ČEZ: Poslední dominanta podkrušnohorských elektráren jde k zemi

O odstranění komína bylo rozhodnuto prakticky už před skončením retrofitu Elektrárny Prunéřov 2, tedy v roce 2015. Důvod byl prostý, po modernizaci elektrárny už totiž nebyl zapotřebí, neboť veškeré vyčištěné spaliny jsou odváděny kouřovody do chladicích věží. Vzhledem k tomu, že následně proběhlo odstavení Elektrárny Prunéřov 1, její kompletní demolice a vyčištění celého prostoru pro další energetické využití, muselo se s bouráním komína trochu počkat.
„Trvalým odstavením bloků B21 a B22 z provozu v roce 2016 přestal mít komín opodstatnění, neboť obnovené bloky B23, B24 a B25 mají spaliny odváděny přes chladící věže. Odstranění komínu po ukončení uhelného provozu bylo také žádoucí i z hlediska udržitelnosti a společenské odpovědnosti společnosti ČEZ, která tím naplňuje politiku ESG. Nevyužívaný komín je navíc vystaven povětrnostním vlivům typickým pro všechna roční období a tím dochází k jeho postupné degradaci, která se časem urychluje. Degradované vrstvy pláště komína se tak snadno odlupovaly a pádem z výšky až 300 m ohrožovaly bezpečnost osob a provozovanou technologii v jeho bezprostředním okolí.“ přibližuje hlavní důvody demolice Karel Bäumelt, vedoucí útvaru Příprava a realizace demolic ČEZ, a. s.
I když speciální bourací bagr byl do vnitřní koruny komína usazen zhruba v polovině roku 2025, vlastní demolice začala přípravami na ni a výběrem zhotovitele už o více jak rok dříve. „Jako první bylo nutné odstranit, ještě bez použití bagru vnitřní cihlovou vyzdívku a celkově ho vyčistit od všeho, co by mohlo demolici zkomplikovat. Teprve pak se zakously jeho čelisti do okrajů vnějšího pláště. Kusy železobetonu jsou shazovány do vnitřních prostor komína, odkud jsou následně etapovitě vyváženy, vzorkovány a v případě kladných výsledků využity pro dorovnání plochy po Elektrárně Prunéřov 1.
„Od září loňského roku se tak během pracovního dne sníží komín vždy o cca jeden metr. Rozumí se, že kvůli odvozu sutě se musí pochopitelně bourací práce z bezpečnostních důvodů čas od času na nějakou dobu přerušit,“ dodává Karel Bäumelt s tím, že železobetonové sutě bude ve finále zhruba 17 tis. tun a ostatního železa (žebříky, ochozy, armatury apod.) 301 tun. Šamotové cihlové vyzdívky bylo 2,7 tis. tun. „Prakticky vše je recyklováno k dalšímu využití, například jako zásypový materiál.“
Aktuálně (k 14.4. 2026) probíhá demolice komína na kótě 177 m. Stále je tudíž nejvyšší dominantou Elektrárny Prunéřov 2. Proto je i nadále z důvodu zachování bezpečnosti letového provozu osvětlen až do doby než výškový primát v lokalitě převezmou chladicí věže vysoké 120 metrů.
Podkrušnohorské elektrárny Skupiny ČEZ na Chomutovsku byly kdysi čtyři a stejně tolik měly i různě vysokých železobetonových komínů. Jako první šel po odstřelu 26. listopadu 2005 k zemi 196 metrů vysoký železobetonový komín Elektrárny Tušimice I, která byla definitivně odstavena z provozu v roce 1998 a následně probíhala její likvidace. Tehdy se jednalo o odstřel dosud nejvyššího železobetonového komína v České republice. Druhý 300 metrů vysoký železobetonový komín Elektrárny Tušimice II byl „schroupán“ stejným způsobem jako nyní ten prunéřovský během její komplexní obnovy v letech 2007-2012.
Třetí, 200 metrů vysoký železobetonový komín Elektrárny Prunéřov I byl opět odstřelen, a to 23. června 2023 v čase 10.56. Počet minut přitom symbolizoval 56 let existence elektrárny, která byla definitivně odstavena z provozu na konci června 2020 a následně začala i její demolice. A jak již bylo výše řečeno, čtvrtým a posledním komínem ETP, z kterého už toho moc nezbývá, je ten v Elektrárně Prunéřov II. Dá se říci, že je více než symbolické, že jako ze všech nejvyšší (o jeden metr vyšší než komín Tušimice II) jde k zemi jako poslední. Jeho přímý odstřel nebyl možný proto, že stojí uprostřed další výrobní a podpůrné technologie, která je stále potřebná k provozu elektrárny. To samé se tehdy týkalo i komína v Elektrárně Tušimice II.
