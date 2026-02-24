Úřad vlády: Vláda se zabývala prevencí závislostí a zrušila několik orgánů

Vláda Andreje Babiše zasedla v pondělí 23. února 2026 k další pravidelné schůzi ve Strakově akademii poprvé v kompletním složení, tedy už i s nově jmenovaným ministrem životního prostředí Igorem Červeným. Zabývala se mimo jiné zprávou o plnění Akčního plánu politiky v oblasti závislostí 2023–2025, zrušila několik svých pracovních a poradních orgánů a rozhodla o přesunu agendy Rady pro výzkum, vývoj a inovace z Úřadu vlády na Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Zasedání vlády předcházelo jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni. Členové vlády diskutovali o pozici České republiky k dočasnému fondu pro dekarbonizaci a k revizi emisních limitů CO2 pro osobní auta a dodávky. Výbor schválil také mantinely pozice ČR do dalších jednání o tzv. chat control, tedy o návrhu na zpřísnění kontroly obsahu na sociálních sítích.
„Co se týče dočasného fondu pro dekarbonizaci, Evropská komise říká, že fond vznikne v roce 2026, ale příjmy se plánují až od roku 2028. My tento návrh Komise nemůžeme podpořit a budeme chtít, aby nám to vyjasnila,“ uvedl premiér Andrej Babiš. Vláda nepodporuje ani návrh revize emisních limitů CO2 pro osobní auta a dodávky. „Musíme postupovat podle programového prohlášení naší vlády,“ konstatoval premiér Babiš. „Považujeme za nepřijatelné, aby někdo zakazoval klasická auta na spalovací motory, když se tolik investovalo do snížení spotřeby a plnění emisních limitů. Nějaký krok stranou, nějaké zvolnění pro nás nejsou dostatečné a my trváme na tom, aby to bylo zrušeno,“ prohlásil předseda vlády.
Vláda rozhodla o zrušení několika svých pracovních a poradních orgánů – Radu vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst, Radu vlády pro paměťovou agendu a Vládní výbor pro strategické investice. Zrušila také funkci vládního zmocněnce pro odolnost a modernizaci ekonomiky, funkci vládního zmocněnce pro mezinárodní vyjednávání a funkci vládního koordinátora strategické komunikace státu. „Jsou to poradní orgány, které nepotřebujeme,“ uvedl premiér Babiš.
Vláda projednala zprávu o plnění Akčního plánu politiky v oblasti závislostí 2023-2025. Zpráva mimo jiné konstatuje, že bylo dosaženo významných pokroků v prevenci i zvyšování odborných kapacit, například rozšířením vzdělávání v adiktologii, spuštěním Národního portálu adiktologického screeningu či reagováním na nová rizika, jako jsou digitální závislosti nebo nové nikotinové výrobky. Nedostatky naopak přetrvávají v celoplošných preventivních kampaních, nízké dostupnosti programů selektivní a indikované prevence a ve slabé realizaci krátkých intervencí ve zdravotnictví. Premiér považuje za důležité řešit také problematiku neoprávněného prodeje návykových látek, jako jsou kratom a canabis. „Potýkáme se ale závislostmi různého druhu, musíme vysvětlovat našim dětem škodlivost těchto věcí, je to úkol i pro školství,“ dodal Andrej Babiš.
Kabinet projednal také zprávu hodnotící postup naplňování Akčního plánu Cirkulární Česko 2040 v období 2022-2024. Z celkem jedenácti úkolů pro rok 2024 bylo deset splněno a jeden splněn částečně, a to kvůli probíhající legislativní úpravě na úrovni Evropské unie. Česká republika naplňuje klíčové evropské povinnosti v oblastech jako omezení jednorázových plastů, recyklace a oběhové nakládání se surovinami, včetně transpozice směrnice EU o jednorázových plastech a zavedení požadavků na recyklát v PET lahvích.
Ministři a ministryně odsouhlasili také návrh na převedení agendy související se zajištěním oblasti kosmických aktivit z Ministerstva dopravy na Ministerstvo průmyslu a obchodu a souběžný návrh na přesun agendy související se zajištěním činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace, která dosud spadá pod Úřad vlády, rovněž přímo pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Centralizace těchto agend pod jedno ministerstvo přispěje k úzké spolupráci odborných útvarů, ke zvýšení efektivity řízení v těchto oblastech a v neposlední řadě i k úsporám na mzdových a provozních nákladech.
Vláda projednala také tři legislativní návrhy poslanců. Podpořila návrh na vydání zákona o zemských znacích a vlajkách usilujícím o právní zakotvení symbolů Čech, Moravy a Slezska, naopak nesouhlasila s navrženými změnami v zákonech o doplňkovém penzijním spoření a o rozpočtových pravidlech.
