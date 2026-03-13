Syn ukrajinského „podnikatele“ vycestoval na Bali. A nedopadl dobře

Policie na indonéském ostrově Bali vyšetřuje únos a vraždu 28letého Ukrajince Igora Komarova. Komarov zmizel v noci 15. února v oblasti Jimbaran, když jel se dvěma přáteli na skútrech a byli napadeni skupinou cizinců v autě. Přátelům se podařilo utéct, ale Komarov zmizel.
Informační server The Jakarta Post minulý týden informoval, že policie našla jeho rozřezané tělo poblíž jedné z pláží v oblasti Gianyar.
Policie zatkla nigerijského občana označeného jako CH, který si na falešný pas pronajal auto použité při únosu, ale zatím je obviněn pouze z padělání dokumentů. V případu je podezřelých ještě šest dalších cizinců. Čtyři z nich pravděpodobně opustili Indonésii a dva se zřejmě stále nacházejí v zemi. Policie po nich pátrá a dle dostupných informací za únosem stojí ruský občan Aron Geller.
Na videích byl Komarov viditelně ve velmi špatném fyzickém stavu, na ruce mu chyběly prsty a v obličeji měl podlitiny. Tvrdil, že umírá a prosil svou rodinu, aby únoscům vrátila peníze, které „ukradli“.
Mučení mělo zřejmě sloužit k nátlaku na rodinu, aby za Ukrajince zaplatila tučné výkupné a zároveň k tomu, aby přinutili Komarova veřejně promluvit o svém podnikání.
Škody jdou do stovek milionů, i v Česku
Ve videích Komarov v zuboženém stavu popisuje, že se podílel na provozu podvodných call center na Ukrajině, ze kterých dle jeho výpovědi profitují i ukrajinské bezpečnostní složky a politici včetně osoby blízké prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Dle všeho se jedná o náčelníka Oděské regionální vojenské správy Sergeje Lysaka.
Podle informací z videí i z dalších zdrojů měl Komarov podnikat ve městě Dnipro. Pracovníci call center, na jejichž chodu se Komarov podílel a jeho rodina na nich vydělávala, se vydávají za bankéře nebo investiční poradce a přesvědčují lidi, aby poslali peníze na „bezpečné účty“, které ve skutečnosti spravují oni sami.
O Dnipru se často mluví jako o jednom z hlavních center tohoto byznysu. Na nelegálním podnikání se podle organizace Global Initiative může podílet až 30 tisíc lidí a podle Europolu takové skupiny připravily o peníze i stovky lidí v Česku. Podle odhadů může jít až o 165 milionů korun.
Novinářka Kutilová připomněla, že doposud není jasné, zda šlo o autentické sdělení Komarova nebo o vynucené prohlášení.
Zatím se vedou spekulace o napojení Komarova na síť organizovaného zločinu a jeho únos mohl souviset se spory mezi skupinami, které se podílejí na podvodech a kryptoměnách.
Někdo na frontě, někdo na Bali
Igor Komarov byl na Bali na dovolené se svou přítelkyní, influencerkou Evou Mishalovou. Na Instagramu má Mishalová přes 242 tisíc sledujících a ještě 17. února, dva dny po únosu jejího přítele, na sociální síti sdílela video, kde mluvila o blahodárných účincích pití vody s elektrolyty.
Dovolenkové fotografie s Igorem Komarovem jsou stále viditelné na jejím veřejném účtu na Instagramu.
Podle zahraničních médií, například australského serveru News.com.au, měli únosci Komarova vypátrat právě díky sdíleným fotografiím videím jeho přítelkyně na Valentýna.
„Kašlu na 14. února, miluju tě každý den,“ napsala influencerka v příspěvku s fotografií z Bali.
Novinářka Kutilová ve svém článku též poukazuje na skutečnost, že na Ukrajině platí branná povinnost a zákaz vycestování pro muže v odvodovém věku. Český specialista na mafie postsovětského prostoru, Milan Mikeš, ovšem vysvětluje, že synové mafie, politiků nebo oligarchů se frontě lehce vyhnou. Získání tzv. modré knížky pro ně není obtížné.
„Žádný syn ukrajinských mafiánů, politiků či oligarchů na frontě není, pokud on sám nechce. Pro tyto rodiny není problém obstarat jim tzv. modrou knížku,“ popsal Mikeš.
