Komínek (KSČM): Účelové ohýbání reality podle momentální politické potřeby

09.01.2026 7:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nynější zimě.

Komínek (KSČM): Účelové ohýbání reality podle momentální politické potřeby
Foto: archiv J. Komínek
Popisek: Zastupitel Ústeckého kraje za KSČM Jaroslav Komínek

Jen si tady něco odložím. Něco, co nám ještě nedávno s vážnou tváří tlačila do hlavy Fialova propaganda.

Česko se prý otepluje dvakrát rychleji než zbytek světa, Green Deal je nutný… a realita? Jsme „nejstudenější zemí střední Evropy“ a varování před mrazy minus třicet.

Nejde o počasí, ale o účelové ohýbání reality podle momentální politické potřeby. Když se hodí strašit oteplováním, straší se. A na základě těchto tvrzení, nám pomalu a plynule začali zdražovst život, energie i bydlení.

Jaroslav Komínek

  • KSČM
  • krajský zastupitel
