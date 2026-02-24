Írán: Trumpovi se moc útočit nechce. Zde důvod

Zatímco v Česku se řeší výročí čtvrtého roku války na Ukrajině, v okolí Perského zálivu se možná schyluje k další válce. A to mezi USA a Íránem. USA shromáždily podstatné síly, některé ambasády už vydaly varování svým občanům, aby opustili zemi, ale stále není jasné, zda k útoku na 90milionovou zemi skutečně dojde.
Tématu se věnuje i analytik Simplicius. Ten také konstatuje, že zdroje jsou ohledně útoku na Írán rozporuplné, někteří prohlašují, že se prezident Trump již rozhodl a útok do 48 hodin začne, ale podle íránských představitelů se stále jedná a jednání mají pokračovat. Podle analytika je Trump na rozpacích, protože se mu nezamlouvá myšlenka dlouhodobého konfliktu a může se klonit k limitovaným úderům, aby donutil Írán k dohodě, místo války, která by mohla skončit jeho potupou. Analytik se také vymezuje proti černobílému vidění, ve kterém buď Írán totálně zdecimuje americké síly a všechny lodě potopí, nebo naopak z Íránu zůstane jen kůlnička na dříví, USA pozabíjí celé vedení země a udělá si z ní kolonii jako Irák. Historicky je nejpravděpodobnější scénář ten, že si obě strany způsobí ne úplně jasné poškození a prohlásí se za vítěze, namítá.
„To mu umožní se zase prohlásit za ‚génia‘, protože dosáhl toho, co chtěl. Pokud se ukáže, že je příliš obtížné vykořenit íránské vedení, Trump může jednoduše počkat, až USA zasáhnou nějaké jiné zajímavé vojenské cíle, které lze slavně vyhlásit v televizi, a poté prohlásit, že to byly cíle od samého začátku, a znovu se chlubit vítězstvím, a tím, že ‚íránský jaderný potenciál byl zničen‘,“ odhaduje analytik skutečný cíl operace.
A také je podle něho jasné, že Trumpa do konfliktu neženou zjištění tajných služeb, ale Izrael. A Trumpovým cílem je, aby na něho Izrael přestal tlačit, nikoliv nějaké konkrétní vojenské cíle. Takže když to s Íránem „zkusí“, tak to bude považovat za dostatečné. Jak analytik dodává, Izrael samozřejmě spokojen nebude, protože jeho cílem je zničení Íránu, ale tak tato hra funguje.
Podle analytika Írán „zachránil“ svým rozhovorem populární moderátor Tucker Carlson. Měl v něm totiž amerického velvyslance v Izraeli Mikea Huckabeeho. Ten prohlásil, že by mu nevadilo, kdyby Izrael dobyl v podstatě celý Blízký východ, v biblických hranicích Izraele. Což popudilo poměrně značnou část muslimských zemí, včetně Saúdské Arábie, Egypta, Jordánska či Turecka. A právě toto rozhořčení a „odhalení“ plánů Izraele dle analytika mohlo odradit Trumpa od vojenské kampaně vůči Íránu.
Simplicius je toho názoru, že Izrael tolik tlačí, protože Trump by v letošních volbách mohl přijít o většinu v Kongresu a už by neměl politický kapitál na takové masivní akce. Uznává, že Trump už nyní jedná bez schválení od Kongresu a že i prohrané volby nedávají demokratům nějaké nové možnosti, co s Trumpem dělat, ale podle něho pak demokraté budou mít takový arzenál, že mohou Trumpa zatlačit do defenzivy.
Ale i Írán podle něho čelí dilematu. Kdyby si byl jist, že USA se chystají ho vymazat z mapy, bylo by v jeho zájmu zaútočit první, aby útoku zabránil. A čím déle váhá, tím lepší postavení dovoluje americkým silám zaujmout. Írán tak dělá velice riskantní sázku, že USA útok buď odvolají, nebo bude omezený.
„Totéž platí pro námořní síly USA: Druhá americká letadlová skupina – USS Gerald R. Ford – je stále na cestě a v současné době se v oblasti Íránu nachází pouze jedna letadlová loď – USS Lincoln. Írán by mohl jít do toho naplno a zaútočit na jedinou zranitelnou letadlovou skupinu bez podpory v blízkosti, ale riskoval by tím vyvolání rozsáhlé americké války, která by mohla Írán potenciálně zničit. Naopak Írán by mohl hrát ‚na jistotu‘ a čekat na příjezd druhé letadlové lodi, přičemž by vsadil na úspěšné vyjednávání, ale to samozřejmě s sebou nese riziko, že USA později budou mít k dispozici všechny své námořní síly, které budou moci bezpečně použít k útoku na Írán,“ vysvětluje.
A dodává, že jsou tací, kteří Íránu vyčítají, že se nechává „odvést na smrt“. Podle něho ale v tak složitém systému s mnoha proměnnými nelze jen tak prohlásit, že něco je špatně, nebo dobře. „Většina lidí – zejména anonymní komentátoři na internetu – se řídí čistě instinktivními emocemi a vždy hlasitě podporují okamžitou riskantní reakci. Kdyby se však někdy ocitli v situaci, kdy by bylo v sázce vše – včetně jejich životů –, pravděpodobně by jim bylo úzko a jen těžko by se odhodlali stisknout spoušť,“ míní a dodává, že Írán může jednat s vědomostmi získanými z jednání, které jsou zatím pro zbytek světa skryté.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.