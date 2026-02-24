Finanční správa: Klíčové informace a lhůty k daňovému přiznání za rok 2025

I v letošním roce je Finanční správa ČR připravena poskytnout poplatníkům odbornou podporu, aby jim co nejvíce usnadnila vyplnění a podání daňového přiznání. Čemu věnovat pozornost a na co si dát pozor?
Základní informace k podání daňového přiznání
Poplatníci mohou v rámci přípravy daňového přiznání k daním z příjmů využít následující služby:
- Elektronické podání pomocí portálu MOJE daně (ZDE) – Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob podání, automatická kontrola chyb a návodný průvodce.
- Výjezdy do obcí – Odborníci z řad pracovníků finančních úřadů pomohou s vyplněním daňového přiznání přímo na místě. Přiznání jim lze rovnou i odevzdat.
- Konzultační infolinky finančních úřadů – Odpovědi na dotazy týkající se podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
- Prodloužené úřední hodiny – Podatelny finančních úřadů jsou v klíčovém období otevřeny déle.
Bližší informace i termíny výjezdů naleznete na webu finanční správy.
„Usnadnit poplatníkům plnění daňových povinností je naší prioritou a dlouhodobým cílem. Každoročně se jim snažíme poskytnout potřebné informace a odbornou podporu, ať už osobně nebo telefonicky. U daně z příjmů fyzických osob nedošlo v roce 2025 oproti loňsku k zásadním změnám a vyplňování daňového přiznání tedy bude jednodušší, přesto počítáme s tím, že někteří poplatníci budou potřebovat naši pomoc,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.
Co si pohlídat při přípravě daňového přiznání za rok 2025
Vyšší sazba daně se netýká celého příjmu
- Vyšší 23% sazba daně z příjmů fyzických osob se vztahuje jen na tu část základu daně, která přesahuje 1 676 052 Kč. Část příjmu do této hranice podléhá 15% sazbě.
- Hranice se každoročně mění, protože je odvozena od 36násobku průměrné mzdy.
Pozor na podmínky pro uplatnění slevy na manžela/manželku
I pro rok 2025 platí, že slevu ve výši 24 840 Kč lze uplatnit při splnění následujících podmínek:
- Manžel s manželkou žijí ve společně hospodařící domácnosti.
- Zároveň v této domácnosti pečují o dítě do 3 let věku.
- Příjmy manžela/manželky za kalendářní rok nepřesáhly 68 000 Kč.
Zrušené slevy na studenta a tzv. školkovné
- Již od loňského roku platí, že slevy na dani pro studenty a za umístění dítěte v předškolním zařízení („školkovné“) nelze uplatnit.
Zvýšený limit pro daňový odečet darů
- Zvýšený limit pro odpočet darů na zákonem stanovené účely až do výše 30 % základu daně platí i pro rok 2025.
Limit na osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a podílů
- Od 1. ledna 2025 platí maximální limit 40 mil. Kč pro osvobození příjmů fyzických osob z rodeje cenných papírů a podílů, pokud je splněn tzv. časový test.
- Nadlimitní část příjmů je obecně zdanitelným příjmem, který je třeba zahrnout do základu daně.
- Od 14. února 2025 se do tohoto limitu započítává rovněž osvobozený příjem z prodeje kryptoaktiv.
Klíčové lhůty pro podání daňového přiznání k daním z příjmů za rok 2025
- Listinná (papírová) podoba: do středy 1. dubna 2026.
- Elektronické podání: do pondělí 4. května 2026.
- Podání prostřednictvím poradce (daňového poradce / advokáta) nebo pro poplatníky s povinným auditem účetní závěrky: do středy 1. července 2026.
Základní lhůta končící ve středu 1. dubna 2026 je zajímavá i pro poplatníky, kteří očekávají ve svém daňovém přiznání přeplatek a chtěli by ho získat zpět co nejdříve. Pokud podají daňové přiznání do tohoto data, správce daně jim přeplatek vyplatí do 30 dnů od konce základní lhůty, tedy do 4. května 2026.
To platí i v případě, že do 1. dubna 2026 podají daňové přiznání elektronicky, podá je daňový poradce nebo poplatník podléhá povinnému auditu. Pokud by tyto osoby podaly daňové přiznání až po tomto datu, lhůta pro vrácení přeplatku se už bude odvíjet od příslušných prodloužených lhůt.
Další informace
Důležité informace k daním z příjmů jsou dostupné na webu Finanční správy ČR ZDE. Podrobnosti ke změnám platným pro zdaňovací období 2025 naleznete také na webu Ministerstva financí ČR ZDE.
