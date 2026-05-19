Rakušan (STAN): Další krok, který nás posouvá na východ

19.05.2026 15:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zrušení odboru pro lidská práva a ochranu menšin

Foto: Repro X
Popisek: Vít Rakušan

Babišova vláda ruší odbor pro lidská práva a ochranu menšin. Jistě, pokud vláda zastává postoj, že názoroví oponenti jsou méněcenní paraziti, které je potřeba deratizovat, je jasné, že lidská práva nejsou její prioritou. Zrušení odboru je přesto obrovská chyba. Další krok, který nás kulturně vrací do devadesátek a geograficky posouvá na východ. S trochou nadsázky se dá říct, že horší by bylo už jen to, kdyby tuhle agendu dali na starost Filipu Turkovi.

Jenže ona to žádná legrace není. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá klidně hlasuje pro hanebné usnesení proti festivalu smíření Čechů a Němců, premiérova poradkyně pro svobodu slova navrhuje zákon šikanující neziskový sektor, ministr nekultury horkou jehlou šije paskvil omezující nezávislost veřejnoprávních médií a všichni sborem zpochybňují nezávislost justice a chystají radikální prohloubení veřejného dluhu.

Babišova vláda se k naší zemi chová jako k dobytému území. A cílem dobyvatelů nebývá odpovědná správa, ale rozvrat a plenění. Dělení kořisti. To právě před našima očima probíhá, a voliči, kteří téhle vládě dali důvěru, dostanou jen drobky v podobě slevy 150 Kč na elektřinu.

Už dneska si troufám říct, že Babišova vláda s populisty a fašizujícími extrémisty je nejhorší od listopadu 89. Nebude snadné dát po tomhle armagedonu naši zemi zase do pořádku. Ještě složitější bude přijít na to, jak už nikdy nic podobného nedopustit, tedy neopakovat chyby našeho předchozího vládnutí. A mezitím společně s občanskou společností, se všemi, kdo to nevzdávají, bránit každý kámen liberální demokracie a právního státu, které se Babiš & spol. tak usilovně snaží rozebrat.

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • poslanec
