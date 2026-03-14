Nebudete nám diktovat. Orbánova odpověď na Ukrajinu. Tentokrát ne Zelenskému

14.03.2026 17:20 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Ani ne za měsíc proběhnou v Maďarsku parlamentní volby a jedním ze zásadních témat předvolební kampaně jsou i maďarsko-ukrajinské vztahy. Mezi Kyjevem a Budapeští létají ostrá slova. Mimo jiné kvůli ropovodu Družba, přes který neteče ruská ropa ukrajinským územím dál na Slovensko a do Maďarska. Jeden slovní výpad střídá druhý. Teď k neopadajícímu napětí mezi oběma státy přispěla i výměna dopisů.

Foto: Repro X
Popisek: Maďarský premiér Viktor Orbán

Anketa

Jakou školní známkou zatím hodnotíte práci současné Babišovy vlády?

73%
14%
6%
2%
2%
3%
hlasovalo: 21815 lidí
Mezi maďarským premiérem Viktorem Orbánem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským se rozvinuly velké neshody. Maďarský premiér dává najevo nespokojenost nejméně od konce ledna, kdy přes ukrajinské území přestala téct do Maďarska ruská ropa. Ukrajinci tvrdí, že je v důsledku ruských útoků poškozený ropovod Družba, Maďaři a s nimi i Slováci dávají najevo, že Ukrajincům nevěří.

Maďarsko na oplátku blokuje půjčku EU určenou Ukrajině ve výši 90 miliard eur. Bez se může stát, že ukrajinská státní kasa zcela vyschne. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naznačil, že by mohl poslat ukrajinské „chlapce“, aby si s Viktorem Orbánem popovídali.

Orbán to pochopil jako výhrůžku, a to výhrůžku určenou nejen jemu, ale celému Maďarsku.

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó Zelenského obvinil, že se vměšuje do maďarských voleb. Agentura AP v této souvislosti upozornila, že podle Orbána a jeho lidí Ukrajina tajně financuje i Orbánova politického oponenta Pétera Magyara, jenž stojí v čele politického uskupení Tisza.

A tím to neskončilo, výměny názorů pokračují i ve formě dopisů, byť tentokrát nejde o výměnu dopisů mezi Volodymyrem Zelenským a Viktorem Orbánem. Orbánovi napsal bývalý ukrajinský prezident Viktor Juščenko a připomínal Orbánovi, že oba před lety spojovala touha po svobodě. „Vzpomeň si, kým jsi byl,“ požádal Juščenko Orbána. „Vyzývám tě, abys pravdě pohlédl do očí. Buď lídrem, kterého svět kdysi respektoval a který věděl, že svoboda je jediná cesta,“ napsal Juščenko Orbánovi v otevřeném dopise.

otevřený dopis

Orbán taktéž v otevřeném dopise odpověděl.

Milý Viktore, můj starý příteli, my Maďaři jsme byli v průběhu naší tisícileté historie vždy národem bojovníků za svobodu a jím zůstaneme. Jsme národem, který nebojácně bojoval za svou svobodu proti osmanským armádám, vojskům Habsburků, Wehrmachtu Třetí říše a Rudé armádě Sovětského svazu, v níž kdysi sloužili synové mnoha národů. V této tradici pokračujeme i dnes,“ zdůraznil Orbán.

Vyzval Juščenka, aby Zelenskému vyřídil, že nemá narušovat Maďarům jejich svobodu.

Anketa

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?

97%
2%
1%
hlasovalo: 31878 lidí
Maďaři jsou svobodný národ. Váš boj za svobodu vás neopravňuje k tomu, abyste nás vydírali nebo nám diktovali podmínky,“ zdůraznil Orbán.

Konstatoval, že na začátku ruské agrese Maďaři vítali uprchlíky z Ukrajiny a do kontrastu stavěl to, jak se Ukrajinci staví k maďarské menšině v Zakarpatí.

Děkuji Bohu, že země, se kterou nyní válčíte, dnes není nepřítelem ani Maďarska, ani Maďarů, a nemáme v úmyslu to měnit. Stále si přejeme zůstat vašimi přáteli, ale nebudeme se vaší války účastnit. Proto vás žádám, abyste akceptovali, že vám do války nepošleme ani peníze, ani zbraně, ani vojáky.“

Nakonec konstatoval, že se ukrajinsko-maďarské vztahy do budoucna opět zlepší, a samotnému Juščenkovi sdělil, že pokud bude ohrožen on sám nebo některý z členů jeho rodiny, v Maďarsku prý vždy najdou bezpečné místo, budou-li o něj stát.

otevřený dopis

otevřený dopis

otevřený dopis

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

dopis , Svoboda , Ukrajina , válka , volby , zahraničí , Orbán , Juščenko , Zelenskyj , Maďarko

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Díváte se na Ukrajinu podobně jako maďarský premiér Viktor Orbán?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
MUDr. Ivan David, CSc. byl položen dotaz

Umělci

Podle vás mají umělci mlčet, jen proto, že jsou umělci? Na jednu stranu se váš předseda věčně ohání svobodou slova, na druhou to vypadá, že třeba podle vás neplatí pro všechny. Ať si říkají, co chtějí, každý na to má právo. Navíc bych nepřeceňovala to, že svými názory ovlivňují to, koho kdo bude tře...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

