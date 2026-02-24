„Rusko vede válku i s námi,“ řekl v Senátu Pavel. Lidé ve varu

Prezident Petr Pavel vystoupil v Senátu na veřejném slyšení k čtyřletému výročí vypuknutí války na Ukrajině. Řekl mimo jiné, že Ukrajinci hájí nejen sebe, ale i nás Čechy. Zdůraznil, že výdaje do obrany je nutno zvýšit, aby Česká republika nebyla jen „černým pasažérem“ ve strukturách Severoatlantické aliance, ale aby dokázala sama bránit i pomoci druhým.
Nejdříve vystoupil senátor Pavel Fischer. Hovořil o působení koalice ochotných a uvedl, že ČR je součástí této iniciativy. „Je namístě poskytovat Ukrajině další pomoc?“ ptal se senátor. Hovořil o otázkách budování priorit ČR.
Slova se pak ujal prezident. „Jsem rád, že si můžeme připomenout výročí nelegální ruské agrese. Po anexi Krymu Rusko znovu napadlo souseda a rozhodlo se ho zcela zničit,“ řekl Pavel a připomněl mezinárodní dokumenty, které garantovaly hranice obou zemí.
To, že Ukrajina nepadla, je podle něj věcí nesmírného odhodlání jejích obyvatel. „Zajištění bezpečnosti je primární funkcí státu. Bezpečnost je základem,“ zdůraznil prezident.
Musíme si podle něj uvědomit, jak moc se změnil svět kolem nás. „Nežijeme v bezpečném prostředí. Krize a konflikty mají dopad, i když se odehrávají mimo naši pozornost. Současná agrese je také testem. Je důležité, abychom se naučili starat o bezpečnost. V moderním konfliktu rozhoduje připravenost celé společnosti. Existuje řada věcí, na které můžeme mít odlišný názor, ale jsou věci, na kterých bychom se měli shodnout. Usiluji o to a budu o to usilovat nadále,“ zdůraznil Pavel.
Rusko vede válku se Západem, tedy i s námi
Mluvil o hybridních hrozbách, epidemiích i přírodních katastrofách. Civilní ochrana a psychická odolnost jsou podle něj zásadní. „Připravenost a jednota nám pomohou zvládat krizové situace a zachránit životy. Každý z nás může přispět,“ zdůraznil prezident a zmínil dárce krve.
Potřebujeme podle něj moderní legislativu. „Jde o vytvoření uceleného rámce, který jasně definuje povinnosti veřejné správy a občanů. Policisté, hasiči, vojáci, zdravotníci, kybernetičtí experti stojí v první linii a jsou připraveni chránit naše životy a majetek,“ zdůraznil Pavel.
Také zpravodajské služby jsou podle něj klíčové, dále zmínil školství. „Rusko vede válku se Západem, tedy i s námi, aby obnovilo svou zašlou imperiální slávu,“ uvedl prezident.
A že, na rozdíl od jiných států, Rusko nevsadilo na pokrok a spolupráci, ale na zabíjení. Pokud Ukrajina padne, další státy budou vnímány jako kořist. „Rusko hledá cesty, jak Evropu oslabit nebo rozdrobit,“ řekl Pavel.
Pavel ocenil „Trumpův budíček“
Zmínil sabotáže a dezinformace na sociálních sítích. „Obranyschopnost není pouze úkolem státu, ale celé společnosti. Musíme táhnout za jeden provaz bez ohledu na různé názory. Předstírat, že vše je při starém, nás neochrání. Buďme odvážní a sebevědomí,“ zdůraznila hlava státu.
Pavel připomněl, že Rusko nás vede na seznamu nepřátelských zemí a že hovoří o návratu před rok 1997, tedy do doby předtím, než jsme vstoupili do NATO i do EU. „Ukrajinci brání nejen sebe, ale i nás. Nepodléhejme iluzi, že pokud by v Evropě vypukl další konflikt, že by se nás nedotkl,“ uvedl prezident.
Nemůžeme si podle něj dovolit sedět se založenýma rukama a očekávat, že se o naši bezpečnost postarají všichni kolem. „Pokud mám ocenit Trumpa, tak je to budíček, jímž nás donutil, abychom se o sebe začali starat,“ řekl Pavel.
Musíme podle něj plnit výdaje do obrany. „Nejde o čísla v tabulkách, ale o moderně vycvičené vojáky. Naše budoucnost je po boku spojenců v NATO a v EU. Musíme být spolehlivým partnerem, který je připraven pomoc také poskytovat. Jinak se z nás stane černý pasažér, který ostatním bude na přítěž. Pomáhat slabším by mělo být samozřejmé. V budoucnosti se nám to vrátí,“ uzavřel prezident.
