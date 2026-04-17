ČEZ: Mladí svářeči z celé republiky změřili své dovednosti v Jaderné elektrárně Temelín

Atraktivita svářečského řemesla, podle účastníků soutěže roste spolu s novými výzvami a projekty. Zatímco při premiéře soutěže před třemi lety byl zájem o účast poloviční, letos svářečské centrum v Temelíně praskalo ve švech. A to energetici do soutěže mohli přijmout pouze polovinu z více než šesti desítek přihlášených. „Úroveň účastníků byla velmi vysoká. Rozdíly v kvalitě provedených svarů byly často jen v minimálních detailech, což svědčí o skvělé přípravě studentů,“ zhodnotil výkony Zdeněk Čančura, ředitel útvaru Řízení kvality jaderných elektráren ČEZ.
Soutěžící museli během devadesáti minut vytvořit dva technicky náročné svary o délce 20 centimetrů, přičemž porota složená z expertů ČEZ a Českého svářečského ústavu přísně hodnotila rovnoměrnost, přesnost i celkovou celistvost spoje.
Preciznost, příprava a dodržování pravidel
Už loni se soutěže zúčastnil Štěpán Doležal ze Střední školy technické Znojmo. „Jsem rád, že i letos mě pan mistr vybral. Svařování mě baví, svařuju odmala hlavně u motorek. Pak jsem šel na školu, kde se tomu věnuju už mnohem víc. Tady v Temelíně je svařování hodně o preciznosti, přípravě a dodržování bezpečnostních pravidel.“
Už od dětství svařuje i Ondřej Machek z učiliště Nové Strašecí. „Táta má zemědělství, takže od mala se v tom pohybuju. Svařování mě vždycky bavilo, i proto jsem se přihlásil na obor opravář, kde se svařování taky věnujeme. Na temelínské soutěži jsme poprvé a vypadá to tady dobře.“
Investice do šedesátileté budoucnosti
Podpora specializovaného vzdělávání, jako je unikátní svářečský obor v Hněvkovicích, je pro Skupinu ČEZ strategickou investicí. „U našich jaderných bloků předpokládáme dlouhodobý provoz, a k tomu potřebujeme i řadu techniků. Nejen vysokoškolsky vzdělaných, ale výborné uplatnění najdou i středoškoláci a vyučení. A to platí i u výstavby nových zdrojů,“ vysvětlil Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.
V současné době se na výuku svářečských dovedností v České republice zaměřuje přibližně sedmdesát odborných škol a učilišť.
Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 3,9 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.
