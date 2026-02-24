Zwyrtek Hamplová: Myslí si, že jim to projde?

Tak tu prý máme zase bitevní pole proruských dezinformátorů... Jako bych to už někde slyšela... Začala jsem se na žádost některých obcí a měst i jejich občanů zajímat o technické parametry větrníků, o tzv. akcelerační zóny, které jim last minut za minulé vlády zajistily VIP rychlé stavební řízení, zúčastnila jsem se setkání odborníků i lidí, kteří už bydlí těsně o těchto monster, abych si vyslechla, jak je to celé “perfektní”... Abych si zkrátka udělala vlastní názor.
A vidím kolem desítky dalších lidí, kteří zkrátka používají mozek a počítají ty tuny "všeho" v zemi i ve vzduchu, a vliv na lidské zdraví, námrazy na těch kolosech, a tak dále a tak dále... A také ty stamiliony, které v tom lítají, když jim to stojí za ty miliony do obecních rozpočtů, které se nabízejí zastupitelstvům za jejich souhlasy... Naštěstí na to většina "neskáče", a říkají jasné NE.
A ejhle - všichni, kdo se začínají ptát a vyslovovat vážné a kvalifikované výhrady a klást dotazy, ať z oblasti práva, zdravotnictví, životního prostředí i energetiky, a dokonce spolu komunikují a začínají tvoři neformální odborné týmy, jsou náhle a opět proruští dezinformátoři (!!!). Fakta jdou stranou, zato nepřátelé se pojmenovávají, a to opět tím nejprimitivnějším a nejtrapnějším způsobem.
Proto zavčas a dopředu varuji - jak mne tak kdokoli označí, poženu ho nekompromisně k soudu. Už mám podobného rozdělování společnosti zkrátka dost, a těch monster na dohled od bytových domů zrovna tak. A není nás málo. Tedy to "bitevní pole" se může raz dva otočit proti autorům podobných článků.
My sami bychom měli chtít vědět, cože se to chce tak náhle stavět, zda to má ty vlastnosti, jak se tvrdí, zda efekt přebije ty tuny všeho, co jde "navždy" do země i do vzduchu, a zda to opravdu vůbec, ale vůbec ničemu neškodí. A pokud ty argumenty schází, zase spustit tyto titulky, na to už musí být opravdu kačení žaludek. A omlouvám se současně těm kačenám...
Kritizovaný článek najdete ZDE.
