbánova odpověď na Ukrajinu. Tentokrát ne Zelenskému

Maďarsko na oplátku blokuje půjčku EU určenou Ukrajině ve výši 90 miliard eur. Bez ní se může stát, že ukrajinská státní kasa zcela vyschne. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naznačil, že by mohl poslat ukrajinské „chlapce“, aby si s Viktorem Orbánem popovídali.
Orbán to pochopil jako výhrůžku, a to výhrůžku určenou nejen jemu, ale celému Maďarsku.
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó Zelenského obvinil, že se vměšuje do maďarských voleb. Agentura AP v této souvislosti upozornila, že podle Orbána a jeho lidí Ukrajina tajně financuje i Orbánova politického oponenta Pétera Magyara, jenž stojí v čele politického uskupení Tisza.
A tím to neskončilo, výměny názorů pokračují i ve formě dopisů, byť tentokrát nejde o výměnu dopisů mezi Volodymyrem Zelenským a Viktorem Orbánem. Orbánovi napsal bývalý ukrajinský prezident Viktor Juščenko a připomínal Orbánovi, že oba před lety spojovala touha po svobodě. „Vzpomeň si, kým jsi byl,“ požádal Juščenko Orbána. „Vyzývám tě, abys pravdě pohlédl do očí. Buď lídrem, kterého svět kdysi respektoval a který věděl, že svoboda je jediná cesta,“ napsal Juščenko Orbánovi v otevřeném dopise.
Orbán taktéž v otevřeném dopise odpověděl.
„Milý Viktore, můj starý příteli, my Maďaři jsme byli v průběhu naší tisícileté historie vždy národem bojovníků za svobodu a jím zůstaneme. Jsme národem, který nebojácně bojoval za svou svobodu proti osmanským armádám, vojskům Habsburků, Wehrmachtu Třetí říše a Rudé armádě Sovětského svazu, v níž kdysi sloužili synové mnoha národů. V této tradici pokračujeme i dnes,“ zdůraznil Orbán.
Vyzval Juščenka, aby Zelenskému vyřídil, že nemá narušovat Maďarům jejich svobodu.
Konstatoval, že na začátku ruské agrese Maďaři vítali uprchlíky z Ukrajiny a do kontrastu stavěl to, jak se Ukrajinci staví k maďarské menšině v Zakarpatí.
„Děkuji Bohu, že země, se kterou nyní válčíte, dnes není nepřítelem ani Maďarska, ani Maďarů, a nemáme v úmyslu to měnit. Stále si přejeme zůstat vašimi přáteli, ale nebudeme se vaší války účastnit. Proto vás žádám, abyste akceptovali, že vám do války nepošleme ani peníze, ani zbraně, ani vojáky.“
Nakonec konstatoval, že se ukrajinsko-maďarské vztahy do budoucna opět zlepší, a samotnému Juščenkovi sdělil, že pokud bude ohrožen on sám nebo některý z členů jeho rodiny, v Maďarsku prý vždy najdou bezpečné místo, budou-li o něj stát.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
