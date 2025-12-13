Foldyna: Klávesovým válečníkům by pobyt na buzeráku prospěl

Co si myslíte o námětu pana prezidenta provést administrativní odvody?
Je otázkou, co má být cílem. Pokud to má být pouze test fungování příslušné administrativy, tak s tím nemám problém. Protože se ale ukázalo, že okolí prezidenta je složené převážně z bezskurpulózních válečných štváčů, a protože víme, že prezident v podstatě žádné své vlastní a pevné postoje nemá, tak bych byl v tomto směru velmi obezřetný. Může totiž jít o první krok k tomu, nahnat, v zájmu zisků prezidentova okolí a na ně navázané zbrojaře, na východní frontu Čechy, Moravany a Slezany, protože Ukrajinci už prakticky došli.
Začátkem roku bylo v armádě 28 285 vojáků, zhruba 4300 vojáků aktivní zálohy. Prezident Pavel, ministryně obrany Černochová a vedení armády neustále hovoří o potřebě zvýšit početní stav armády. Myslíte si, že je to skutečně nutné?
Není. Jediná skutečná hrozba, které čelíme, a podotýkám, že jde o hrozbu smrtelnou, je migrace, avšak tuto hrozbu jsme schopni snadno zvládnout i s našimi současnými brannými kapacitami – respektive se dá říct, že v tomto ohledu jsou naše kapacity dokonce naddimenzované. Další smrtelnou hrozbou je fakt, že vymíráme, a tuto hrozbu plány na zvýšení stavu armády naopak ještě prohlubují.
Slyšíme ze všech stran, že je pro nás Rusko hrozba. Podle vás to tak není?
Ti, kdo to tvrdí, jsou buď iracionální idioti, anebo jim jde o kšeft – jiná možnost není. ČR, a vlastně celá Evropa, nemá nic, co by Rusko potřebovalo, takže představa, že by kvůli tomu nic Rusko bylo ochotno válčit, což je celkově vždy velmi riskantní a náročný podnik, je představou zcela absurdní.
Jiná situace by samozřejmě nastala, kdybychom pro Rusko začali představovat hrozbu my. Pak by skutečně Rusko ozbrojené řešení mohlo zvažovat. Vzhledem k tomu, že je ale Rusů na dobytí, obsazení a udržení evropského území málo, tak by šlo o konflikt vedený na dálku, tedy prostřednictvím jaderných zbraní, s cílem nikoli naše území obsadit, ale zničit. V takovém konfliktu je nám však jakýkoli počet vojáků k ničemu.
Neplyne z toho ale spíš, že bychom měli usilovat o takovou vojenskou sílu, abychom Rusko od útoku odradili?
Jak už jsem uvedl, nemáme nic, co by Rusko potřebovalo, ale když se takto ptáte, tak ano, i to je možná cesta. Pak bychom ale měli přestat disponovat politiky, kteří pořvávají nesmysly o tom, že je nutné podniknout preventivní úder na Rusko, že je nutné Rusko porazit, jeho území rozparcelovat a dosadit si tam loutkové vlády, měli bychom přestat se žvásty o mongoloidních hordách z východu, měli bychom se přestat účastnit proxy války proti Rusku, a tak dále. S mocí je totiž nevyhnutelně spojena i zodpovědnost. A tu já v ČR zatím moc nevidím.
Další věcí je, že jsme si sami v podstatě zlikvidovali, a dál likvidujeme, těžký průmysl, takže takovou sílu v dohledné době určitě nevybudujeme, a to ani kdybychom na to měli peníze. Takže nám zbývá jen racionální uvažování a dobrá diplomacie, což ale vůbec není špatné. Vlastně je to to nejlevnější a nejlepší řešení.
Země NATO v současné době vytvářejí plány na zvýšení početnosti svých armád. Myslíte si, že by administrativní odvody mohly být prvním krokem k obnovení povinné vojenské služby v České republice?
Ano, myslím.
Kolik investic by si případný návrat povinné vojny vyžádal z české státní pokladny?
Nemáme potřebné ubytovací kapacity, nemáme potřebné vojenské vybavení, nemáme vyřešeno, kdo by místo odvedenců zastával jejich práci, případně kompenzoval zaměstnavatelů ztráty – zkrátka nemáme nic, co je k něčemu takovému potřeba, což znamená, že by ta částka byla skutečně astronomická. Pro pár lidí a firem by to ale jistě byl kšeft snů, takže je jasné, že tlaky, aby byla povinná vojna zavedena, budou ohromné.
Na druhou stranu ovšem uznávám, že by všem těm adolescentním klávesnicovým válečníkům opakovaný pobyt na buzeráku za každého počasí určitě docela prospěl.
autor: Jakub Vosáhlo