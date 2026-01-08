Komínek (KSČM): Účelové ohýbání reality podle momentální politické potřeby

Jen si tady něco odložím. Něco, co nám ještě nedávno s vážnou tváří tlačila do hlavy Fialova propaganda.
Česko se prý otepluje dvakrát rychleji než zbytek světa, Green Deal je nutný… a realita? Jsme „nejstudenější zemí střední Evropy“ a varování před mrazy minus třicet.
Nejde o počasí, ale o účelové ohýbání reality podle momentální politické potřeby. Když se hodí strašit oteplováním, straší se. A na základě těchto tvrzení, nám pomalu a plynule začali zdražovst život, energie i bydlení.
