09.01.2026 7:35 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na počátku roku 2026 spustil personální zemětřesení. Těžiště moci se v Kyjevě přesouvá. Objevilo se jméno možného nástupce po éře Volodymyra Zelenského. A není to bývalý šéf armády Valerij Zalužnyj. Ale pomůže to Ukrajině v boji s ruskými agresory?

Nástupce po Zelenském? Kyjevem se nese jedno jméno
Foto: Repro YouTube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

V centru pozornosti na Ukrajině zůstává situace na frontě, případně jednání Ukrajiny se západními partnery. Ale Volodymyr Zelenskyj rozpoutal v podstatě personální zemětřesení.

„Dnes jsme zahájili zásadní reformu – vnitřní změny, které mají Ukrajinu učinit odolnější. V loňském roce došlo k dobrým výsledkům státních institucí, které je třeba posílit, a také k problémům, které by se neměly přenášet do nového roku. Proto probíhá vlna personálních změn a budou následovat další rozhodnutí týkající se institucí,“ oznámil Zelenskyj svým spoluobčanům těsně po začátku roku 2026.  

Lidem tehdy sdělil, že novým šéfem jeho prezidentské kanceláře je Kyrylo Budanov, dosavadní šéf ukrajinské rozvědky. Ten ve funkci nahradil Andrije Jermaka, jenž rezignoval kvůli korupčnímu skandálu, který otřásl celou Ukrajinou.

Server Kyiv Independent podotkl, že důležitou roli v jednáních o budoucím míru hraje i David Arachamia, šéf prezidentovy parlamentní frakce a klíčový vyjednavač během ukrajinsko-ruských rozhovorů na začátku totální války. Jak Budanov, tak Arachmia prý vedli dlouhodobé spory s Andrijem Jermakem, když byl ještě šéfem Zelenského kanceláře.

V návaznosti na rekonstrukci vlády Zelenskyj otevřeně hovořil o přípravě Ukrajiny na dva možné scénáře: diplomatické ukončení války nebo pokračování boje a aktivnější obranu.

„Pokud naši partneři nedonutí Rusko zastavit válku, pak bude existovat jiná cesta – bránit se,“ řekl Zelenskyj 3. ledna. „A v tu chvíli budou potřeba nové síly.“

„Proto provádím paralelní restart všech struktur. Jen pro jistotu.“

Server Kyiv Independent naznačil, že Budanov může být nástupcem Volodymyra Zelenského.

Jednání nejsou pro Budanova ničím novým. V posledních měsících vedl tajné rozhovory s americkými a ruskými delegacemi v Abú Zabí. Budanov má u amerických představitelů lepší postavení než jeho předchůdce, který měl napjatý vztah s novou administrativou. „Vojenská rozvědka předpovídala totální invazi. Jiní ji nečekali. A během války Budanov mnohokrát dokázal, že má velmi jasný a realistický pohled na situaci,“ řekl deníku Kyiv Independent pod podmínkou anonymity poslanec ze Zelenského strany.

Nedávná rekonstrukce otřásla i ukrajinskými tajnými službami, které se staly klíčovými hráči v probíhající ruské válce.

Budanova nahradil generálporučík Oleh Ivaščenko, bývalý šéf Služby zahraniční rozvědky. Ivaščenkův nástupce zatím nebyl jmenován.

Ukrajinská státní pohraniční stráž také získala nového šéfa. Serhije Deineka nahradil Valerij Vavryňuk, který se stal poradcem ministra vnitra.

Vasyl Vasylovyč Maljuk, šéf ukrajinské bezpečnostní služby (SBU), bude odvolán a nahrazen Jevhenem Chmarou, šéfem speciální operační jednotky SBU Alfa.

Zvěsti o Malijukově odvolání z funkce šéfa SBU vyvolaly bouřlivou reakci, přičemž respektovaní velitelé u Zelenského proti tomuto kroku protestovali. Maljuk nicméně souhlasil s odstoupením z funkce. Zelenskyj uvedl, že se zaměří na speciální operace proti Rusku.

„Domnívám se, že odvolání Vasyla Maljuka byla obrovská chyba a nemělo se tak stát. Demoralizuje to část společnosti a mnoho vojáků,“ řekl prominentní dobrovolník a aktivista Serhij Sternenko a zároveň Chmaru pochválil jako „vysoce váženého a čestného člověka“, který by mohl Maljuka nahradit.

Personální zemětřesení rozpoutané Zelenským tím však nekončí.

Zelenskyj 8. ledna schválil jmenování nových regionálních gubernátorů v Dněpropetrovské, Poltavské, Vinnycké a Černovické oblasti. Očekávají se další změny, přičemž v dalších ukrajinských regionech by mohli být odvoláni další gubernátoři.

Mezitím Rusové dál buší do ukrajinské energetické sítě, což je s vládnoucí zimou problém pro všechny Ukrajince. Analytik, který pracuje s otevřenými informacemi na serveru AMK Mapping na sociální síti X poukázal na to, že Rusové odpálil na Ukrajinu rakety Iskander, rakety Kalibr, ale také střelu Ořešnik a drony. Jen proti Kyjevu prý Rusové vypustili nejméně sto dronů. Exploze se ozývaly v Kyjevě i na dalších místech Ukrajiny.

 

