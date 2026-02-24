Zwyrtek Hamplová: Myslí si, že jim to projde?

24.02.2026 16:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k tvrzení, že kampaň propti větrníkům je dílem proruských dezinformátorů

Zwyrtek Hamplová: Myslí si, že jim to projde?
Foto: Jana Zwyrtek Hamplová
Popisek: Jana Zwyrtek Hamplová

Tak tu prý máme zase bitevní pole proruských dezinformátorů... Jako bych to už někde slyšela... Začala jsem se na žádost některých obcí a měst i jejich občanů zajímat o technické parametry větrníků, o tzv. akcelerační zóny, které jim last minut za minulé vlády zajistily VIP rychlé stavební řízení, zúčastnila jsem se setkání odborníků i lidí, kteří už bydlí těsně o těchto monster, abych si vyslechla, jak je to celé “perfektní”... Abych si zkrátka udělala vlastní názor.

Anketa

Jakou školní známkou zatím hodnotíte práci současné Babišovy vlády?

68%
21%
6%
1%
1%
3%
hlasovalo: 4317 lidí

A vidím kolem desítky dalších lidí, kteří zkrátka používají mozek a počítají ty tuny "všeho" v zemi i ve vzduchu, a vliv na lidské zdraví, námrazy na těch kolosech, a tak dále a tak dále... A také ty stamiliony, které v tom lítají, když jim to stojí za ty miliony do obecních rozpočtů, které se nabízejí zastupitelstvům za jejich souhlasy... Naštěstí na to většina "neskáče", a říkají jasné NE.

A ejhle - všichni, kdo se začínají ptát a vyslovovat vážné a kvalifikované výhrady a klást dotazy, ať z oblasti práva, zdravotnictví, životního prostředí i energetiky, a dokonce spolu komunikují a začínají tvoři neformální odborné týmy, jsou náhle a opět proruští dezinformátoři (!!!). Fakta jdou stranou, zato nepřátelé se pojmenovávají, a to opět tím nejprimitivnějším a nejtrapnějším způsobem.

Proto zavčas a dopředu varuji - jak mne tak kdokoli označí, poženu ho nekompromisně k soudu. Už mám podobného rozdělování společnosti zkrátka dost, a těch monster na dohled od bytových domů zrovna tak. A není nás málo. Tedy to "bitevní pole" se může raz dva otočit proti autorům podobných článků.

My sami bychom měli chtít vědět, cože se to chce tak náhle stavět, zda to má ty vlastnosti, jak se tvrdí, zda efekt přebije ty tuny všeho, co jde "navždy" do země i do vzduchu, a zda to opravdu vůbec, ale vůbec ničemu neškodí. A pokud ty argumenty schází, zase spustit tyto titulky, na to už musí být opravdu kačení žaludek. A omlouvám se současně těm kačenám...

Kritizovaný článek najdete ZDE.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Zwyrtek Hamplová: Jsem ráda, že Peťa Macinka má ve funkci koule
Zwyrtek Hamplová: Efekt Kroměříž a obavy z něho
Zwyrtek Hamplová: Žaloba kvůli slibům? Totální právní nesmysl
Zwyrtek Hamplová: To, co se nehodilo, Česká televize vystřihla

Zdroje:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-trendy-analyzy-z-kampani-proti-vetrnikum-se-stava-bitevni-pole-proruskych-dezinformatoru-299381

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

média , Senát , dezinformace , akcelerační zóny , Zwyrtek Hampová

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Souhlasíte se zavedením akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Katerina​ Demetrashvili byl položen dotaz

Vliv Ruska

Demetrashvili (Piráti): Navrhujeme zřízení Podvýboru proti ruskému vlivu Za mě dobrý nápad, jen teda nevím, zda to bude úplně přínosné? Nemyslíte, že hlavní problém, který je třeba vyřešit je, že dost lidí té ruské propagandě u nás věří? Co uděláte s tím? A k tomu výboru, předpokládám, že opozice v...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Obrana ČR v příštích letech - méně hesel, více schopností

9:15 Vích (SPD): Obrana ČR v příštích letech - méně hesel, více schopností

Debata o obraně České republiky je často zatížena emocemi, symboly a politickými nálepkami. Přitom b…