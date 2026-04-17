ČEZ: Mladí svářeči z celé republiky změřili své dovednosti v Jaderné elektrárně Temelín

19.04.2026 11:14 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Z devatenácti škol z celé České republiky přijelo do Jaderné elektrárny Temelín změřili své dovednosti 33 svářečů včetně čtyř dívek. Ve zdejším Tréninkovém realizačním centru se už počtvrté uskutečnila svářečská soutěž. Podle zástupců ČEZ mají mladí lidé se svářečským dovednostmi velkou šanci najít uplatnění právě v jaderné energetice. Jejich dostatek bude důležitý pro bezpečný provoz a rozvoj českých jaderných elektráren.

Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Atraktivita svářečského řemesla, podle účastníků soutěže roste spolu s novými výzvami a projekty.  Zatímco při premiéře soutěže před třemi lety byl zájem o účast poloviční, letos svářečské centrum v Temelíně praskalo ve švech. A to energetici do soutěže mohli přijmout pouze polovinu z více než šesti desítek přihlášených. „Úroveň účastníků byla velmi vysoká. Rozdíly v kvalitě provedených svarů byly často jen v minimálních detailech, což svědčí o skvělé přípravě studentů,“ zhodnotil výkony Zdeněk Čančura, ředitel útvaru Řízení kvality jaderných elektráren ČEZ.

Soutěžící museli během devadesáti minut vytvořit dva technicky náročné svary o délce 20 centimetrů, přičemž porota složená z expertů ČEZ a Českého svářečského ústavu přísně hodnotila rovnoměrnost, přesnost i celkovou celistvost spoje.

Preciznost, příprava a dodržování pravidel

Už loni se soutěže zúčastnil Štěpán Doležal ze Střední školy technické Znojmo. „Jsem rád, že i letos mě pan mistr vybral. Svařování mě baví, svařuju odmala hlavně u motorek. Pak jsem šel na školu, kde se tomu věnuju už mnohem víc. Tady v Temelíně je svařování hodně o preciznosti, přípravě a dodržování bezpečnostních pravidel.“

Už od dětství svařuje i Ondřej Machek z učiliště Nové Strašecí. „Táta má zemědělství, takže od mala se v tom pohybuju. Svařování mě vždycky bavilo, i proto jsem se přihlásil na obor opravář, kde se svařování taky věnujeme. Na temelínské soutěži jsme poprvé a vypadá to tady dobře.“

Investice do šedesátileté budoucnosti

Podpora specializovaného vzdělávání, jako je unikátní svářečský obor v Hněvkovicích, je pro Skupinu ČEZ strategickou investicí. „U našich jaderných bloků předpokládáme dlouhodobý provoz, a k tomu potřebujeme i řadu techniků. Nejen vysokoškolsky vzdělaných, ale výborné uplatnění najdou i středoškoláci a vyučení. A to platí i u výstavby nových zdrojů,“ vysvětlil Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

V současné době se na výuku svářečských dovedností v České republice zaměřuje přibližně sedmdesát odborných škol a učilišť.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 3,9 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

Psali jsme:

Nadace ČEZ: Ovocná stromová alej propojí Velké a Malé Svatoňovice
ČEZ: Druhý temelínský blok opět vyrábí elektřinu. V provozu bude šestnáct měsíců
Nadace ČEZ: Nová venkovní posilovna má přívlastek Oranžová
Národní muzeum navazuje strategické partnerství se Skupinou ČEZ

Článek obsahuje štítky

ČEZ , TZ

MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

Chápu dobře, že teď kritizujete Trupma?

Cožpak ho ANO nepodporovalo? Nenosil snad Babiš na jeho počest červenou kšiltovku? A co si o něm teda upřímně myslíte? A co (kdo) myslíte, že přijde po něm?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČEZ: Mladí svářeči z celé republiky změřili své dovednosti v Jaderné elektrárně Temelín

11:14 ČEZ: Mladí svářeči z celé republiky změřili své dovednosti v Jaderné elektrárně Temelín

Z devatenácti škol z celé České republiky přijelo do Jaderné elektrárny Temelín změřili své dovednos…