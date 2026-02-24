Nacher (ANO): Milion chvilek si detailnější pozornost zaslouží

24.02.2026 15:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k financování spolku Milion chvilek

Nacher (ANO): Milion chvilek si detailnější pozornost zaslouží
Foto: Hans Štembera
Popisek: Patrik Nacher (ANO)

Milion chvilek pro demokracii - co a kdo se ve skutečnosti skrývá za „fasádou nezávislosti, nestrannosti, dobra a demokracie”?

Troufnu si říci, že výše položenou otázku si již položil leckdo. Přesto se média do zevrubné analýzy tohoto spolku, který lze označit za subjekt poměrně zásadně promlouvající do dění na české politické scéně, nepouštějí. Naopak, často nekriticky přebírají jím poskytované informace či údaje, týkající se kupříkladu počtu demonstrantů na shromážděních, která tento spolek organizuje.

Otázkou je proč. Poptávka po těchto informacích by totiž nepochybně nebyla malá… Že v čele těchto nestranných, nezávislých dobráků a udatných bojovníků za demokracii, kteří pochopitelně měří všem politikům stejným metrem a řídí se heslem padni komu padni, stojí po své „aktivistické reinkarnaci” opět člověk, který dokázal za několik měsíců rozházet miliony na svůj politický projekt „Lidé PRO”, aby jej v březnu 2021 ukončil a před volbami „podpořil opoziční demokratické strany, protože přesvědčivé vítězství demokratů je to nejdůležitější,” asi veřejnost tuší.

Co však pozadí financování tohoto „transparentního” spolku s transparentním i méně transparentním účtem, z něhož jsou financovány stěžejní marketingové aktivity a činnost ústředních postav Milionu chvilek?

Milion chvilek pro (selektivní) demokracii si zkrátka detailnější pozornost médií - jako strážců demokracie, jíž se tento spolek tolik ohání - jednoznačně zasluhuje. A to zdaleka nejen kvůli tomu, že se dnes již takřka nepokrytě stylizuje do role „servisní organizace” aktuální sněmovní opozice.

Ing. Patrik Nacher

  • ANO 2011
  • 1. místopředseda PS PČR
Článek obsahuje štítky

financování , Nacher , ANO , Milion chvilek

